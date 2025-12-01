Lo esencial:

Los negociadores de Ucrania se reunieron con altos funcionarios estadounidenses en la Florida para discutir el plan de Washington destinado a poner fin a la guerra con Rusia.

para discutir el plan de Washington destinado a poner fin a la guerra con Rusia. Rusia avanza en la línea del frente, sus fuerzas atacaron Kiev por segunda noche consecutiva, dejando un muerto y 11 heridos , informó el gobernador regional.

, informó el gobernador regional. Más de 400.000 hogares quedaron sin electricidad en Kiev después de que Rusia lanzara un ataque nocturno “masivo” con 36 misiles y cerca de 600 drones, según el presidente ucraniano.

A continuación lo más relevante de la jornada del 30 de noviembre relacionado con la guerra en Ucrania:

