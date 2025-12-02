El número de víctimas mortales por inundaciones y deslizamientos de tierra en partes de Asia superó los 1.100 este lunes 1 de diciembre, mientras que Sri Lanka e Indonesia, los países más afectados, desplegaron personal militar para ayudar a los sobrevivientes.

Separados sistemas meteorológicos generaron lluvias torrenciales y prolongadas en toda la isla de Sri Lanka y en gran parte de Sumatra (Indonesia), el sur de Tailandia y el norte de Malasia la semana pasada.

Gran parte de la región se encuentra actualmente en la temporada de monzones, pero el cambio climático está produciendo lluvias más extremas y tormentas de mayor intensidad.

Las incesantes lluvias dejaron a los residentes aferrados a los tejados esperando ser rescatados en barco o helicóptero, y aislaron a pueblos enteros de la asistencia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al llegar a Sumatra del Norte este lunes, el presidente indonesio Prabowo Subianto declaró: "Esperamos que lo peor ya haya pasado".

La prioridad del Gobierno ahora es cómo enviar de inmediato la ayuda necesaria, con especial atención en varias zonas aisladas, añadió.

Prabowo se encuentra bajo creciente presión para declarar una emergencia nacional en respuesta a las inundaciones y deslizamientos de tierra que han causado la muerte de al menos 593 personas, con casi 470 aún desaparecidas.

"Todo en la casa quedó destruido porque estaba sumergida"

A diferencia de su homólogo de Sri Lanka, Prabowo ha evitado solicitar públicamente ayuda internacional.

Esta cifra es la más letal en un desastre natural en Indonesia desde que el devastador terremoto de 2018 y el posterior tsunami cobraron la vida de más de 2.000 personas en Sulawesi.

El Gobierno ha enviado tres buques de guerra con ayuda humanitaria y dos barcos hospital a algunas de las zonas más afectadas, donde muchas carreteras siguen intransitables.

En Aceh del Norte, Misbahul Munir, de 28 años, describió cómo caminó con el agua hasta el cuello para volver con sus padres.

"Todo en la casa quedó destruido porque estaba sumergida (…) Solo tengo la ropa que llevo puesta", afirmó entre lágrimas.

"En otros lugares, hubo mucha gente muerta. Estamos agradecidos de estar sanos", añadió.

Leer tambiénInundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka dejan ya más de 940 muertos

"Todo se hundió"

En Sri Lanka, el Gobierno solicitó ayuda internacional y utilizó helicópteros militares para llegar a las personas atrapadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por el ciclón Ditwah.

Al menos 355 personas han muerto, según informaron las autoridades locales este lunes, y otras 366 siguen desaparecidas.

Las inundaciones en la capital, Colombo, alcanzaron su punto máximo durante la noche del domingo a este lunes.

Ahora que ha parado de llover, se esperaba que las inundaciones empiecen a disminuir. Algunas tiendas y oficinas han reabierto.

Las inundaciones sorprendieron a algunos habitantes de Colombo.

"Todos los años sufrimos inundaciones menores, pero esto es algo especial (…) No se trata solo de la cantidad de agua, sino de la rapidez con la que todo se hundió", declaró el repartidor Dinusha Sanjaya, de 37 años.

Las autoridades afirmaron que la magnitud de los daños en la región central, la más afectada, apenas se estaba revelando, mientras los socorristas despejaban las carreteras bloqueadas por árboles caídos y deslizamientos de tierra.

El presidente Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia para hacer frente al desastre, calificó las inundaciones como "el mayor y más desafiante desastre natural de nuestra historia".

Las pérdidas y los daños son los peores en Sri Lanka desde el devastador tsunami asiático de 2004, que mató a unas 31.000 personas y dejó a más de un millón sin hogar.

Leer tambiénDevastadoras inundaciones dejan centenares de muertos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

Indignación en Tailandia

En la tarde del domingo 30 de noviembre, la lluvia había amainado en Sri Lanka, pero las zonas bajas de la capital seguían inundadas y las autoridades se preparaban para una importante operación de socorro.

Se desplegaron helicópteros militares para evacuar a los residentes varados y entregar alimentos. Uno de ellos se estrelló justo al norte de Colombo el domingo, siniestro en el que el piloto murió.

La temporada anual de monzones suele traer fuertes lluvias, que provocan deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.

Sin embargo, las inundaciones que azotaron Indonesia, Tailandia y Malasia también se vieron agravadas por una inusual tormenta tropical que descargó fuertes lluvias, especialmente en la isla de Sumatra.

Las fuertes lluvias generaron inundaciones que a su vez causaron la muerte de al menos 176 personas en el sur de Tailandia, según informaron las autoridades locales este lunes, en uno de los incidentes de este tipo más mortíferos del país en una década.

El Gobierno ha implementado medidas de socorro, pero la respuesta a las inundaciones ha sido cada vez más criticada por la opinión pública. Dos funcionarios locales han sido suspendidos por su presunta incompetencia.

Al otro lado de la frontera, en Malasia, donde las fuertes lluvias también inundaron grandes extensiones de tierra en el estado de Perlis, dos personas murieron.

Leer tambiénDos ciclones dejan decenas de muertos y miles de evacuados en Tailandia y Malasia

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más