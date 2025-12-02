La campaña de presión sobre Venezuela fue uno de los puntos que el presidente estadounidense Donald Trump abordó el lunes en una reunión con sus principales asesores, según confirmó un alto funcionario estadounidense.

Aunque no dio a conocer detalles de las conversaciones, el funcionario, que habló bajo anonimato, señaló que la reunión en el Despacho Oval incluyó a miembros de alto rango del equipo de seguridad nacional de Trump.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el lunes, su portavoz Karoline Leavitt no respondió directamente a la pregunta de si el presidente estadounidense había tomado una decisión final sobre una posible intervención de Estados Unidos, afirmando que “seguramente no entraría en los detalles de la reunión”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que no se dejaría intimidar, durante una manifestación que reunió a miles de sus partidarios en Caracas.

Operativos de Trump en el Caribe

La sesión en la Casa Blanca tuvo lugar mientras Trump incrementa la presión sobre Venezuela en medio del mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en décadas. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la operación incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de cazas F-35 operando en la zona.

Desde agosto, al menos 20 ataques han sido ordenados por Trump contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe, todos ejecutados sin que se hayan presentado pruebas y que han dejado 83 muertos. Diversas organizaciones de derechos humanos y ONG denuncian que estos operativos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, e incluso la ONU cuestiona la legalidad de las operaciones.

El lunes, la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque contra los dos sobrevivientes de un bombardeo a una lancha en el Caribe, pese a que Donald Trump había defendido a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ordenar ejecuciones. La portavoz Karoline Leavitt admitió que Hegseth autorizó la operación “dentro del derecho de conflicto armado”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que, en caso de ataques contra Venezuela, volvería a someter a votación una resolución destinada a prohibir que la Casa Blanca utilice fuerzas armadas en la región sin la aprobación previa del Congreso.

El sábado, Trump afirmó en la red social Truth Social que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no ofreció más detalles, lo que generó una respuesta de rechazo de Nicolás Maduro que calificó el hecho como "amenaza colonialista".

Entre Cartel de los Soles y ataque a soberanía

Trump confirmó el domingo que había hablado con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.

La administración Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que describe como el Cartel de los Soles, una red de mandos militares y políticos venezolanos a la que Washington atribuye un papel central en el tráfico de cocaína, que fue formalmente designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) a finales de noviembre de 2025, y cuyo líder, según Trump, es el actual presidente de Venezuela.

Esa designación llega después de años de acusaciones previas contra Nicolás Maduro. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia lo imputó por narco-terrorismo y otros cargos relacionados con narcotráfico y ofreció una recompensa por información que llevara a su detención. En agosto de 2025, Estados Unidos informó que duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones.

Caracas desmiente esta información y responde que el objetivo de la administración Trump es derrocar al presidente venezolano y quedarse con el petróleo del país.

Con AFP y Reuters

