Lo esencial:
- Von der Leyen dice en Davos que la soberanía de Groenlandia es "no negociable" y la respuesta europea será firme.
- Donald Trump anunció en Truth Social una reunión en Davos sobre Groenlandia tras una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
- En la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos los líderes europeos buscan frenar el deterioro de las relaciones transatlánticas ante las amenazas arancelarias de Estados Unidos.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 20 de enero relacionada con la situación de Groenlandia y las tensiones de Trump con los países europeos frente a nuevos aranceles:
Con información de AFP, Reuters, AP, EFE y medios locales.
