Las fuerzas del gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, acordaron el lunes por la noche desescalar la situación en la ciudad de Alepo, en el norte del país, después de una ola de ataques que ambas partes se atribuyeron mutuamente y que dejó al menos dos civiles muertos y varios heridos.

La agencia estatal de noticias de Siria, Sana, citando al ministerio de Defensa, informó que el mando general del ejército había emitido una orden para dejar de atacar las fuentes de fuego de las FDS. Más tarde, las FDS señalaron en un comunicado que habían dado instrucciones para dejar de responder a los ataques de las fuerzas del gobierno sirio tras los contactos de desescalada.

El ministerio de Salud sirio informó que dos personas murieron y varias resultaron heridas por bombardeos de las FDS contra barrios residenciales de la ciudad. Entre los heridos había dos niños y dos miembros de la defensa civil.

La violencia estalló horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmara durante una visita a Damasco que las FDS parecían no tener intención de cumplir un compromiso para integrarse en las fuerzas armadas del Estado antes de un plazo acordado para finales de año.

Turquía considera a las FDS, respaldadas por Estados Unidos y que controlan amplias zonas del noreste de Siria, como una organización terrorista, y ha advertido de una acción militar si el grupo no cumple el acuerdo.

La integración de las FDS podría reparar la fractura más profunda que aún persiste en Siria, pero no hacerlo conlleva el riesgo de un enfrentamiento armado que podría descarrilar la salida del país de 14 años de guerra y potencialmente arrastrar a Turquía, que ha amenazado con una incursión contra combatientes kurdos a los que considera terroristas.

Ambas partes se han acusado mutuamente de dilatar el proceso y actuar de mala fe. Las FDS se muestran reacias a renunciar a la autonomía que obtuvieron como principal aliado de Estados Unidos durante la guerra, lo que les dejó el control de prisiones del Estado Islámico y de ricos recursos petroleros.

Sana, citando al ministerio de Defensa, informó previamente que las FDS habían lanzado un ataque repentino contra las fuerzas de seguridad y el ejército en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyah de Alepo, provocando heridos.

Las FDS lo negaron y afirmaron que el ataque fue llevado a cabo por facciones afiliadas al gobierno sirio. Indicaron que esas facciones estaban utilizando tanques y artillería contra barrios residenciales de la ciudad.

El ministerio de Defensa negó las afirmaciones de las FDS y señaló que el ejército estaba respondiendo a fuentes de fuego de las fuerzas kurdas.

“Estamos escuchando el sonido de artillería y morteros, y hay una fuerte presencia del ejército en la mayoría de las zonas de Alepo”, dijo a Reuters un testigo en la ciudad a primera hora del lunes. Otro testigo señaló que el sonido de los ataques había sido muy fuerte y describió la situación como “aterradora”.

El gobernador de Alepo anunció la suspensión temporal de la asistencia a todas las escuelas y universidades públicas y privadas el martes, así como de las oficinas gubernamentales dentro del centro de la ciudad.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

