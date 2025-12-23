Sube la tensión en Honduras alrededor del conteo especial de votos. Después de denuncias de agresiones físicas y verbales entre representantes de varios partidos durante el fin de semana dentro del Centro Logístico Electoral (CLE), esta vez un nuevo ataque se produjo a las afueras de esa instalación.

Al menos tres representantes del opositor Partido Nacional – Flor Idalia Esquivel, Joseph y Kenia Gisela Pinto – fueron atacados en la noche del lunes 22 de diciembre con artefactos explosivos, mientras entraban en un autobús después de su jornada de recuento en el CLE.

Según reportó el diario local 'El Heraldo', "los miembros de Libre (oficialista) lanzaron piedras y bombas molotov al bus, provocando que tres personas fueran trasladados al hospital".

Los afectados acusan del ataque a colectivos del oficialista Partido de Libertad y Refundación (Libre), así como al candidato Salvador Nasralla, de la bancada Liberal, y al expresidente del país, Manuel Zelaya, esposo de la actual mandatario Xiomara Castro.

“Mirá Salvador Nasralla y 'Mel' Zelaya, esto es lo que causa su megalomanía, Honduras ya está cansada de la violencia y el caos”, declaró el jefe del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, condenó "enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral" de las personas que trabajan en el escrutinio especial.

"Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia", subrayó en un mensaje en X.

La consejera del CNE, Cossette López, acusó directamente al partido oficialista.

“Conozco plenamente que la vocación dictatorial y la falta de vocación democrática de Libertad y Refundación es real y absoluta. (…) El gobierno de Honduras está siendo patrocinador directo de las acciones que ejecutan los colectivos de Libre y otros actores, que conducen irremediablemente al deterioro del respeto a los derechos humanos y atentan contra su vida”, publicó en X.

López también cuestionó: "¿por qué no hay un solo miembro del PLR (Partido Libertad y Refundación) detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos".

El escrutinio especial, que empezó con cinco días de retraso y ha estado marcado por denuncias de obstrucciones, debe revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias, en las que hay en juego unos 500.000 votos.

Con más del 99,9% de los votos contados, Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza con 1.464.827 votos (40,29 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.436.888 sufragios (39,52 %). En tercer lugar, se ubica la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido Libre, con 697.814 votos (19,19 %).

EE. UU. advierte consecuencias contra quienes obstaculicen el escrutinio

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que "es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño".

"Cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias"

"Es imperativo que quienes participan cumplan con sus obligaciones oportunamente para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales", subrayó en un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en X.

En este sentido, Washington amenazó con posibles “consecuencias”.

"Cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble", describió.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, quien pidió abiertamente votar por el candidato del partido Nacional, Nasry Asfura, ya había advertido de "consecuencias" si se alteraban los resultados.

Parte de la población y de la clase político denuncian "injerencia" en estas elecciones por parte de Estados Unidos.

Bajo este contexto, el pasado 19 de diciembre EE. UU. informó la cancelación de la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, al acusarlo de “obstaculizar el recuento de votos” en las elecciones hondureñas. También negó la solicitud de visa del consejero del CNE, Marlon Ochoa.

La OEA pide resultados “lo antes posible”

En medio de las tensiones, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a concluir el recuento de las elecciones "lo antes posible en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales”.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, recordó que se debe respetar el plazo del 30 de diciembre que tiene el CNE para entregar resultados definitivos y llamó a “todos los actores políticos en Honduras a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país".

Con EFE y medios locales

