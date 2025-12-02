Franco Parisi y su partido no apoyarán a ningún candidato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas del próximo 14 de diciembre. El Partido de la Gente (PDG) decidió el domingo 30 de noviembre votar nulo o blanco en los comicios en los que se enfrentarán la izquierdista Jeannette Jara y el candidato de extrema derecha José Antonio Kast.

La decisión se tomó mediante una consulta interna en la bancada liderada por el populista. Los partidarios rechazaron en un 78% apoyar a alguno de los candidatos, mientras que el 20% se mostró de acuerdo con apoyar a José Antonio Kast y el 2% a Jeannette Jara.

“Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”, aseguró en un comunicado el partido de Parisi, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial, al terminar en tercera posición con el 19,7 % de los votos.

“El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país”, apuntó el partido en la nota oficial.

“Este camino continúa, junto a la gente y para la gente”, agregó.

Una primera vuelta más ajustada de lo previsto

Franco Parisi logró alcanzar la tercera posición con un discurso contra la clase política y en particular contra la política del actual presidente de izquierda Gabriel Boric. Esta posición se encapsuló en su lema de campaña: “Ni facho, ni comunacho”.

Según las encuestas, quienes votaron por él son principalmente hombres menores de 45 años y de clase media, provenientes de las provincias mineras del norte, las más afectadas por la delincuencia y la inmigración irregular.

Este discurso populista le permitió seducir a unos 2,5 millones de votantes, que representan una importante reserva de votos para los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta. Sin embargo, la decisión del PDG era esperada.

El pasado 17 de noviembre, la candidata del oficialismo Jeannette Jara obtuvo un 26,7% de los votos, frente al 24% de ultraderechista José Antonio Kast. En ese sentido, el resultado fue más ajustado del que pronosticaban las encuestas, que le daban a la exministra de Gabriel Boric una victoria por encima del 30%.

Luego, llegaron el libertario Johannes Kaiser y la representante de la derecha tradicional Evelyn Matthei, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

José Antonio Kast, claro favorito según los sondeos

José Antonio Kast parece ser el candidato mejor posicionado para aprovechar esta distribución de los votos.

De cara a la segunda vuelta, llamó a la unión de todos los sectores chilenos para derrotar a Jara. “Lo que necesitamos evitar es la continuidad de un muy mal gobierno”, sentenció.

Este llamado fue bien recibido por Kaiser y Matthei, candidatos claramente ubicados a la derecha del paisaje político chileno y que ya expresaron su apoyo a José Antonio Kast en la segunda vuelta.

Entretanto, Jeannette Jara, al ser la única candidata de la izquierda, no parece tener importantes reservas de votos para sumar un resultado que le permitiría ganar.

Asimismo, los últimos sondeos publicados hasta el domingo 30 de noviembre coincidieron en dar como vencedor al exdiputado ultracatólico, que le sacaría entre 12 y 16 puntos a Jeannette Jara.

“Tendría que pasar algo muy significativo para que Kast no ganara, por eso está limitando tanto sus apariciones en prensa y en debates. Quiere evitar errores”, aseguró a la agencia EFE Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.

El politólogo Rodrigo Pérez de Arce, de la Universidad del Desarrollo, comparte ese análisis: “Siempre pueden pasar cosas sorpresivas, pero ahora mismo nada indica que Jara sea capaz de romper la trayectoria que marcan todas las encuestas”, indicó.

Desde 2006, ningún presidente ha sido sucedido en Chile por alguien de su misma línea política y el poder ha oscilado entre izquierda y derecha.

Si José Antonio Kast logra ganar, se convertiría en el primer presidente "pinochetista" en llegar al poder tras la dictadura en el país.

Cabe recordar que quien resulte electo en las urnas tendrá que lidiar a partir del 11 de marzo de 2026 con un Parlamento fragmentado y dividido, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso y donde los votos de del populista PDG serán clave.

Con EFE y medios locales

