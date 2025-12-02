Lo esencial:

Macron reafirmó su respaldo a Zelenski y a los esfuerzos europeos por una paz “justa y duradera”, señalando que no existe aún un plan finalizado.

y a los esfuerzos europeos por una paz “justa y duradera”, señalando que no existe aún un plan finalizado. Irlanda prevé un paquete de 125 millones de euros en ayuda no letal y energética, elevando su apoyo total a más de 500 millones de euros desde 2022.

elevando su apoyo total a más de 500 millones de euros desde 2022. Suecia donará 1.100 millones de coronas (116 millones de dólares) en ayuda civil para que Ucrania se prepare para el invierno.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 2 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más