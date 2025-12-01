Derrocado por una junta, el presidente depuesto de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, llegó este sábado 29 de noviembre a Brazzaville, capital del Congo, informaron fuentes gubernamentales a la AFP.

“El presidente Embaló llegó a media mañana a Brazzaville a bordo de un jet privado fletado por las autoridades”, declaró a la AFP una fuente cercana al poder congoleño bajo condición de anonimato.

Brevemente detenido por los militares el miércoles y luego trasladado a Senegal el jueves, Umaro Sissoco Embaló “ha llegado a Brazzaville para quedarse”, afirmó otra fuente cercana a la presidencia congoleña.

Los militares anunciaron haber derrocado a Umaro Sissoco Embaló y suspendido las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre, cuyos resultados debían conocerse en breve en este país lusófono de África Occidental, cuya historia está marcada por golpes de Estado y repetidos intentos fallidos.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, nombrado presidente de la transición

Umaro Sissoco Embaló es considerado cercano al presidente congoleño Denis Sassou Nguesso y ha visitado el Congo en varias ocasiones.

La junta ahora en el poder nombró al general Horta N’Tam —hasta entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra— como presidente de la transición, que deberá durar un año.

La toma del poder por los militares ha sido ampliamente criticada, especialmente por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien denunció una “violación de los principios democráticos”.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendió el jueves a Guinea-Bissau de “todos sus órganos decisorios”. La Unión Africana (UA) también suspendió al país de sus instancias el viernes.

Guinea-Biasau, situada entre Senegal y Guinea (Conakry), ha registrado cuatro golpes de Estado y una serie de intentos fallidos desde su independencia de Portugal en 1974. La proclamación de resultados electorales ha generado con frecuencia fuertes disputas.

Este país muy pobre, de 2,2 millones de habitantes, sufre graves problemas de corrupción y es conocido como un punto de tránsito del narcotráfico entre Sudamérica y Europa.

