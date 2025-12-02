El líder de Hong Kong anunció este martes la creación de un comité independiente dirigido por un juez para investigar el incendio ocurrido la semana pasada en un edificio residencial, que dejó 151 muertos. Las autoridades señalaron que el peor incendio en décadas en la ciudad se propagó rápidamente por una malla instalada en los andamios exteriores que no cumplía con los estándares de resistencia al fuego y no impidió que las llamas se extendieran.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, anunció este martes la creación de un “comité independiente” dirigido por un juez para realizar una revisión exhaustiva destinada a reformar el sistema de obras y evitar tragedias similares.

Según las autoridades, el incendio —el peor en la ciudad en varias décadas— se extendió rápidamente por la malla de los andamios exteriores, que no cumplía las normas de resistencia al fuego y no logró contener las llamas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Estableceré un comité independiente para llevar a cabo una revisión completa y en profundidad, reformar el sistema de obras y evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir”, dijo Lee en una conferencia de prensa en inglés, añadiendo que el comité sería encabezado por un juez.

Hong Kong cuenta con un mecanismo legal para establecer “comisiones de investigación”, generalmente dirigidas por jueces, heredado del periodo colonial británico. En esta ocasión, Lee usó el término “comité independiente”.

Lee dijo a AFP que las autoridades han identificado varias fallas y que serán necesarias reformas en materia de seguridad, supervisión, construcción y estándares de mantenimiento.

“Debemos actuar con seriedad para asegurarnos de que todas estas lagunas se cierren, de que los responsables rindan cuentas. Se abordarán las deficiencias. Se abordarán los cuellos de botella”, afirmó. “Reformaremos todo el sistema de renovación de edificios para garantizar que algo así no vuelva a suceder”.

La oficina anticorrupción de Hong Kong y la policía, que llevan a cabo una investigación conjunta, han arrestado a 14 personas, 13 de ellas sospechosas de homicidio involuntario por el incendio.

“Los culpables intentaron mezclar redes de calidad inferior con redes certificadas para engañar a los inspectores y a los organismos de aplicación de la ley”, dijo Lee, calificando a los sospechosos de “malvados”.

La ciudad ha mostrado un gran dolor colectivo y exigencias de rendición de cuentas, pero los medios locales informaron sobre el arresto de varias personas que pedían explicaciones.

Miles Kwan, un estudiante de 24 años, fue arrestado por supuesta “intención sediciosa” tras repartir folletos exigiendo responsabilidades al gobierno. Su petición en línea, que contenía cuatro demandas —entre ellas una investigación independiente— reunió más de 10.000 firmas en menos de un día antes de que fuera eliminada.

Otras dos personas, incluido el exconcejal Kenneth Cheung, también fueron detenidas, según medios locales.

Preguntado por los arrestos, Lee dijo a AFP: “No toleraré ningún delito, especialmente aquellos que buscan aprovecharse de la tragedia que estamos enfrentando ahora”.

El incendio residencial más mortífero del mundo desde 1980 se desató el miércoles en el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, al norte de la ciudad.

La policía completó el lunes los registros en cinco de las siete torres afectadas, encontrando restos de víctimas en apartamentos, pasillos y escaleras.

Algunas familias de las víctimas regresaron el lunes a Wang Fuk Court para iniciar los ritos funerarios tradicionales, que se prolongarán.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más