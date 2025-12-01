Decenas de miles de manifestantes intentaron obstaculizar la llegada de los delegados al congreso de Alternativa para Alemania (AfD), la organización prorrusa y de extrema derecha que se posicionó segunda en las elecciones legislativas de febrero pasado. Sin embargo, no pudieron impedir el nuevo intento de AfD por crear un ala juvenil.

Generación Alemania fue el nombre elegido para el grupo, que busca convertirse en el sustituto de Alternativa Joven, la primera versión de una organización para menores de 36 años, que tuvo que ser disuelta a finales de marzo, en medio de temores de que fuera declarada como "extremista" por los servicios de inteligencia nacionales.

Jean-Pascal Hohm, el joven diputado regional de 28 años en Brandeburgo, fue elegido casi por aclamación como líder de la organización. Se presentó como único candidato y recibió más del 90% de los votos de los delegados, separado de la unanimidad solo por las abstenciones.

"Lucharemos con determinación por un verdadero cambio de rumbo en materia de migración, para que Alemania siga siendo el país y la patria de los alemanes", prometió Hohm tras la elección.

El diputado, militante de AfD desde los 17 años, apenas uno después de la fundación del partido, también respondió a las acusaciones de espionaje a favor de Rusia, recordando que "somos patriotas alemanes".

"Nadie en esta sala es un servidor de Rusia ni de ningún otro país", agregó Hohm, que también fue, como él mismo lo reconoció el "orgulloso presidente" de la disuelta Alternativa Joven en su estado natal.

Corrigiendo los errores del pasado

Generación Alemania es para AfD una herramienta con un doble propósito: mantener los lazos con los movimientos radicales, para complacer a sus seguidores más extremos, y ofrecer una versión moderada para atraer a las juventudes del oeste del país, menos proclives a vincularse por opciones que puedan ser interpretadas como neonazis.

"La nueva formación significa, ante todo, continuar lo que empezó la Alternativa Joven: ser un campo de entrenamiento, atraer a jóvenes y, sobre todo, llevarlos a la política por el bien del partido", declaró a la agencia AP Kevin Dorow, delegado del norte de Alemania.

La primera misión será tratar de borrar la huella de Alternativa Joven, un experimento que no funcionó, fundamentalmente porque la organización ya tenía una vida autónoma cuando se vinculó a AfD y no desarrolló lazos demasiado fuertes con el partido.

Ese grupo estuvo a punto de costarle a AfD su existencia como partido. La inteligencia alemana lo designó como una organización extremista de derecha y poco después extendió la calificación a la propia AfD.

Esto pudo haber implicado que el partido fuera proscrito, de no haber sido por un dictamen judicial que argumentó que la disolución de Alternativa Joven era suficiente para evitar la designación de AfD.

Ahora, Tino Chrupalla, colíder del partido, espera que la nueva ala juvenil corrija los errores del pasado. "Algunos se beneficiaron de los jóvenes, de su capacidad de movilización, pero no tenían el bienestar y el futuro de esta juventud suficientemente a la vista", aseveró. "Deberíamos haber cuidado más a las nuevas esperanzas jóvenes de nuestro grupo; será diferente en el futuro”.

El germen de Generación Alemania es, sin embargo, el mismo de Alternativa Joven, según la opinión de Fabian Virchow, profesor de la Universidad de Düsseldorf y especialista en movimientos de ultraderecha que conversó con AFP.

"Provienen de un entorno de extrema derecha en el que se mezclan antiguos militantes del movimiento identitario, corporaciones estudiantiles e individuos procedentes del neonazismo y de grupos etnonacionalistas", explicó Virchow.

Sin espacio para neonazis

Una fuente de la policía de Giessen declaró a AFP que las protestas y bloqueos contra el congreso de la AfD reunieron a unas 25.000 personas, en una localidad con 93.000 habitantes.

Su misión principal fue retrasar la llegada de los delegados para impedir la instalación del congreso, y lo consiguió durante al menos dos horas, pero en el intento 10 agentes de policía resultaron levemente heridos.

AfD no desaprovechó la ocasión para mostrar a los manifestantes como violentos, denunciando mediante un video una supuesta agresión contra el diputado por Marburgo, Julian Schmidt, a quien la líder del partido Alice Weidel deseó una "pronta recuperación".

Los participantes en las protestas lanzaron bengalas y mostraron pancartas con lemas que llamaban a combatir el fascismo, así como banderas arcoíris. Su mensaje se centró en recordar que Alemania no puede permitirse un espacio para que ganen impulso los movimientos neonazis o resurjan lo que uno de los participantes denominó las "juventudes hitlerianas".

"Debido a nuestra historia, no podemos permitir que se desarrolle una asociación de este tipo, y por eso es importante mostrar solidaridad y resistencia", declaró a AFP el manifestante Carsten Kachelmus.

