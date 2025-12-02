Donald Trump sí conversó vía telefónica con Nicolás Maduro el 21 de noviembre, y rechazó en esa comunicación solicitudes del presidente venezolano de amnistía legal completa para él y sus familiares, una transición conducida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y eliminación de sanciones contra un centenar de funcionarios de su gobierno.

Así lo confirmaron cuatro fuentes familiarizadas con ese contacto, que conversaron con la agencia Reuters y agregaron que la negativa de Trump reduce las opciones de Maduro para una salida negociada.

Tres de las fuentes indicaron que el presidente venezolano se mostró dispuesto a abandonar el poder, pero fijó condiciones como una amnistía completa para él y sus familiares, el retiro de las sanciones estadounidenses contra unos 100 funcionarios de su administración y la extinción de la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante en su contra la Corte Penal Internacional.

Dos de los informantes agregaron que Maduro pidió que la vicepresidenta Rodríguez asumiera el gobierno de forma interina, mientras se planificaban nuevas elecciones.

De acuerdo con las fuentes, Trump rechazó la mayoría de esas peticiones durante una comunicación que duró unos 15 minutos, en la que le habría dado plazo hasta el pasado viernes 28 de noviembre para abandonar el poder. El incumplimiento del plazo llevó a que ordenara cerrar el espacio aéreo venezolano un día después.

Maduro habría solicitado una nueva comunicación, pero no hay información sobre la respuesta de Trump. En el transcurso de la jornada, el chavismo marchó en las calles de Caracas en rechazo al despliegue militar estadounidense.

Reunión clave para tomar decisiones

Una reunión de alto nivel sobre Venezuela tendría lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, con la asistencia relevantes figuras de la Administración de Donald Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, según fuentes anónimas citadas por la cadena 'CNN'.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los queseñaló que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El mandatario estadounidense se negó a aclarar el domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, en medio de su alegada ofensiva contra las drogas, en la que el Ejército de EE. UU. ha perpetrado más de 20 ataques contra supuestas narcolanchas, en los que ha matado a más de 80 personas.

EE. UU. ofreció a Maduro posibilidad de “ir a Rusia u otro país”, según congresista republicano

Aunque Donald Trump no precisó los detalles de su reciente llamada con Nicolás Maduro, y solo se limitó a confirmar que existió, el senador republicano, Markwayne Mullin, declaró en una entrevista con la cadena local ‘CNN’ que EE. UU. le dio al líder chavista “la oportunidad de salir” del país, hacia Rusia-aliado de Caracas- o cualquier otra nación.

“Le dimos a Maduro una oportunidad de partir, le dijimos que puede ir a Rusia o a otro país. Y el propio pueblo venezolano también ha hablado y dicho que quiere un nuevo líder y restaurar a Venezuela como el país que solía ser, un país próspero, pero Maduro ha destrozado ese país”, sostuvo Mullin.

Las declaraciones del congresista republicando, quien integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, se produjeron después de que el líder de la Casa Blanca confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con Washington desde 2019.

Sin embargo, y pese a las crecientes advertencias, el republicano sostuvo que la Administración Trump no apuesta por ataques dentro de Venezuela. El pasado 21 de noviembre, el mandatario estadounidense amenazó con iniciar "muy pronto" ataques terrestres contra lo que denominó narcos en Venezuela.

“Él (Trump) no va a poner tropas en Venezuela, lo que estamos tratando de hacer es proteger nuestras propias costas, le dejamos muy claro a Maduro y al pueblo venezolano–que no quiere que esto suceda, es Maduro–que no vamos a permitirle que siga usando Venezuela como un país terrorista para enviar toneladas de drogas a Estados Unidos”, quien agregó que tras presuntas acciones de Caracas para enviar drogas no solo por mar, sino también por aire, fue que el mandatario estadounidense decidió cerrar el espacio aéreo venezolano.

Una nueva escalada de la tensión, fuertemente rechazada por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que lo señaló como una violación a la soberanía de otro Estado. Por este motivo, el líder de la Casa de Nariño pidió el domingo una reunión de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Congresistas de EE. UU. piden investigar presunto ataque contra sobrevivientes de una “narcolancha”

Aumenta el escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses a los ataques del Ejército de su país contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico oriental, cerca a aguas venezolanas, que supuestamente trasladasn drogas hacia EE. UU.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes acordaron una revisión por parte del Legislativo del país de esos asaltos ante la sospecha de crímenes de guerra. En concreto, los congresistas buscan investigar un ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre, en el que presuntamente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó verbalmente volver a atacar una embarcación luego de que un primer asalto dejara sobrevivientes.

Así lo reportó un informe publicado por 'The Washington Post' la semana pasada, que citó fuentes con conocimiento de lo ocurrido. Según el diario estadounidense, las imágenes captadas por un drone mostraron que quedaron dos sobrevientes de entre 11 ocupantes de la embarcación, fue entonces cuando Hegseth, según el rotativo, afirmó "maten a todos".

Los legisladores afirmaron desconocer la veracidad del informe y algunos republicanos se mostraron escépticos, pero señalaron que, de ser confirmado, atacar a los supervivientes de un primer ataque con misiles plantea serias preocupaciones legales.

"Esto se eleva al nivel de un crimen de guerra si es cierto", declaró el senador demócrata Tim Kaine.

Entretanto, el representante republicano, Mike Turner, al ser cuestionado sobre un presunto ataque dirigido a personas que ya no puedían defenderse, afirmó que el Congreso no tiene información sobre lo ocurrido y señaló que los líderes del Comité de las Fuerzas Armadas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, han abierto investigaciones.

“Obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y coincido en que sería un acto ilegal”, declaró Turner.

Venezuela denuncia “amedrentamiento” de EE. UU. ante instancias internacionales

En Caracas, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno venezolano denunció formalmente a Estados Unidos por el “amedrentamiento” que, aseguró, busca apoderarse de las reservas de petróleo de su país.

La denuncia, señaló Rodríguez, fue hecha ante la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal, contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”, declaró.

“Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”, agregó la número dos del Ejecutivo del país latinoamericano.

Agencia rusa desvía hacia Cuba viajes que estaban programados a Venezuela

La agencia de turismo Pegas Touristik, una de las más grandes de Rusia, anunció que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que tenían previsto viajar a Venezuela. La decisión fue tomada luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara el cierre del espacio aéreo venezolano.

En su sitio web oficial, la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) indicó que Pegas Touristik informó a las agencias asociadas de que el vuelto Moscú-Porlamar previsto para este lunes 1 de diciembre fue cancelado y en su lugar se habilitó otro viaje: Moscú-Varadero.

El cambio se produjo por "la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos", confirmó ATOR.

Ana Podgórnaya, directora de Pegas Touristik, aseguró que los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación y que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de todos los turistas rusos que actualmente se encuentran en la isla venezolana de Margarita.

El cierre al espacio aéreo venezolano fue anunciado por Trump el pasado sábado 29 de noviembre. “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, declaró entonces el líder de la Casa Blanca.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

