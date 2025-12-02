Joaquín Guzmán López, uno de los cuatro hijos del líder encarcelado del Cártel de Sinaloa, se había declarado no culpable en un inicio, pero cambió su declaración en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con el Chicago Tribune.

En la minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois (Chicago), dirigida a la jueza Sharon Johnson Coleman el pasado 28 de noviembre, el tribunal precisó que la audiencia de Guzmán López, del lunes 1 de diciembre, constituiría un cambio de la declaración inicial de no culpabilidad.

El anuncio recordó una decisión similar que tomó su hermano Ovidio Guzmán, el primer hijo de "El Chapo" en declararse culpable, en julio de 2024 ante un tribunal de Chicago, por cuatro cargos relacionados con narcotráfico.

La declaración fue parte de un acuerdo con EE. UU., en el que Guzmán López renunció a su derecho de apelar cualquier sentencia y se comprometió a pagar 80 millones de dólares obtenidos de actividades ilícitas.

Su sentencia, por dos cargos por crimen organizado y dos por tráfico de drogas, fue fijada para el 11 de enero de 2026.

En una decisión homologable, Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, también se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas por el que era procesado en un tribunal federal de Nueva York, en agosto de 2025.

Una estrategia diferente, al menos hasta este lunes, había seguido Guzmán López quien se había declarado inocente de cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego, tras su detención en julio de 2024.

La defensa de Guzmán López, liderada por el abogado Jeffrey Licthman, ha rechazado comentar la situación ante medios de comunicación, como 'CNN' y la agencia de noticias estadounidense AP.

Camino a la culpabilidad

Al Guzmán López declararse culpable, la jueza Sharon Johnson Coleman debe aceptar el cambio de declaración y revalidar los términos del acuerdo de cooperación con la Justicia, una fase que saldrá previsiblemente adelante, debido al acuerdo entre el ente acusador y la defensa que ha tomado meses de negociación.

El narcotraficante evita así un juicio con jurado, que habría sido largo, costoso y potencialmente desfavorable. Entonces, se fijará una fecha de sentencia y comenzará su rol formal como testigo colaborador del Departamento de Justicia.

Todo esto ocurrirá si no hay una retractación de último momento por parte de Guzmán López o si la jueza no advierte ninguna anomalía en la revisión final del acuerdo de colaboración.

El pasado 10 de noviembre, la audiencia de Guzmán López fue aplazada, por tercera vez, hasta este lunes. Ya se había postergado del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

Una dinastía de sangre

Joaquín Guzmán López y su hermano, Ovidio Guzmán López, —conocidos como los "Chapitos"— están acusados ​​de heredar una facción del Cártel de Sinaloa, señalada por las autoridades federales en 2023 de enviar cantidades "asombrosas" de fentanilo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López y otro veterano líder de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas tras aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Ambos se declararon inicialmente inocentes de múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Zambada aseguró entonces haber sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por Guzmán López a las autoridades estadounidenses. Ese señalamiento avivó una disputa sangrienta que ha multiplicado los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y la facción de Zambada por el control del cartel de Sinaloa.

La guerra interna entre el cártel ha dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos, según datos oficiales.

Ovidio Guzmán López fue el primer hijo del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán en llegar a un acuerdo de culpabilidad, por el cual admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo a los Estados Unidos.

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como exlíder del Cártel de Sinaloa, tras haber contrabandeado grandes cantidades de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante 25 años. Los hermanos presuntamente asumieron el rol de su padre como líderes del cártel.

Con EFE, AP y medios locales

