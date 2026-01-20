Una explosión en un restaurante chino del centro de Kabul dejó al menos siete muertos y más de una docena de heridos, indicaron los servicios de emergencia.

Un periodista de AFP vio vehículos policiales y una ambulancia en el lugar tras la explosión, ocurrida en una calle conocida por sus vendedores de flores, en la zona de Shahr-e-Naw.

El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, dijo que la explosión tuvo lugar en el restaurante Chinese Noodle, que, según afirmó, atendía principalmente a musulmanes chinos.

"Un musulmán chino, Ayub, y seis afganos murieron, y varios otros resultaron heridos. La explosión ocurrió cerca de la cocina", señaló Zadran en un comunicado.

El portavoz policial, que indicó que la causa estaba bajo investigación, había dicho previamente que la explosión había afectado a un hotel.

El grupo armado Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque en un comunicado, informó SITE Intelligence Group, señalando que se trató de un atentado suicida dirigido contra ciudadanos chinos.

"El Estado Islámico en Afganistán ha incluido a los ciudadanos chinos en su lista de objetivos, especialmente a la luz de los crímenes cada vez más graves cometidos por el gobierno chino contra los musulmanes uigures oprimidos", afirmó el comunicado del EI.

El ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que instó a las autoridades afganas a hacer todo lo posible para atender a los heridos y a adoptar nuevas medidas para proteger la seguridad de los proyectos e instituciones chinas en el país.

Además, el ministerio exhortó a los ciudadanos chinos en Afganistán a reforzar su nivel de alerta y a evacuar las zonas de alto riesgo.

La ONG italiana Emergency dijo que su hospital, situado cerca del restaurante atacado, recibió a "siete personas fallecidas a su llegada", y que otras 13 fueron ingresadas en el departamento de cirugía.

“Entre los heridos hay cuatro mujeres y un niño”, indicó en un comunicado Dejan Panic, director de la ONG en el país.

El propietario de una floristería, que pidió anonimato por razones de seguridad, dijo que la explosión ocurrió alrededor de las 15:30 (11:00 GMT), al otro extremo de la calle respecto a su negocio.

Contó a AFP que escuchó el "fuerte sonido" de la explosión en una zona concurrida.

"Fue una situación de emergencia. Todo el mundo temía por su propia vida… pude ver al menos cinco heridos", dijo.

A las pocas horas de la explosión, la calle fue reabierta al tráfico, con carros circulando frente a la entrada cubierta del restaurante.

Según un fotógrafo de AFP, las ventanas del edificio de enfrente quedaron destrozadas.

Las autoridades talibanes han prometido restablecer la seguridad en el país y están cortejando a inversores extranjeros para asegurar fuentes cruciales de ingresos, a medida que se agotan los fondos de la ayuda internacional.

Desde que el gobierno talibán volvió al poder en 2021 por segunda vez, empresarios chinos han acudido en gran número a Afganistán.

Al año siguiente, el grupo Estado Islámico reivindicó un atentado mortal contra un hotel de Kabul popular entre clientes chinos.

China, que comparte una escarpada frontera de 76 kilómetros con Afganistán, mantiene estrechos vínculos con el gobierno talibán

Con AFP y Reuters

