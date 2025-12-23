El Kremlin da un paso más allá de su solidaridad pública hacia Venezuela y parece interceder directamente ante Estados Unidos.

Este martes 23 de diciembre, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, aseguró que su Gobierno se comunicó con Washington para transmitirle su "preocupación" por las acciones contra Caracas. Una ofensiva iniciada el pasado agosto y que incluye un aumento de la presencia militar en la región, más de dos docenas de ataques contra supuestas narcolanchas y, más recientemente, la captura de petroleros venezolanos.

"Sin lugar a dudas. También quiero decirles que la labor se está llevando a cabo en los foros multilaterales y principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, (…) Al igual que se utilizan nuestros canales de diálogo con EE.UU.", declaró el diplomático, citado por la agencia Interfax.

El vicecanciller ruso subrayó que el panorama cerca a aguas del país latinoamericano "no inspira confianza en que el próximo año sea más estable y tranquilo que el anterior".

"Los contactos con los estadounidenses abarcan diversos temas, aspectos y asuntos. No puedo decir que tengamos un diálogo específico sobre este tema, pero también se plantea durante los contactos de trabajo pertinentes", agregó en el adelanto de una entrevista, que se publicará de forma íntegra el miércoles 24 de diciembre.

Moscú niega haber ordenado la evacuación de su embajada en Caracas

El Ministerio de Exteriores del Kremlin negó este martes que haya ordenado la evacuación de la Embajada de Rusia en Venezuela en el contexto de las crecientes tensiones entre la nación caribeña y Estados Unidos, como informaron medios occidentales.

"La información difundida por la agencia AP sobre la supuesta evacuación de la Embajada en Venezuela es mentira", zanjó un portavoz de la diplomacia rusa en declaraciones a la agencia TASS.

Rusia, aliado estratégico de Venezuela, llamó además a no dejarse llevar por las "provocaciones" de Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió la pasada semana que la situación en torno al país latinoamericano es "potencialmente muy peligrosa".

"El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación", aseguró.

Trump afirma que sería "inteligente" que Maduro dejara el poder en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que sería "inteligente" que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejara el poder, y que Washington podría conservar o vender el petróleo de los barcos que ha capturado frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas.

"Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro"

La campaña de presión de Trump contra Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques que presuntamente traficaban drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de la nación latinoamericana. Desde septiembre se han contabilizado 30 embestidas que dejan al menos 105 muertos.

Al ser cuestionado sobre si el objetivo es expulsar a Maduro del poder, Trump declaró a la prensa: "Creo que probablemente sí (…) Depende de él lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera. Pero, repito, ya lo veremos".

"Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro", remarcó.

Sin referirse directamente a las declaraciones de Trump, Maduro afirmó que cada líder debería ocuparse de los asuntos internos de su propio país.

"Si vuelvo a hablar con él, le diré: cada país debe ocuparse de sus propios asuntos internos", declaró el líder chavista, en referencia a una primera llamada telefónica entre ambos líderes el mes pasado.

EE. UU. mata una persona en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico oriental

La tensión se mantiene en el Pacífico. En la madrugada del martes se conoció que Estados Unidos llevó a cabo el lunes un nuevo ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico, en el que murió una persona a bordo.

El Comando Sur de Estados Unidos, que calificó la embarcación como "de bajo perfil" y dijo haberla destruido en aguas internacionales, informó sobre la muerte de una persona producto de ese ataque.

En una publicación en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos mostró un video del ataque y señaló: “La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas”. No obstante, el ejército no presentó pruebas de la relación con el narcotráfico.

Estos ataques forman parte de la campaña contra el "narcoterrorismo" que argumenta la administración Trump y que busca detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Al menos 105 personas han muerto en 30 ataques conocidos desde principios de septiembre, según el balance de acciones de este tipo divulgadas por el propio ejército estadounidense.

Estas acciones han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y defensores de derechos humanos, quienes sostienen que este tipo de ataques letales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos alega que las embarcaciones transportaban drogas y eran operadas por organizaciones designadas como terroristas por EE. UU. como el Cartel de los Soles, sin presentar pruebas concluyentes que validen esta afirmación. No ha revelado las identidades o especificado la cantidad de narcóticos que se transportaban.

El operativo sucedió el lunes (hora local), mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y también arremetió contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador".

Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones la destrucción de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe y han denunciado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales.

Uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Alejandro Carranza, un pescador colombiano cuya familia presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue su muerte en un ataque estadounidense contra una embarcación ocurrido el 15 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado esfuerzos para capturar petroleros en el mar Caribe como parte de la campaña creciente de la administración Trump contra Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela ha denunciado reiteradamente la campaña de Estados Unidos como una "agresión imperialista" y una estrategia de presión política y económica destinada a desestabilizar a su gobierno. También ha rechazado las acusaciones de vínculos estatales con el narcotráfico.

Venezuela advierte a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque

"Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen", dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De esta manera, el Gobierno de Venezuela le advierte a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para un ataque en su contra.

El número dos del chavismo señaló que Estados Unidos ya está "utilizando territorio de Trinidad" contra su país, algo con lo que, aseguró, el pueblo trinitense "no está de acuerdo", ya que, agregó, ambas naciones han "vivido siempre en paz".

El viernes 19 de diciembre, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que la "mejor defensa" para el país es su actual cooperación militar con Estados Unidos.

"No voy a declarar la guerra a Venezuela, pero tengo el deber de proteger al pueblo de Trinidad y Tobago y, en este momento, este es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener", dijo. MIRA TAMBIÉN VenezuelaHoy: Panamá dice que petrolero interceptado cerca de Venezuela no respetó normas marítimas Kiev y Moscú cruzan nuevos ataques; Parlamento ucraniano sopesa posibilidad de elecciones pese a la guerra

Actualmente aviones militares estadounidenses tienen permiso para acceder a los aeropuertos de Trinidad y Tobago, cuyo punto más cercano está a 11 kilómetros de Venezuela. Además, EE.UU. ha instalado un sistema de radar en la isla de Tobago, donde se mantienen desplegados marines.

No sólo Trinidad y Tobago apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, también Guyana. El lunes 22 de diciembre, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, instó a la unidad entre los 15 miembros de la organización ante los "vientos geopolíticos adversos sin precedentes" que azotan la región.

El petrolero Skipper, capturado por EE. UU. aparece frente a la costa de Texas: 'BBC'

El petrolero Skipper, primer buque capturado por Estados Unidos por presuntamente transportar petróleo venezolano sancionado, se encuentra ahora frente a la costa de Texas, según imágenes satelitales y datos de seguimiento marítimo analizados por BBC Verify.

Imágenes satelitales de Vantor, fechadas el 21 de diciembre, situaban al buque cerca de Galveston, mientras que datos del sistema AIS recopilados por MarineTraffic lo ubican actualmente a unos 80 kilómetros (50 millas) mar adentro.

El Skipper fue capturado por autoridades estadounidenses el 10 de diciembre, cuando navegaba falsamente bajo bandera de Guyana. La operación fue seguida por la interceptación de un segundo petrolero, Centuries, que, a diferencia del Skipper, no tenía sanciones.

Las autoridades estadounidenses afirman que están tras un tercer buque, identificado por la firma de gestión de riesgos Vanguard como Bella 1. El presidente Donald Trump sostiene que "al final lo vamos a capturar". En X, el grupo TankerTrackers señaló que el Bella 1 lleva "39 días en tránsito" y que, si mantiene una velocidad media de 11 nudos, podría contar con "entre 28 y 35 días" más de combustible, salvo que reduzca la marcha.

Con Reuters, EFE y AP

