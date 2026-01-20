Lo esencial:

Von der Leyen dice en Davos que la soberanía de Groenlandia es "no negociable" y la respuesta europea será firme.

Donald Trump anunció en Truth Social una reunión en Davos sobre Groenlandia tras una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

tras una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos los líderes europeos buscan frenar el deterioro de las relaciones transatlánticas ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 20 de enero relacionada con la situación de Groenlandia y las tensiones de Trump con los países europeos frente a nuevos aranceles:

Con información de AFP, Reuters, AP, EFE y medios locales.

