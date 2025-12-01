El espacio aéreo venezolano está en el centro de una crisis diplomática, comercial y militar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera el sábado un mensaje advirtiendo que la zona de vuelo sobre y alrededor de Venezuela está "completamente cerrada", llamando así a aerolíneas, pilotos y traficantes a acatar ese cierre. El anuncio fue seguido por la condena del Gobierno de Nicolás Maduro, que lo consideró una "amenaza colonialista".

La publicación de Trump, realizada en su red social Truth Social, se da en medio de tensiones entre Washington y Caracas por el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe en décadas. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el operativo incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, con cazas F-35 operando en la región.

Al menos 21 ataques ordenados por Trump contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe, todos realizados sin presentar pruebas, han dejado más de 80 muertos desde septiembre. Organizaciones de derechos humanos y ONG denuncian estos como posibles ejecuciones extrajudiciales.

En respuesta, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, difundió por Telegram un comunicado en el que el Gobierno de Nicolás Maduro "denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo", que constituye "una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela".

En la nota, la Cancillería venezolana cuestiona que "insólitamente" Washington intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de su país. Además, Caracas "exige respeto irrestricto de su espacio aéreo" y llama a la comunidad internacional, a los "Gobiernos soberanos del mundo", a las Naciones Unidas y los organismos internacionales "a rechazar con firmeza este acto", que tachó de "inmoral".

El principal aeropuerto de Venezuela mantiene su funcionamiento

Pese al anuncio de Donald Trump, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantenía este sábado sus operaciones con normalidad, aunque con una drástica reducción de vuelos por las recientes cancelaciones de aerolíneas de renombre.

En la terminal que sirve a Caracas operaron rutas desde Barbados, Bogotá (Colombia), Panamá, Curazao y La Habana, además de trayectos locales.

Por su parte, tras la advertencia del presidente estadounidense, la aerolínea de bandera panameña Copa ratificó la continuidad de sus operaciones en el espacio aéreo venezolano "con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos". La colombiana Wingo también señaló a la agencia EFE que mantiene su cronograma "dado que no hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano".

Entre las firmas extranjeras, hasta el viernes, la colombiana Satena y Boliviana de Aviación también seguían prestando servicios con Maiquetía, al igual que las venezolanas Conviasa, Rutaca, Laser y Estelar, que realizan rutas internacionales.

La presión estadounidense sobre los vuelos en Venezuela empezó el 22 de noviembre cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las líneas aéreas que debían actuar "con precaución" cuando sobrevolaran el espacio aéreo de Venezuela "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar".

A esto siguió una cascada de cancelaciones de vuelos por parte de siete aerolíneas: Avianca, TAP Air Portugal, Gol, Iberia, Turkish Airlines, Latam (su filial colombiana) y Air Europa optaron por pausar sus operaciones hacia Caracas mientras evaluaban las condiciones de seguridad en la región.

Entonces, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, impuso un ultimátum de 48 horas para que esas aerolíneas reanudaran operaciones con el país caribeño, fijado por el Ministerio de Transporte y que terminaba el 26 de noviembre al mediodía, hora local.

Ninguna compañía volvió a volar. Todas perdieron sus concesiones y fueron acusadas por el Gobierno venezolano de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos. La decisión dejó a miles de pasajeros varados y profundizó el aislamiento aéreo del país.

El jueves 27 de noviembre, Trump afirmó que Estados Unidos podría iniciar "muy pronto" operaciones por tierra contra los "narcotraficantes venezolanos", en declaraciones realizadas durante una llamada con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de Acción de Gracias. Según el exmandatario, los ataques marítimos recientes habían sido "exitosos", pero ahora se buscaría frenar las rutas terrestres porque "es más fácil detenerlos por allí".

La retórica militarista se intensificó al asegurar que, en semanas recientes, tropas estadounidenses han trabajado para "detener a los narcotraficantes de Venezuela", y que gracias a esas acciones "ya no hay muchos viniendo por mar".

Cuba denuncia interferencias aéreas

Este sábado 29 de noviembre, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos de generar "perturbaciones electromagnéticas" en el espacio aéreo venezolano, atribuyéndolas al incremento del dispositivo militar estadounidense en el Caribe.

A través de sus redes sociales, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que se registran "alteraciones continuas" en la región, especialmente sobre Venezuela, las cuales aseguró responden al "inusitado y agresivo despliegue" de fuerzas estadounidenses en esa área.

Rodríguez señaló además que estas acciones se enmarcan en "una ofensiva militar y psicológica" orientada, según dijo, a intentar derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro por la vía de la fuerza.

Desde septiembre, Washington mantiene barcos y aeronaves militares operando cerca del territorio venezolano con el argumento de reforzar la lucha antidrogas. Paralelamente, Washington ha acusado a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y, el lunes 24 de noviembre, el Departamento de Estado incluyó oficialmente a ese grupo en la lista de organizaciones terroristas.

La Habana, considerada aliada política del chavismo, ha criticado repetidamente los movimientos de Estados Unidos en la zona y sostiene que Washington emplea "pretextos" para justificar una posible intervención armada contra Venezuela.

Con información de EFE y medios locales

