La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó a Nuramy Josefa Gutiérrez como nueva ministra de Salud.

"Esta profesional venezolana ha dedicado su vida a este sector y profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo", indicó Rodríguez en sus redes sociales.

Gutiérrez reemplaza a Magaly Gutiérrez, quien ocupaba el cargo desde 2022 y ahora continuará como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El vicepresidente de Economía Sectorial, Calixto Ortega, asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), cargo que ocupaba el empresario Alex Saab, destituido el pasado viernes del ministerio de Industrias y Producción Nacional.

Esta nueva designación "permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica", dijo Rodríguez, quien agradeció a Saab por "su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución".

Ya son nueve los nuevos nombramientos desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo el pasado 5 de enero. Dos días antes, fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Venezuela, durante la denominada “Operación Resolución Absoluta”.

Los cargos presentados por un tribunal federal de Nueva York incluyen narcotráfico y tráfico de armas, tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista. El 4 de enero de 2026, el detenido ingresó en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde se declaró no culpable en su primera audiencia.

Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó la afirmación de que ese cartel era una organización real y, en el escrito de acusación revisado afirmó que se refiere a un "sistema clientelar" y a una "cultura de la corrupción" alimentada por el dinero del narcotráfico.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez ha establecido canales de comunicación con la administración estadounidense para coordinar una transición y la reforma del sector petrolero.

La Marina de Estados Unidos mantiene un despliegue en el mar Caribe y ha ejecutado la confiscación de buques petroleros destinados a Cuba para restringir el flujo de recursos.

ONG Foro Penal registra 777 presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

La ONG Foro Penal registra un total de 777 presos políticos en Venezuela, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado a comienzos de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, ha registrado 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local (23:30 GMT). Desde el sábado, 17 de enero, no se registraron nuevas liberaciones, precisó en un video publicado en Instagram el presidente de la organización, Alfredo Romero.

“Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad plena de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas”, subrayó Romero.

Estas medidas incluyen, añadió, "prohibición de salida del país en algunos casos" y, "en muchos otros", "prohibición de hablar ante medios de comunicación", mientras familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de varias cárceles exigiendo la excarcelación de sus parientes.

Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian "represión".

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más