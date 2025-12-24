Estados Unidos busca estrechar aún más el cerco al petrolero venezolano identificado como el ‘Bella 1’.

El barco se encuentra bajo vigilancia estadounidense en ultramar, desde el pasado domingo. Ahora, la Guardia Costera de EE. UU. se encuentra a la espera de efectivos militares adicionales para abordar y capturar el navío, según informaron a la agencia de noticias Reuters dos funcionarios estadounidenses con conocimiento del caso.

El ‘Bella 1’, se ha negado a ser abordado por la Guardia Costera, lo que significa que su captura recaerá probablemente en uno de los dos equipos de especialistas, conocidos como Equipos de Respuesta de Seguridad Marítima, que pueden abordar buques en estas circunstancias, incluso haciendo rapel desde helicópteros, explicaron las fuentes.

La persecución, que ya lleva varios días, pone de relieve la discordancia entre el deseo de la Administración de Donald Trump de incautar petroleros sancionados cerca de Venezuela y los recursos limitados de la agencia que principalmente realiza las operaciones: la Guardia Costera.

A diferencia de la Armada de EE. UU., la Guardia Costera puede llevar a cabo acciones policiales, incluyendo el abordaje y la incautación de buques sancionados por Washington.

En las últimas semanas, la Guardia Costera ha incautado dos petroleros cerca de Venezuela. Tras la primera incautación, el 10 de diciembre, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, publicó un video de 45 segundos que muestra dos helicópteros acercándose a un buque y a individuos armados con uniformes de camuflaje subiendo a él en rapel.

Estas acciones se han llevado a cabo después de que el pasado 16 de diciembre Trump ordenara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, la última medida de Washington para aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Maduro asegura que Venezuela recibió “apoyo abrumador” ante demanda contra EE. UU. en la ONU

El martes 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó sobre el aumento significativo de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el llamado de Caracas a una reunión de emergencia.

Tras el encuentro, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo que su país recibió un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU.

"El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio", expresó el líder del chavismo durante un recorrido por una feria navideña en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro tildó nuevamente de "piratería" las confiscaciones de buques por parte de EE.UU. y aseveró que "nadie podrá derrotar" a su nación.

Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó previamente que Washington busca imponer una “colonia” al bloquear los petroleros sancionados que entran y salen del país latinoaermicano. Según Moncada, ese bloqueo supone "un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela".

Además, describió las acciones de EE. UU. como "una guerra de saqueo y expolio" de petróleo que constituye un ataque a todo el sistema de las relaciones internacionales y al sur global, "considerado inferior por el actual Gobierno estadounidense".

En el encuentro, países aliados de Caracas, como China, Rusia y Nicaragua, se sumaron a la condena de las acciones militares de la primera potencia. Managua denunció esos hechos como "actos de piratería" y "saqueo" de los recursos venezolanos.

Sin embargo, otros gobiernos, como el de Argentina, señalaron que respaldan las presiones de Washington para "liberar al pueblo venezolano".

Bloqueo de EE. UU. viola el derecho internacional: expertos de la ONU

El bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela viola las normas fundamentales del derecho internacional y podría ser considerado una agresión armada ilegal, denunciaron este miércoles expertos en derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto, citado por la agencia de noticias EFE.

El bloqueo ordenado por el Gobierno estadounidense este mes constituye un uso prohibido de la fuerza militar contra otro país en virtud de la Carta de Naciones Unidas, y está expresamente considerado una agresión armada ilegal por la Asamblea General de la ONU desde 1974, indicaron.

Los expertos agregaron que esta agresión está sujeta a jurisdicción universal, lo que faculta a todos los Estados a enjuiciarlo.

Recordaron que el bloqueo se produce después de los asesinatos arbitrarios perpetrados por Estados Unidos contra al menos 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas por vía marítima, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025.

"Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal", señalaron los expertos.

Con Reuters y EFE

