Lo esencial:
- El domingo 30 de noviembre estaban convocados para votar en las elecciones generales 6,5 millones de hondureños, de los 10,5 millones de habitantes del país.
- Los candidatos presidenciales con opciones de ganar: Nasry Asfura (Partido Nacional, Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Libre).
- Los resultados preliminares se conocieron pasadas las 22:00 hora local y arrojaron un liderato para Asfura, quien recibió el apoyo de Donald Trump.
- Con casi dos tercios de la votación están aún por informar, por lo que el resultado definitivo de las elecciones sigue completamente abierto.
A continuación, la información más relevante de la jornada de presidenciales en Honduras:
