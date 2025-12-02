Lo esencial: 

  • Macron reafirmó su respaldo a Zelenski y a los esfuerzos europeos por una paz “justa y duradera”, señalando que no existe aún un plan finalizado.
  • Irlanda prevé un paquete de 125 millones de euros en ayuda no letal y energética, elevando su apoyo total a más de 500 millones de euros desde 2022.
  • Suecia donará 1.100 millones de coronas (116 millones de dólares) en ayuda civil para que Ucrania se prepare para el invierno.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 2 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania

Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales 

