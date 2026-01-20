Tras sortear varias causas judiciales, incluyendo una por la insurrección y la toma del Capitolio por parte de una turba de sus seguidores en 2021, el conservador Donald Trump volvió a asumir la Presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. Solo horas después de entrar a la Casa Blanca, firmó un número significativo de órdenes ejecutivas.

Su estilo frontal, con medidas rápidas para deshacer las políticas de su antecesor demócrata, Joe Biden, y reforzar su postura 'Make America Great Again' (Hacer grande a EE. UU. nuevamente), agitó el contexto nacional e internacional.

"En este primer año, vimos un Trump muy agresivo y lo que en EE. UU. se denomina un Trump imperial", resume para este medio Ernesto Calvo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland.

France 24 repasa 12 meses de un mandato que ha sacudido el orden mundial y ha derribado casi todos los consensos globales construidos durante décadas. Aquí algunos (no todos) de los momentos clave de su retorno al Despacho Oval:

Enero: una investidura marcada por una lluvia de órdenes ejecutivas

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió nuevamente como el presidente 47 de Estados Unidos después de su primer paso por la Casa Blanca entre 2017 y 2021.

Durante los primeros días de este mes, firmó una serie de órdenes ejecutivas y tomó decisiones controvertidas.

El mismo 20 de enero, indultó a miles de participantes en el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.

Firmó una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento. También declaró una emergencia en la frontera con México para radicalizar su política migratoria.

Retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuevamente de acuerdos medioambientales, como el de París. Y declaró “emergencia energética nacional” para impulsar su política de "perforar y perforar".

Chocó con la Reserva Federal para que redujera las tasas de interés, pero el organismo se rehusó.

Emprendió un plan de aranceles comerciales con advertencias de un 25% a México y Canadá.

Febrero: recortes de Musk, guerra arancelaria, deportaciones y la pelea con Zelenski

Este mes estuvo marcado por una andanada de anuncios de aranceles proteccionistas y el auge de tensiones comerciales internacionales.

Trump firmó numerosas órdenes, imponiendo aranceles altos a las importaciones de actores claves: 25% a productos de México y Canadá y 10% a China.

Aunque afrontó bloqueos de la Justicia, Trump no cedió en cumplir sus promesas de deportaciones masivas y políticas migratorias más estrictas.

Y en el terreno interno, comenzó, de la mano de Elon Musk, recortes de personal federal y reorganización de agencias.

Firmó órdenes de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) por sus investigaciones contra estadounidenses y de aliados, como Israel.

Tras prometer un fin de la guerra en Ucrania en 24 horas que no fue, Trump recibió al presidente Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. Una reunión marcada por los gritos y acusaciones al ucraniano como: “Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial”. Trump dijo también que Zelenski no estaba "listo para la paz” con Rusia.

Marzo: Trump conmociona los mercados, acorrala a los migrantes y se enfrenta con Harvard

Las medidas comerciales de marzo agitaron los mercados financieros.

El 4 de marzo de 2025, Trump pronunció su primer gran discurso ante el Congreso de su segundo mandato.

Ese mismo día, entraron en vigor aranceles del 25% sobre importaciones desde Canadá y México y 10% sobre productos de China.

El 12 de marzo se anunció que todos los productos de acero y aluminio importados al país estarían sujetos a un arancel del 25%.

Se canceló el beneficio 'parole humanitario' a ciertos migrantes, lo que afectó a cientos de miles de personas, especialmente latinoamericanas. Y se reforzó el cuestionado plan de deportaciones masivas hacia El Salvador.

Además, abrió una cruzada en educación, con recortes de subvenciones a universidades, incluida Harvard, la prestigiosa universidad a la que acusó de acoger a alumnos antisemitas.

Abril: 100 días de Gobierno y el gran paquete arancelario "recíproco"

En abril de 2025, cuando cumplió los primeros 100 días de su segundo mandato, aplicó nuevas medidas políticas y económicas.

El 2 de abril, declaró una emergencia económica e impuso tarifas arancelarias a importaciones de prácticamente todos los países del globo.

Mayo: la "Gran y hermosa ley"

Trump presentó al Congreso su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026. Este plan, que él bautizó como "Gran y hermosa ley", buscó recortar alrededor de 23% del gasto en agencias federales no relacionadas con defensa.

Trump hizo su primer viaje internacional clave de 2025 visitando Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Su foco fue promover inversiones.

En medio de tensiones bilaterales por una supuesta persecución a la población blanca en Sudáfrica, el 21 de mayo, Trump se reunió en la Casa Blanca con el mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Junio: militarización, ruptura con Musk y la 'Guerra de los 12 días'

El 14 de junio de 2025 se detonaron protestas en numerosas ciudades de EE. UU. contra Trump. Las movilizaciones se reprodujeron bajo el lema “No Kings” (Sin Reyes).

Se produjo la ruptura pública entre Trump y el magnate tecnológico Elon Musk, con encontronazos en redes sociales relacionados con decisiones del presupuesto y los subsidios gubernamentales.

En una cumbre de la OTAN, Trump celebró que la alianza elevara el gasto en defensa al 5% del PIB de cada país miembro.

El conflicto entre Israel e Irán escaló. Trump decidió intervenir militarmente y atacar tres instalaciones nucleares iraníes que habrían quedado “completamente destruidas”, según él. Luego, anunció un cese al fuego después de 12 días de enfrentamientos entre el país de mayoría judía y la República Islámica.

Julio: la ley fiscal y el desastre de Texas

El 20 de julio de 2025, Trump cumplió seis meses de su segundo mandato, celebrándolo como un éxito.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto fiscal propuesto por Trump, que incluyó recortes en programas como Medicaid y aumentos de gasto en otras áreas.

Agosto: la cumbre con Putin y el inicio de un despliegue militar en el Caribe

En el octavo mes de mandato, Trump apuntó a más medidas económicas con la entrada en vigor de aranceles polémicos.

El 1 de agosto de 2025 entraron en vigor nuevos aranceles comerciales promovidos por Trump.

El 11 de agosto,Trump ordenó federalizar el Departamento de Policía de Washington D.C., implantando a la Guardia Nacional y otras fuerzas al señalar un problema de criminalidad y seguridad.

Trump autorizó una amplia campaña militar contra cárteles de drogas, incluyendo el envío de buques y miles de marines al Caribe, cerca a las costas venezolanas.

El 15 de agosto se celebró una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska, para tratar temas como la guerra en Ucrania y posibles acuerdos comerciales bilaterales.

Septiembre: el "plan de paz" para Gaza y más presión a Venezuela y Colombia

A finales de septiembre se comenzó a ver el riesgo de un cierre del Gobierno federal por la falta de un acuerdo sobre el presupuesto en el Congreso.

Estados Unidos “descertificó” parcialmente la lucha antidrogas de Colombia, país dirigido por el izquierdista Gustavo Petro, al considerar que no cumple con compromisos claves contra el narcotráfico.

Trump responde a un periodista que preguntó sobre si planeaba acciones militares directas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Dijo: “Ya veremos qué pasa”.

A finales de septiembre, Trump presenta su "plan de paz" para Gaza. La iniciativa planteó la mediación de Estados Unidos e Israel, un alto el fuego, la salida del poder de Hamás, la creación de un gobierno tecnócrata palestino y la retirada condicionada de las tropas israelíes del enclave.

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump volvió a reunirse con Zelenski, y en un tono radicalmente opuesto al de febrero y meses posteriores, dijo que Ucrania podría recueprar todo su territorio ocupado por Rusia, sin especificar cómo.

Octubre: cierre del Gobierno y el detonante de ataques en el Caribe

Estados Unidos entra en el llamado 'shutdown' por falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso. Miles de funcionarios federales fueron despedidos o enviados a licencia sin sueldo.

Trump notifica al Congreso de un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga en el Caribe, abriendo paso a ataques a embarcaciones en esa zona.

Noviembre: fin del cierre del Gobierno más largo y el repunte de ataques en el Caribe

En noviembre de 2025 se dio fin al cierre gubernamental más largo de la historia de EE. UU. (43 días) tras la firma de una ley de financiación.

Trump emprende más operaciones de bombardeos de embarcaciones supuestamente "narcoterroristas" y relacionadas con Venezuela y la región caribeña.

Diciembre: las tensiones diplomáticas con Latinoamérica

Enero de 2026: la caída de Maduro y la amenaza a Groenlandia

El Gobierno de Trump ejecuta una operación en Caracas que culmina con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. "La relación con América Latina, tras el secuestro de Maduro va a ser muy tensa. La región tiene claros los riesgos de un EE. UU. intervencionista, lo cual lleva a que China aumente su relación comercial y sea otra fuente de tensión", dice el analista Ernesto Calvo.

El presidente intensifica las presiones sobre Groenlandia, incluyendo amenazas de aranceles si no se permite una negociación sobre la adquisición de la isla estratégica en el Ártico.

Amenaza también con ataques a Irán tras las protestas contra el régimen de los ayatolás que se saldaron con centenares de muertos.

Trump advierte de acciones contra el presidente colombiano y amenaza con ataques "por tierra a los cárteles" mexicanos.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más