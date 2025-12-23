El Gobierno venezolano lanzó este lunes 22 de diciembre una advertencia a los países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto en la "economía mundial" que generará el bloqueo ordenado por la administración Trump a buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

"El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables", subrayó el comunicado leído por el canciller venezolano, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal.

El documento, firmado por el presidente Nicolás Maduro, alertó sobre "una escalada de agresiones" de "extrema gravedad" con efectos no solo en Venezuela, sino que también "amenazan con desestabilizar" a "toda la región".

El mandatario cuestionó que la energía “no puede convertirse en arma de guerra ni en instrumento de coerción política". Venezuela pidió el "cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados" de Estados Unidos.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó un proyecto de ley que impone penas de prisión de 15 a 20 años a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo y otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades".

El órgano legislativo se reunió este 22 de diciembre en sesión extraordinaria, pero no le tomó más de media analizar y aprobar el instrumento denominado Ley para Garantizar la Libertad de Navegación y Comercio, propuesto por el diputado Giuseppe Alessandrello.

“El derecho internacional establece que el bloqueo en tiempos de paz es un acto ilegal, solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo puede autorizar”, aseguró Alessandrello al presentar su iniciativa.

Precio del petróleo sufre consecuencias

Estas medidas han afectado el precio mundial del petróleo, que subió este 22 de diciembre después de que la Guardia Costera estadounidense intentara interceptar un tercer buque petrolero.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 ganaron 1,47 dólares, para un incremento de 2,4 %, hasta colocarse en 61,94 dólares el barril cerca de las 18:30 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 1,37 dólares, también un 2,4 % más, para ubicarse en 57,89 dólares el barril.

El crudo venezolano representa el 1% del suministro mundial, y la mayor parte es comprado por China, pero los mercados han comenzado a mostrar una preocupación más profunda de la que habían anticipado originalmente por un eventual retiro de la oferta venezolana.

Sin embargo, el alza de precios también podría estar relacionada con los recientes ataques con drones ucranianos contra barcos rusos en puertos del Mar Negreo, según estima la firma de asesoría en comercio de petróleo, ‘Ritterbusch and Associates’, citada por la agencia Reuters.

Panamá justifica acciones contra petrolero con su bandera

Panamá dio un espaldarazo a las acciones estadounidenses en el Caribe contra buques sancionados que provienen o van hacia Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país del istmo detalló que el último petrolero que Estados Unidos trató de interceptar cerca de las costas de Venezuela, un buque de bandera panameña, no respetó las normas marítimas del país y había desconectado su transpondedor mientras navegaba fuera de aguas venezolanas con un cargamento de crudo.

Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Achá, en una entrevista televisiva, en la que añadió que tomarían las medidas correspondientes, sin dar más detalles al respecto.

Un país que proporciona su bandera a un buque oficialmente inscrito en su registro puede cancelar la matrícula si una investigación determina que no cumplió con las normas marítimas, explicó Reuters.

El superpetrolero Centuries, detectado por la Guardia Costera de Estados Unidos el 20 de diciembre tras zarpar de Venezuela, enarbolaba la bandera panameña.

Este es el segundo tanquero que Washington buscó interceptar el pasado fin de semana bajo las órdenes de Donald Trump y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el flujo de crudo desde Venezuela, dentro de la creciente presión que ejerce la Casa Blanca sobre el Gobierno de Maduro.

’Venezuela tiene derecho a desarrollar sus relaciones'

Venezuela “tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países” y la captura de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una “grave violación al derecho internacional”.

Así respondió este lunes 22 de diciembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, tras la incautación el pasado sábado de un petrolero frente a las costas del país latinoamericano, por segunda vez en menos de dos semanas.

Beijing "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", agregó la Cancillería del gigante asiático, aliado de Caracas.

Según señaló la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, se trató del petrolero 'The Centuries', cargado en Venezuela, con “bandera falsa”, bajo el nombre de "Crag" y parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, el diario 'The New York Times' subrayó que 'The Centuries', no figura en la lista de petroleros sancionados por EE. UU. que mantiene públicamente el Departamento del Tesoro.

El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters.

Beijing es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

La ocurrida el sábado 20 de diciembre fue la segunda incautación en cuestión de días. El pasado 10 de diciembre, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada.

Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental, mientras alega una lucha contra el narcotráfico.

Pero ahora, además de embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, EE. UU. apunta a los petroleros que, asegura, están sancionados por su país.

Caracas calificó la más reciente interceptación de sus petroleros como "un grave acto de piratería internacional". Y esta no sería la última incautación de este tipo, según las advertencias de la Administración Trump.

Venezuela anuncia el zarpe de otro petrolero con “rumbo a EE. UU.”

Pese a las tensiones, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos", en "estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su nación.

A pesar de las fricciones entre Washington y Caracas, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", agregó Rodríguez, quien compartió un vídeo que muestra al barco.

Guardia Costera está en “persecución activa” de tercer petrolero cerca a Venezuela

El anuncio de Delcy Rodríguez se produjo pese a que el domingo 21 de diciembre funcionarios estadounidenses, citados por la agencia de noticias Reuters, aseguraron que la Guardia Costera de EE. UU. se encuentra persiguiendo un tercer petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela.

"La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la 'flota oscura' sancionado, que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela (…) Enarbola bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación", declaró un funcionario del Gobierno de EE. UU.

Otro funcionario indicó que se trata de un petrolero sujeto a sanciones, pero añadió que hasta el momento no había sido abordado y que las intercepciones pueden adoptar diferentes formas, incluyendo navegar o sobrevolar cerca de buques en cuestión.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no proporcionaron la ubicación específica de la operación ni el nombre del buque perseguido.

No obstante, el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard, junto con una fuente de seguridad marítima estadounidense, identificaron el buque como el Bella 1, un gran buque petrolero que fue añadido el año pasado a la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que indicó que el buque tiene vínculos con Irán.

Suben precios del petróleo tras acciones de EE. UU. contra petroleros venezolanos

Los precios del crudo aumentaron este 22 de diciembre después de que Estados Unidos capturara un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela y en medio de la tensión por la invasión rusa a Ucrania. Ambos acontecimientos incrementan el temor a una interrupción del suministro.

Los futuros del crudo Brent (LCOC) subieron 1,31 dólares, o un 2,17%, hasta los 61,78 dólares por barril a las 13:16 GMT. El crudo West Texas Intermediate (CLC) estadounidense subió 1,25 dólares, o un 2,2%, hasta los 57,77 dólares.

Los participantes del mercado ahora perciben el riesgo de una interrupción de las exportaciones petroleras venezolanas debido a las acciones de EE. UU., tras haber mostrado previamente cierta complacencia al respecto, según destaca el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El crudo venezolano representa aproximadamente el 1% de la oferta mundial.

La creciente oferta de EE. UU. y del grupo de productores OPEP+ ha compensado en gran medida la preocupación por la interrupción del suministro en otros países, manteniendo los futuros del Brent en torno a los 65 dólares por barril en el segundo semestre de 2025, aunque los precios han bajado en el último mes debido a la preocupación por el exceso de oferta.

Los precios del petróleo se han visto impulsados ​​por los acontecimientos en la costa de Venezuela, mientras que las tensiones entre Rusia y Ucrania se mantienen latentes en un mercado por lo demás muy bajista, según June Goh, analista de Sparta Commodities.

Con Reuters, AP y EFE

