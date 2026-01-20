Israel demolió el martes estructuras dentro del complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, tras haberse apoderado del lugar el año pasado, en un acto condenado por la agencia como una violación del derecho internacional.

Rodeadas por el ejército israelí, excavadoras arrasaron varios edificios grandes y otras estructuras más pequeñas dentro del complejo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, donde decenas de empleados de la agencia trabajaban anteriormente.

La UNRWA, que ha sido acusada de parcialidad por Israel, no ha utilizado el edificio desde comienzos del 2025, después de que Israel le ordenara desalojar todas sus instalaciones y cesar sus operaciones.

"Ataque sin precedentes"

Un portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, declaró a Reuters que el militares israelíes ingresaron al complejo alrededor de las 7:00 a.m. hora local (05:00 GMT), expulsaron a los guardias de seguridad del recinto y luego introdujeron excavadoras para comenzar la demolición de los edificios.

"Este es un ataque sin precedentes contra la UNRWA y sus instalaciones, y además constituye una grave violación del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas", afirmó Fowler.

Algunos exmiembros del personal de la UNRWA dijeron que las estructuras demolidas el martes se utilizaban para almacenar ayuda destinada a Cisjordania y Gaza.

"La destrucción de hoy por parte de la ocupación israelí es otro mensaje al mundo de que Israel es el único país que puede demoler el derecho internacional y salir impune", dijo Hakam Shahwan, exjefe de gabinete de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este.

El parlamento israelí aprobó en octubre de 2024 una ley que prohíbe a la agencia operar en el país y que impide a los funcionarios mantener contacto con la UNRWA.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, publicó un video en redes sociales de pie frente al complejo de la UNRWA mientras una excavadora comenzaba a derribarlo."Este es un día histórico, es una fiesta", dijo Ben-Gvir.

Israel ha alegado que algunos miembros del personal de la UNRWA eran integrantes del grupo militante palestino Hamás y que participaron en el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de unos 1.200 israelíes y luego del cual inicio a la guerra de Israel contra Hamás, en la que, según autoridades de Gaza, han muerto más de 71.000 palestinos.

La UNRWA ha despedido a varios empleados, pero afirmó que Israel no ha proporcionado pruebas para todas las acusaciones contra su personal. Fowler declaró anteriormente a Reuters que Israel había llevado a cabo una "campaña sostenida de desinformación" contra la UNRWA.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que "el complejo no goza de ninguna inmunidad y que la incautación de este por parte de las autoridades israelíes se realizó de conformidad tanto con el derecho israelí como con el internacional".

Disputa por impuestos

El municipio de Jerusalén llevó a cabo una redada en el complejo el año pasado, alegando que la UNRWA no había pagado impuestos sobre la propiedad pese a múltiples advertencias.

La UNRWA sostiene que el complejo de Jerusalén Este siguió siendo un recinto de la ONU a pesar de la prohibición israelí de sus operaciones y que la agencia no tenía deudas con el municipio.

La agencia opera en Jerusalén Este, territorio que la ONU y la mayoría de los países consideran ocupado por Israel. Israel considera que toda Jerusalén forma parte del país.

La UNRWA también opera en Gaza, Cisjordania y otras partes de Medio Oriente, proporcionando educación, atención sanitaria, servicios sociales y refugio a millones de palestinos.

