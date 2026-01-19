Lo esencial:
- Los líderes de la UE fueron convocados a una cumbre de emergencia para el próximo jueves tras la nueva amenaza arancelaria del 10 % para ocho países europeos que se oponen a su ambición de tomar Groenlandia.
- El primer ministro británico, Keir Starmer, hizo un llamado a la calma y subrayó que una guerra arancelaria “no beneficia a nadie”.
- Donald Trump vinculó su renovada intención de tomar Groenlandia con no haber ganado el Nobel de Paz, según declaró en una carta dirigida al primer minsitro danés.
A continuación, las principales noticias sobre Groenlandia este 19 de enero, en medio de la insistencia del mandatario estadounidense de tomar la isla, incluso por la fuerza:
