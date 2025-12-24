El Departamento de Estado anunció el martes 23 de diciembre que prohibirá el ingreso a cinco europeos, a los que acusa ​​de liderar esfuerzos para presionar a empresas tecnológicas estadounidenses para que censuren o supriman las opiniones estadounidenses.

Los europeos, descritos por el secretario de Estado, Marco Rubio, como activistas "radicales" y organizaciones no gubernamentales "armadas", se ven afectados por una nueva política de visas anunciada el pasado mayo, la cual restringe la entrada de extranjeros considerados responsables de la “censura” de la libertad de expresión en Estados Unidos.

“Durante demasiado tiempo, ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y castigar los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen (…) La administración Trump ya no tolerará estos atroces actos de censura extraterritorial”, publicó Rubio en la plataforma X.

Los cinco europeos fueron identificados por Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública, en una serie de publicaciones en redes sociales. Entre ellos se encuentran líderes de organizaciones que abordan el odio digital y el excomisionado de la Unión Europea, Thierry Breton, que se enfrentó al multimillonario tecnológico Elon Musk por la transmisión de una entrevista en línea con el presidente estadounidense Donald Trump.

En concreto, los cinco europeos nombrados por Rogers son: Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, líderes de HateAid, una organización alemana; Clare Melford, quien dirige el Índice Global de Desinformación; y el excomisario de la UE, Thierry Breton, responsable de asuntos digitales.

El comunicado de Rubio acusa a los cinco europeos de impulsar campañas de censura de gobiernos extranjeros contra ciudadanos y empresas estadounidenses, lo que, según él, generó “consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior” de Estados Unidos.

La medida de prohibirles la entrada a Estados Unidos forma parte de una campaña del Gobierno de Donald Trump contra la influencia extranjera en la libertad de expresión en línea, utilizando la ley de inmigración en lugar de regulaciones o sanciones para las plataformas.

Es una “cacería de brujas”

En su publicación en X, Rogers calificó a Breton, ejecutivo francés y exministro de finanzas, como el "cerebro" detrás de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que impone estrictos requisitos diseñados para mantener la seguridad de los usuarios de internet, incluyendo la denuncia de contenido dañino o ilegal, como el discurso de odio.

Se refirió a la advertencia de Breton a Musk sobre una posible "amplificación de contenido dañino" al transmitir su entrevista en vivo con Trump en agosto de 2024, cuando el republicano se postulaba a la Presidencia.

Breton, exministro de finanzas francés y comisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024, es la persona de más alto perfil que fue blanco de ataques.

Breton fue reemplazado en el puesto de mercado interior de la UE por otro político francés, Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Séjourné criticó la prohibición de visados ​​de EE. UU. y defendió la Ley de Servicios Digitales de la UE.

"Ninguna sanción silenciará la soberanía de los pueblos europeos. Mi total solidaridad con él y con todos los europeos afectados por esto", escribió Séjourné en X.

Breton también condenó la prohibición de visados ​​en su contra.

"¿Ha vuelto la cacería de brujas de McCarthy? Les recordamos: el 90 % del Parlamento Europeo —nuestro órgano elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron unánimemente a favor de la Ley de Servicios Digitales. A nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde creen que está", escribió Breton en la plataforma X.

“Intimidación” y “coerción”: Francia condena la sanción de EE. UU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, criticó duramente la decisión de imponer la prohibición de visados ​​a Breton y a otros activistas contra la desinformación.

"Francia condena las medidas de restricción de visados ​​adoptadas por Estados Unidos contra Thierry Breton y otras cuatro personalidades europeas. Estas medidas constituyen intimidación y coerción destinadas a socavar la soberanía digital europea", declaró Macron.

"Junto con la Comisión Europea y nuestros socios europeos, seguiremos defendiendo nuestra soberanía digital y nuestra autonomía regulatoria", añadió el líder del Elíseo.

¿Marcados por el Departamento de Seguridad Nacional?

La mayoría de los europeos están amparados por el Programa de Exención de Visados, lo que significa que no requieren necesariamente visados ​​para entrar al país. Sin embargo, deben completar una solicitud en línea antes de su llegada a través de un sistema gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Como resultado, es posible que al menos algunas de las cinco personas hayan sido señaladas al DHS, según declaró un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Este año se anunciaron otras políticas de restricción de visados, junto con prohibiciones dirigidas a visitantes extranjeros de ciertos países de África y Oriente Medio, así como de la Autoridad Palestina. Los visitantes de algunos países también podrían estar sujetos a una fianza financiera al solicitar un visado.

Este artículo ha sido adaptado de su versión original en inglés

Con AP

