La quinta final completamente brasileña de los últimos seis años en la Copa Libertadores terminó con una victoria por la mínima diferencia de Flamengo sobre Palmeiras en el estadio Monumental de Lima.

Un gol de Danilo a los 67 minutos, cabeceando un tiro de esquina, fue todo lo que el conjunto carioca necesitó para hacer valer la superioridad que mantenía para ese momento, y conseguir el cuarto lauro de su historia y el tercero desde 2019.

El triunfo convirtió al central Danilo en el primer jugador de cualquier nacionalidad que reúne dos títulos de la Copa Libertadores (sumando el que consiguió con Santos en 2011) y dos de la UEFA Champions League, correspondientes a su paso por el Real Madrid (2015 y 2016).

"Siempre imaginé llegar lejos, pero no tanto y tampoco que sería tan difícil", confesó Danilo en declaraciones a la televisión después del partido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Es un hito que tardará un buen tiempo en ser emulado, porque en este momento no hay jugadores activos con vitrinas comparables a la de Danilo.

El otro futbolista que pudo intentarlo, el también exmadridista Marcelo, se retiró en febrero de este año, luego de cinco títulos de la Champions vestido de blanco y uno de la Libertadores con Fluminense en 2023.

Solo el mítico Cafú llegó a sumar un palmarés similar, con dos trofeos de la Libertadores (ambos con Sao Paulo) y uno de la Champions (ganado con AC Milan en 2007).

Otro brasileño, el portero Dida, ganó el máximo torneo sudamericano con Cruzeiro en 1997 y dos 'Orejonas' con el Milan (en 2003 y 2007).

La participación de Danilo estuvo en duda hasta último momento, ante la recuperación de Léo Ortiz, compañero habitual de Leo Pereira en la dupla de centrales del 'Mengao', pero el técnico Filipe Luis decidió dar continuidad a la pareja que había disputado los últimos partidos, mientras Ortiz superaba una lesión en un tobillo sufrida en octubre.

’Mengao' tiene su póker

Con este triunfo, Flamengo pasa a ser el mayor ganador brasileño en la Libertadores, rompiendo el empate a tres coronas que mantenía con Santos, Sao Paulo, Palmeiras y Gremio.

Samuel Lino, un jugador que hasta la temporada pasada formó parte del Atlético de Madrid, protagonizó algunas jugadas de peligro, así como el veterano Bruno Henrique.

Flamengo explotaba su juego por la banda derecha, aprovechando los desbordes del uruguayo Guillermo Varela y el colombiano Jorge Carrascal, pero Palmeiras conseguía mantenerse sólido en defensa, y se beneficiaba de la seguridad de su portero Carlos Miguel.

Esa resistencia del 'Verdao' solo se quebró con el cabezazo de Danilo. La historia pudo haber cambiado tres minutos después, cuando el argentino José Manuel López disparó a la portería de Agustín Rossi y su tiro pasó rozando el palo derecho.

"No voy a dar excusas. Solo tengo que decir que el rival fue mejor. Hoy ganó la experiencia y ellos fueron mejores", admitió el técnico de Palmeiras Abel Ferreira.

El resultado también dejó un récord para el estratega del cuadro rojinegro, Filipe Luis, quien se coronó campeón de la Libertadores como entrenador apenas tres años y 31 días después de haberlo hecho como jugador frente al Atlético Paranaense en 2022.

Antes de eso, el periodo más corto entre victorias en las dos funciones fueron los cinco años y 281 días que le tomó al ítalo-argentino Humberto Maschio ganar en la cancha con Racing en 1967 y luego en el banquillo con Independiente en 1973.

Tragedia y demora

El preludio del encuentro estuvo marcado por la tragedia, luego de que un aficionado de Palmeiras muriera al caer desde el piso superior de un autobús descapotable que trasladaba a las barras del 'Verdao' al estadio Monumental.

El hombre, identificado como Caue Brunelli, de 38 años, se golpeó con la estructura de un puente al caer del bus. Sus compañeros lo trasladaron a una clínica en el distrito de Chorrillos, pero allí se confirmó su deceso.

No fue el único mal momento de cara a la final, pues ésta se inició con 15 minutos de retraso, como consecuencia de las dificultades que enfrentaron los dos equipos para llegar al Monumental, debido a los cortes de circulación por la celebración de los Juegos Bolivarianos en la capital peruana.

El próximo compromiso regional de Flamengo será en febrero, cuando enfrente al campeón de la Copa Sudamericana, el Lanús argentino, en partidos de ida y vuelta para definir al campeón de la Recopa de la Conmebol.

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más