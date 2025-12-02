El balance de víctimas en Hong Kong sigue en aumento. El número de muertos en el incendio de la urbanización Wang Fuk Court, el peor en décadas en ese territorio, ascendió a 151, indicaron las autoridades locales este lunes 1 de diciembre.

La conflagración se registró el miércoles 26 de noviembre, cuando las llamas se extendieron rápidamente por el complejo inmobiliario ubicado en el distrito de Tai Po. El fuego se propagó por siete de los ocho rascacielos densamente poblados.

El lunes la Policía continuó con sus labores de búsqueda en las torres calcinadas, donde encontraron los cadáveres de varios residentes en las escaleras y en los tejados, atrapados mientras intentaban huir de las llamas. Se estima que al menos 40 personas siguen desaparecidas.

“Algunos de los cuerpos se han convertido en cenizas, por lo que es posible que no podamos localizar a todas las personas desaparecidas”, declaró a la prensa el oficial Tsang Shuk-yin.

Los edificios que quedan por inspeccionar son “los más difíciles”, también expresó Amy Lam, oficial superior de la Policía. Las labores de búsqueda podrían durar varias semanas, precisó.

Al menos 13 detenidos por presunta relación con el caso

Además, las autoridades de Hong Kong informaron que al menos 13 personas han sido detenidas por presunto homicidio imprudente, en medio de una investigación penal conjunta de la Policía hongkonesa y la Comisión Independiente contra la Corrupción, que apunta a graves irregularidades en las obras de rehabilitación exterior.

Las personas capturadas están vinculadas a la firma contratista principal del proyecto inmobiliario, consultoras de ingeniería estructural, subcontratistas especializados en andamios de bambú y empresas encargadas de la renovación de las fachadas.

Mientras tanto, la investigación sobre las causas del mortífero incendio siguen abiertas y las autoridades también anunciaron la constitución de un equipo interinstitucional encargado de coordinar las acciones de recopilación de evidencias.

Las pruebas realizadas en varias muestras de la malla verde que envolvía los andamios de bambú de los edificios en el momento del incendio, mostraron que algunas no cumplían con las normas de resistencia al fuego, según informaron las autoridades.

Los responsables habrían adquirido grandes partidas de red sintética no clasificada como ignífuga y, para evitar los controles, colocaron material homologado solo en zonas de fácil acceso, reservando la red no resistente a las llamas para las superficies superiores, únicamente verificables por equipos de altura de los bomberos.

El aislamiento de espuma utilizado por los contratistas también avivó las llamas y las alarmas contra incendios del complejo no funcionaron correctamente, de acuerdo con lo detallado por las autoridades.

“Ahora creemos que la causa probablemente fue que las mallas de seguridad no cumplían con las normas de resistencia al fuego, lo que, combinado con los paneles de espuma, explica la gravedad de este incendio”, declaró el jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, en una conferencia de prensa.

Por otra parte, Eric Chan, jefe ejecutivo adjunto, se refirió a estas personas como “indignas” y “traicioneras”, afirmando que habían “actuado con intención deliberada”.

¿Voces críticas silenciadas?

Ante la indignación de la opinión pública, Beijing advirtió que reprimirá cualquier manifestación “antichina” en la antigua colonia británica, que tiene un estatus especial en China.

El año pasado, las autoridades aseguraron a los residentes del barrio que estaban expuestos a “riesgos de incendio relativamente bajos”, mientras que algunos se quejaron de los riesgos de incendio que suponían las obras, según declaró el Departamento de Trabajo de la ciudad.

El lunes, la Policía de Hong Kong detuvo al exconcejal de distrito Kenneth Cheung y a una voluntaria en el marco de la investigación por presuntos delitos de sedición vinculados al incendio.

El sábado un estudiante de 24 años fue detenido por la Policía tras presentar un recurso en el que solicita una investigación independiente sobre un posible caso de corrupción y una revisión de la supervisión de la construcción, según informaron dos personas conocedoras del caso.

Sin embargo, la agencia Reuters no ha podido confirmar esta información con fuentes independientes.

Con estas dos últimas intervenciones, ascienden ya a cuatro las personas detenidas en 48 horas por supuesta “explotación de la tragedia para incitar al odio y generar inestabilidad social”, informaron este lunes medios locales.

“He observado que algunas personas malintencionadas, con el objetivo de perjudicar a Hong Kong y a la seguridad nacional, han aprovechado este momento doloroso para la sociedad”, declaró Chris Tang al respecto.

“Por lo tanto, debemos tomar las medidas adecuadas, incluidas medidas coercitivas”, añadió.

Hong Kong, territorio devuelto a China por Reino Unido en 1997, ha visto cómo se reforzaba el control de Beijing con una estricta ley de seguridad nacional aprobada en 2020 como respuesta a las manifestaciones a favor de la democracia.

El año pasado, una ley aumentó a siete años la pena por sedición. Desde principios de noviembre, Hong Kong ha detenido a 348 personas por diversos delitos contra la seguridad nacional y ha condenado a 172.

Con EFE, Reuters y AFP

