Lo esencial:
- Los negociadores de Ucrania se reunieron con altos funcionarios estadounidenses en la Florida para discutir el plan de Washington destinado a poner fin a la guerra con Rusia.
- Rusia avanza en la línea del frente, sus fuerzas atacaron Kiev por segunda noche consecutiva, dejando un muerto y 11 heridos , informó el gobernador regional.
- Más de 400.000 hogares quedaron sin electricidad en Kiev después de que Rusia lanzara un ataque nocturno “masivo” con 36 misiles y cerca de 600 drones, según el presidente ucraniano.
A continuación lo más relevante de la jornada del 30 de noviembre relacionado con la guerra en Ucrania:
Con EFE, AFP, AP y Reuters
Compartir esta nota