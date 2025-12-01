De viaje en Turquía y Líbano en su primera salida al extranjero, el papa León XIV se encontraba el sábado 29 de noviembre en Estambul, donde visitó especialmente la Mezquita Azul, joya emblemática de la ciudad y célebre monumento otomano.

En el tercer día de su visita al país, el primer papa estadounidense de la historia entró en este lugar simbólico del siglo XVII, de paredes decoradas con delicadas lozas, acompañado por el muftí de Estambul y calzado solo con calcetines blancos.

Este gesto de amistad hacia el islam suní, religión mayoritaria en Turquía, constituye la primera visita de León XIV a un lugar de culto musulmán desde su elección en mayo, siguiendo los pasos de Benedicto XVI en 2006 y de Francisco en 2014.

Rodeado de dignatarios musulmanes, el pontífice recorrió la mezquita en silencio, perturbado únicamente por el sonido de las cámaras y el graznido de un cuervo que giraba bajo las cúpulas. No realizó ningún momento de oración.

“El papa visitó la mezquita en silencio, en un espíritu de recogimiento y escucha, con profundo respeto por el lugar y por la fe de quienes estaban allí reunidos en oración”, señaló el servicio de prensa del Vaticano.

"El papa parecería más sincero si se mezclara con el público"

La mezquita de Sultanahmet, llamada Mezquita Azul por sus cerámicas, es una de las principales atracciones turísticas de Estambul, construida en el lugar del antiguo “palacio sagrado” de los emperadores bizantinos, bajo el reinado del sultán otomano Ahmed I.

A diferencia de sus predecesores, León XIV no se desplazó a Santa Sofía, la antigua basílica bizantina situada a 300 metros enfrente, convertida en museo y luego reconvertida en mezquita en 2020 por el presidente Recep Tayyip Erdogan. El papa Francisco se había declarado “muy afligido” por esa decisión.

Afuera, pese al frío y el cielo gris, una pequeña multitud de varias decenas de personas —en su mayoría turistas— recibió la llegada del convoy con vítores entusiastas.

“Es positivo y sobre todo valiente. Los viajes del papa siempre son muy hermosos, trae la paz consigo”, celebró Roberta Ribola, una italiana de unos cincuenta años.

A su lado, Sedat Kezer, un vendedor de maíz asado, aprecia “que personas de culturas diferentes se encuentren. Especialmente porque los extranjeros están consumidos por la islamofobia. Cuando uno dice ‘Allahu Akbar’, tienen miedo”, lamenta.

“Pero el papa parecería más sincero si se mezclara con el público… Nadie puede verlo ni interactuar con él”, se queja señalando el importante dispositivo de seguridad desplegado alrededor de León XIV desde su llegada el jueves a Ankara, que lo mantiene alejado de cualquier contacto con la población.

Encuentro con el patriarca ecuménico Bartolomé I

Atrapado detrás de las barreras, Bekir Sarikaya protesta: “El papa no tiene nada que hacer aquí”, dice, furioso porque sus padres, “que hicieron 1.000 kilómetros para venir”, no pueden rezar. Su esposa lo contradice: “Nosotros podemos visitar las iglesias de Estambul, así que creo que él tiene derecho a visitar nuestras mezquitas”.

Después, León XIV se reunió con los líderes de las Iglesias y comunidades cristianas en la iglesia siríaca ortodoxa de Mor Ephrem.

Por la tarde, participará en una oración en la iglesia patriarcal de San Jorge antes de reunirse con el patriarca ecuménico Bartolomé I en el palacio patriarcal, a orillas del Cuerno de Oro. Ambos líderes espirituales firmarán allí una declaración conjunta cuyo contenido no ha sido divulgado.

La jornada concluirá con una misa en la Volkswagen Arena de Estambul, un recinto donde se esperan 4.000 fieles.

El viernes, el papa llamó a la unidad y la fraternidad entre cristianos de diferentes confesiones, durante la conmemoración de los 1.700 años del Concilio ecuménico de Nicea, un evento fundamental para el cristianismo.

Después de Pablo VI (1967), Juan Pablo II (1979), Benedicto XVI (2006) y Francisco (2014), León XIV es el quinto papa en visitar Turquía. De domingo a martes, continuará su viaje con una muy esperada visita al Líbano.

Con AFP

