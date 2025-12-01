Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, decenas de miles de personas se manifestaron en varias capitales europeas y del mundo el sábado 29 de noviembre para mostrar su apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de invasión de Israel.

Las protestas se desarrollaron en ciudades europeas como París, Londres, Ginebra, Roma, Lisboa y Madrid. Lo mismo fuera de Europa, en urbes como Estambul, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago.

En esta jornada, consagrada oficialmente por la ONU, su secretario general António Guterres declaró que "la matanza de tantos civiles, el desplazamiento reiterado de toda una población y la obstrucción de la ayuda humanitaria nunca deben ser aceptables".

"El reciente alto el fuego ofrece un rayo de esperanza. Ahora es esencial que todas las partes lo respeten plenamente y trabajen de buena fe para encontrar soluciones que restablezcan y defiendan el derecho internacional", añadió en un comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El sábado, el Ministerio de Salud de Gaza declaró que más de 70.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la invasión israelí.

"La masacre y el genocidio continúan"

Una gran multitud —estimada en 50.000 personas por los organizadores y 8.400 por la prefectura de policía de París— marchó entre la Plaza de la República y la Plaza de la Nación, coreando lemas como "Gaza, Gaza, París está contigo", "¡De París a Gaza, resistencia!", y ondeando banderas palestinas y carteles que decían «Palestina, no seremos silenciados» y «Gaza, el silencio mata. ¡Alto al genocidio!».

Varias figuras políticas de izquierda, entre ellas Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, se sumaron a las movilizaciones.

Siete semanas después de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, "hay que recordar que nada se ha resuelto", declaró a AFP Anne Tuaillon, presidenta de la Asociación de Solidaridad Francia-Palestina (AFPS), una de las 80 oenegés, partidos políticos y sindicatos que convocaron las marchas.

"El alto el fuego es una cortina de humo (…). Israel lo viola a diario, sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y continúa destruyendo infraestructuras y viviendas en Gaza. Exigimos un alto el fuego definitivo y el fin del genocidio", añadió.

En virtud de los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos, el ejército israelí se retiró a la Franja de Gaza, más allá de una "línea amarilla" que aún le otorga el control de más del 50% del territorio. Pero la tregua sigue siendo muy frágil.

"Las sanciones son necesarias; es la única manera de que Israel cumpla con el derecho internacional", insta Tuaillon, denunciando la "increíble aceleración de la actividad de asentamientos" en Cisjordania, así como la violencia de los colonos, que "ha alcanzado niveles sin precedentes".

Con una boina y una bandera palestina, Saleha, de 72 años, que prefirió permanecer en el anonimato, denuncia el "genocidio" en Gaza.

Bertrand, un técnico informático de 42 años que también prefiere permanecer en el anonimato, también cree que "la masacre y el genocidio continúan".

Llamados a embargos de armas y ruptura de relaciones con Israel en múltiples ciudades europeas

Por otro lado, en Roma, la activista climática Greta Thunberg y la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, encabezaron la marcha que empezó desde la plaza Porta San Paolo y también sirvió para cuestionar las partidas en defensa de los presupuestos del gobierno de Giorgia Meloni.

"Incluso las instituciones están diciendo lo que los palestinos han estado diciendo todo el tiempo: que se está produciendo un genocidio", señaló Thunberg durante una conferencia previa a la marcha, organizada por el Movimiento Global por Gaza en la Universidad Roma Tre. La ambientalista sueca destacó la necesidad urgente de poner fin a toda complicidad financiera y militar y reiteró que "el alto el fuego se viola constantemente y los palestinos siguen bajo ataque".

Albanese, a su turno, sostuvo que teme "que el genocidio continúe, gracias al silenciamiento de la verdad", recordando que "más del 50 por ciento de la Franja de Gaza está ocupada por tanques israelíes" y que en Cisjordania, más de 1.200 personas han sido asesinadas desde el 7 de octubre de 2023.

Asimismo, en Londres, miles de personas tomaron marcharon bajo el lema "Parar la ocupación y el apartheid y frenar la venta de armas a Israel". Usando kufiyas y ondeando numerosas banderas palestinas, los manifestantes gritaron consignas contra Israel y contra el gobierno británico. Uno de los carteles más exhibidos denunciaba que el primer ministro británico, Keir Starmer, "tiene las manos manchadas de sangre".

Imágenes similares se observaron en varias ciudades españolas, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Tanto en la capital española como en la urbe catalana, la marcha ciudadana exigió al Gobierno de Pedro Sánchez el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".

Con AFP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más