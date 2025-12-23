Trump ha abogado por la anexión de Groenlandia desde que inició su segundo mandato. Este lunes 22 de diciembre, nuevamente lanzó su amenaza contra el territorio danés autónomo, alegando su importancia estratégica.

Durante un pronunciamiento en el que estuvo acompañado por los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y Estado, Marco Rubio, afirmó que necesita a Groenlandia por razones de seguridad nacional y dijo que un enviado especial designado por él para la isla ártica "lideraría la iniciativa".

"Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no por los minerales… Si observas Groenlandia, miras a lo largo de la costa, hay barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla", dijo Trump.

Para ello, había nombrado un día antes al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como su enviado especial a Groenlandia, lo que provocó nuevas críticas de Dinamarca y un llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos.

Dinamarca ha buscado reparar los tensos lazos con Groenlandia durante el último año, al tiempo que intenta aliviar las tensiones con la administración Trump invirtiendo en la defensa del Ártico para abordar las críticas estadounidenses sobre la seguridad inadecuada.

Nuevos buques de guerra ‘Clase Trump’

Dentro del plan de seguridad que tiene en mente el mandatario conservador hay nuevos buques de guerra, denominado de "clase Trump".

Según los planes compartidos, las nuevas naves serían más grandes, más rápidas y "100 veces más potentes" que cualquiera de las construidas anteriormente, conformando la pieza central de lo que denominó una "Flota Dorada" ampliada, cuyo objetivo es consolidar el dominio naval estadounidense.

"No hemos construido un acorazado desde 1994. Estos buques de última generación serán algunos de los buques de guerra de superficie más letales… aparte de nuestros submarinos", dijo Trump.

El programa comenzará con dos buques y se espera que crezca a una cifra que se ubica entre 20 y 25. El primero de esta clase se bautizará como ‘USS Defiant’.

El presidente explicó que los barcos pesarán más de 30.000 toneladas, más grandes que los destructores actuales, y estarán equipados con la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial y láseres de energía dirigida.

Añadió que la expansión naval también conllevaría una renovada presión sobre los contratistas de defensa para acelerar la producción y controlar los costos. Se reunirá próximamente con importantes empresas de defensa para abordar los retrasos y los sobrecostos, y, según dijo, para examinar si la compensación ejecutiva, la recompra de acciones y los dividendos contribuyen al incumplimiento de los objetivos de producción.

"No queremos tener ejecutivos que ganen 50 millones de dólares al año, emitan grandes dividendos para todos y también hagan recompras de acciones" mientras la producción de los F35 y otros aviones languidece, cuestionó Trump.

Ataques en el Mar Caribe

Trump no perdió la oportunidad de cuestionar a quienes han criticado las crecientes agresiones en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, y se refirió principalmente al mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Trump definió a Petro como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con el presidente colombiano, a quien calificó de "nuevo líder de Colombia", pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país.

"Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", aseguró.

No es la primera vez que emite calificativos contra Petro, de quien ha llegado a decir que es un "líder del narcotráfico", que fomenta la producción de cocaína en su país.

Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado más de 20 ataques contra lanchas que supuestamente llevan droga, y más recientemente, detuvo a dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano, una maniobra de presión para tratar de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

Trump también elevó el tono con respecto al presidente venezolano Nicolás Maduro, al decir que "sería inteligente" si dejara el cargo y recordar que no tendrá muchas oportunidades en caso de que no lo haga: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"

Al ser consultado sobre si sus operaciones en el Caribe buscan la salida de Maduro, admitió que "creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos".

Con EFE, Reuters, AFP, AP

