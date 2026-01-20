Lo esencial:

  • Von der Leyen dice en Davos que la soberanía de Groenlandia es "no negociable" y la respuesta europea será firme.
  • Donald Trump anunció en Truth Social una reunión en Davos sobre Groenlandia tras una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte
  • En la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos los líderes europeos buscan frenar el deterioro de las relaciones transatlánticas ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 20 de enero relacionada con la situación de Groenlandia y las tensiones de Trump con los países europeos frente a nuevos aranceles:

Con información de AFP, Reuters, AP, EFE y medios locales.

