El presidente estadounidense Donald Trump amenazó, el lunes 19 de enero, con imponer aranceles del 200 % a los vinos y champanes franceses en respuesta a la negativa de su homólogo Emmanuel Macron a unirse a su "Consejo de la Paz", iniciativa orientada a resolver conflictos globales.

“Voy a imponer aranceles del 200 % a sus vinos y champanes. Y se unirá. Pero no está obligado a unirse”, declaró a periodistas en Florida.

“Como siempre hemos subrayado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”, reaccionó el martes el entorno de Emmanuel Macron ante la AFP.

Las amenazas de Donald Trump se producen tras la negativa de Emmanuel Macron a unirse a su "Consejo de la Paz", un proyecto aún poco claro del presidente estadounidense que parece buscar crear una especie de alternativa a la ONU.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Es una amenaza, a estas alturas, inadmisible, de una brutalidad inaudita y que, evidentemente, no puede quedar sin reacción no solo por parte de Francia, sino de toda la Unión Europea”, reaccionó por su parte la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en TF1.

“Esta amenaza apunta a un sector concreto, el de la viticultura, que no la necesita porque atraviesa dificultades y que es un emblema de la agricultura francesa”, denunció.

En septiembre de 2025, Trump propuso originalmente la creación del "Consejo de la Paz", cuando anunció su plan para poner fin a la guerra en Gaza, pero recientemente se conoció que busca abarcar los conflictos mundiales, por lo que los gobiernos reaccionaron con cautela.

Un borrador de la carta fundacional enviado por la administración estadounidense a unos 60 países, incluido Rusia, solicita que los miembros aporten 1.000 millones de dólares en efectivo si desean que su membresía dure más de tres años, según el documento visto por Reuters.

Este plan, según diplomáticos, podría perjudicar el trabajo de la ONU.

Co AFP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más