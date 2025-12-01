Más de 800 autores estarán presentes en la cumbre mundial de la literatura en español, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se abrió este 29 de noviembre con la entrega del Premio de Literatura en Lenguas Romances 2025 para el escritor y ensayista franco-libanés Amin Maalouf.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró inaugurada la FIL en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, y su presencia significa el fin de un periodo de distanciamiento entre la feria y el gobierno de Morena, luego de que el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador la catalogara como "un cónclave de la derecha".

Ebrard celebró en su discurso inaugural “a un proceso y no a un producto, un proceso y una idea, el proceso de la Feria Internacional del Libro, el esfuerzo de perseverancia, excelencia, compromiso que ha llevado a convertir esta feria en una de las mayores del mundo".

La edición 2025 de la FIL incluirá la participación de dos ganadores del Premio Nobel: la líder ambientalista guatemalteca Rigoberta Menchú (Paz) y el científico indio Venki Ramakrishnan (Química).

También visitarán la feria dos actores de renombre: el estadounidense Richard Gere, para una ponencia centrada en compasión y medio ambiente, y el mexicano Gael García Bernal, que hablará de audiolibros.

Se espera que 900.000 personas visiten las 635 presentaciones de libros y más de 3000 actividades que forman parte de la FIL durante los nueve días de programa, que tiene a Barcelona como invitada de honor.

Espíritu humano a la par del ingenio

El primer día de actividades estuvo marcado por el reconocimiento al franco-libanés Amin Maalouf, autor de 'Samarcanda' y 'León el africano', quien aprovechó su intervención para llamar la atención sobre el desfase entre la carrera tecnológica y el ejercicio del pensamiento.

"Vivimos una aceleración dentro de la aceleración, con transformaciones profundas que ya no ocurren cada cinco o 10 años, sino cada año o incluso de un trimestre a otro. La capacidad de perfeccionamiento es asombrosa, parece no tener límites. Y nuestras mentalidades, nuestros modos de pensar, ya son totalmente incapaces de seguir ese ritmo", subrayó Maalouf.

El escritor advirtió sobre la forma en que el ciclo de la tecnología podría poner en riesgo "la integridad física y mental de la especie humana o incluso la supervivencia", al destacar que los avances en materia armamentista ponen a disposición de líderes mundiales instrumentos de alcance imprevisible como la inteligencia artificial o la biotecnología. Frente a esto, el ensayista instó a la humanidad a desarrollar "un nivel a la altura de los desafíos".

Al presentar a Maalouf, el escritor mexicano Jorge Volpi recordó que "mientras la barbarie se fortalece por doquier, por ejemplo en Gaza o en Ucrania, quebrantando los ideales de igualdad, libertad y solidaridad, el humanismo nómada de Maalouf se vuelve más necesario que nunca"

La carrera de Maalouf ha destacado por el rechazo a los nacionalismos, tanto que a pesar de que su lengua natal es el árabe, ha escrito toda su obra en francés. En septiembre pasado fue designado secretario permanente de la Academia Francesa.

Barcelona, el centro de la fiesta

La ciudad de Barcelona, capital literaria de España, será invitada de honor en la edición número 39 de la FIL, que contará con la asistencia del presidente catalán Salvador Illa.

El lema de esta edición es 'Vindran les flors' (Vendrán las flores, en español), un guiño a uno de los cuentos de la emblemática escritora catalana Mercè Rodoreda. Además, marca una conexión entre Guadalajara, conocida como la ciudad de las rosas, y Barcelona, que se llena de esa misma flor y de libros cada 23 de abril, con la conmemoración del día de Sant Jordi.

Unas 60 personalidades de la escena literaria de la Ciudad Condal estarán representadas de alguna manera en la feria, donde también se espera la participación del cantautor catalán Joan Manuel Serrat.

La industria editorial de Barcelona publica el 80% de la producción literaria de España, y ese es un balance que la FIL tratará de mostrar en su programación de este año.

"Es una ciudad de libros y también de rosas, como lo es Guadalajara. De los libros antiguos que se pueden encontrar cada domingo en el barrio de Sant Antoni y de los libros de autores contemporáneos que nos convierten en la principal capital editorial de España y América Latina", destacó Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, durante la inauguración de la feria.

Con EFE

