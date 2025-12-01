Lo esencial: 

  • El domingo 30 de noviembre estaban convocados para votar en las elecciones generales 6,5 millones de hondureños, de los 10,5 millones de habitantes del país.
  • Los candidatos presidenciales con opciones de ganar: Nasry Asfura (Partido Nacional, Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Libre).
  • Los resultados preliminares se conocieron pasadas las 22:00 hora local y arrojaron un liderato para Asfura, quien recibió el apoyo de Donald Trump.
  • Con casi dos tercios de la votación están aún por informar, por lo que el resultado definitivo de las elecciones sigue completamente abierto.   

A continuación, la información más relevante de la jornada de presidenciales en Honduras:

Con EFE, AFP, AP, Reuters y fuentes locales

