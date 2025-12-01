En la Franja de Gaza más de 70.000 personas han muerto producto de la guerra, actualiza el ministerio de Salud gazatí, cuyo seguimiento considera confiable la Organización de las Naciones Unidas.

"El número de víctimas de la agresión israelí aumentó a 70.100 y a 170.983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023", detalló el ministerio en un comunicado, que añadió que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado.

De los cuerpos sin vida añadidos recientemente, dos murieron en bombardeos israelíes, los demás fueron identificados a partir de restos que llevaban tiempo enterrados bajo los escombros.

El conteo de muertos comenzó con la ofensiva israelí en Gaza después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás hizo la irrupción armada en el sur de Israel que dejó 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, según las cifras del gobierno de Israel.

El ejército israelí ha negado haber atacado a civiles desde el comienzo del conflicto y no hizo comentarios inmediatos sobre esta actualización de los datos.

Ahora que gran parte del enclave está entre las ruinas, pues más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados por los bombardeos del ejército de Israel, según las autoridades, la recopilación de información precisa sobre las víctimas es complicada.

En los primeros meses de la guerra, las autoridades contabilizaban los cuerpos que llegaban a los hospitales y los identificaban por nombre y número de identidad.

El panorama cambió con la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025: aunque es frágil, es la única oportunidad que tienen ahora las autoridades para seguir buscando cadáveres entre los escombros.

Los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos sin vida y, desde que empezó la tregua, al menos 354 personas han muerto. Además, unos 900 palestinos han sido heridos, precisa Sanidad.

Paradójicamente, Gaza disponía de sólidas estadísticas demográficas y mejores sistemas de información sanitaria que la mayoría de los países de Oriente Medio antes de la guerra, de acuerdo con lo que expertos de salud pública le afirmaron a Reuters.

Además de edificios caídos, muertos, desplazados forzados, víctimas y entidades de ayuda, en Gaza está también el ejército de Israel, que continúa controlando el 54 % de la Franja después de que sus tropas se replegaran a la denominada 'línea amarilla'.

El Ejército israelí confirma la muerte de tres gazatíes

El ejército israelí confirmó haber matado a tres gazatíes el sábado 29 de noviembre, en el sur de la Franja de Gaza alegando que se aproximaron a las tropas aún desplegadas en la denominada 'línea amarilla'.

Según el comunicado castrense, en un primer ataque, soldados dispararon a "dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla", pues los consideraron una "amenaza inmediata", sin explicar las razones para esta presunción.

Según el Hospital Naser, los muertos son dos hermanos menores de edad abatidos en la ciudad de Bani Suheila, al este de Khan Younis, que se encuentra en la parte de Gaza aún controlada por Israel.

En la mañana del sábado, otro palestino fue asesinado cuando se acercó demasiado a las tropas israelíes.

Con información de EFE y Reuters

