El frío polar se apoderó de la noche de Kiev en el segundo gran ataque ruso contra el sector energético y otras infraestructuras esenciales desde comienzos de enero.

Drones y misiles rusos dejaron sin electricidad y sin calefacción a 5.635 edificios residenciales y una escuela primaria, declaró en Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschkó.

A media mañana, la calefacción había sido restablecida en 162.000 hogares, de los 335.000 que se habían quedado sin suministro, precisó la empresa energética privada ucraniana DTEK, en un mes en el que la temperatura exterior cayó hasta los –15 °C.

Una persona murió cerca de la capital y una mujer resultó herida y fue hospitalizada, precisó Klitschkó.

El suministro de agua también fue interrumpido en la margen izquierda de la ciudad, de más de tres millones de habitantes.

"Los servicios municipales y energéticos están trabajando para restablecer la calefacción, el agua y la electricidad en los hogares de la ciudad", añadió Klitschkó.

La situación más grave se presenta en la capital de Ucrania, por lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en la red social X una reunión especial de coordinación energética para evaluar los daños y los recursos necesarios para restablecer electricidad, calor y agua.

También dijo que fueron afectadas varias regiones del país, entre ellas Vinnytsia, Dnipró, Odesa, Zaporiyia, Poltava y Sumy.

Señaló que los servicios de emergencia, equipos de reparación y todas las fuerzas necesarias ya están desplegados para responder a los daños causados.

Según Zelenski, el bombardeo incluyó numerosos misiles balísticos y de crucero, además de más de 300 drones, muchos de los cuales fueron interceptados por la defensa aérea ucraniana.

Recalcó que Ucrania necesita con urgencia más misiles para sistemas de defensa aérea como Patriot y NASAMS, insistiendo en que el apoyo de los aliados es crucial para salvar vidas.

"El ataque bárbaro del presidente ruso Vladimir Putin esta mañana es un recordatorio para los dirigentes mundiales reunidos en Davos: es urgente apoyar al pueblo ucraniano", escribió en X el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha.

Diez días antes se registró el peor bombardeo ruso contra la red energética de la capital ucraniana desde el inicio de la invasión de Ucrania, que en febrero entra en el quinto año.

Ese ataque dejó sin calefacción a la mitad de la ciudad y a muchos residentes sin electricidad durante días, en medio de temperaturas bajo cero.

Así, Moscú continúa atacando de forma sistemática la energía de Ucrania, mientras los esfuerzos diplomáticos, entre ellos los impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump, no han logrado parar la guerra.

Con AFP y Reuters

