"Estamos estudiándolo todo", aseguró el máximo responsable militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el almirante Giuseppe Cavo Dragone, quien informó de revisiones en internas en la institución para modificar una política en Defensa que denominó "más bien reactiva", en una entrevista concedida al diario británico 'Financial Times'.

En ese sentido, la alianza político-militar valora opciones más “proactivas” o “agresivas”, en medio de reiteradas denuncias de los países de Europa oriental, que se han declarado blanco de la guerra híbrida rusa, un concepto que incluye ciberataques, sabotajes, violaciones del espacio aéreo y daños a infraestructuras esenciales.

Una de las afirmaciones más explosivas de la entrevista, fue la sugerencia de Dragone sobre un “ataque preventivo”, que, a su juicio, podría considerarse una “acción defensiva”.

El militar matizó la idea al remarcar que este tipo de acciones están “más alejadas de nuestra forma normal de pensar y comportarnos”.

No obstante, el Ministerio de Exteriores de Rusia respondió a la insinuación de Dragone sobre los ataques preventivos, una idea que calificó de "extremadamente irresponsable".

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, consideró este lunes que las declaraciones de Dragone "indican la disposición de la alianza a seguir avanzando hacia la escalada".

"Quienes hacen tales declaraciones deberían ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias, incluso para los propios miembros de la alianza", declaró Zakharovam, quien interpretó las palabras del funcionario de la OTAN como "un intento deliberado de socavar los esfuerzos para superar la crisis ucraniana".

¿La OTAN encorsetada por el derecho internacional?

El almirante reconoce que una dificultad para adoptar una política más agresiva radica en el “marco legal y jurisdiccional”. La Alianza y sus miembros tienen, en palabras de Dragone, “muchas más restricciones que el adversario, debido a la ética, la ley y la jurisdicción”.

La OTAN opera bajo un marco de derecho internacional público estricto. Sus operaciones militares deben ser autorizadas, verificables y atribuibles. Si la Alianza decidiera lanzar un ciberataque represivo contra la agencia rusa de espionaje, por ejemplo, tendría que identificar de forma inequívoca al adversario (atribución), obtener un consenso de sus miembros e informar a través de canales diplomáticos a Rusia de las acciones antes o inmediatamente después.

Además, la organización debe justificar públicamente la proporcionalidad de su respuesta ante la comunidad internacional. Rusia, en cambio, puede operar sin estas limitaciones: sus ciberataques, sabotajes y operaciones encubiertas pueden ser negados, atribuidos a actores privados o terceros países y ejecutados sin la necesidad de consenso interno.

En este contexto, Dragone insistió en que "ser más agresivos que la agresividad de nuestro homólogo podría ser una opción". La autoridad castrense ejemplificó el poder la disuasión al elogiar el programa Baltic Sentry, una operación de vigilancia reforzada lanzada por la OTAN en enero de 2025 para proteger infraestructuras críticas submarinas en el mar Báltico frente a presuntos sabotajes rusos.

La misión se anunció en repuesta a una serie de daños a cables eléctricos, telecomunicaciones y gasoductos en el Báltico que comenzaron en 2023 y se intensificaron entre 2024 y 2025. Aeronaves, buques, fragatas y radares fueron movilizados por la OTAN al Báltico para reforzar las labores de vigilancia.

"Desde el inicio de Baltic Sentry, no ha ocurrido nada. Esto significa que esta disuasión está funcionando", afirmó Dragone.

La respuesta de Europa a las provocaciones de las que culpa a Moscú se ha centrado fundamentalmente en reforzar la protección del flanco oriental, mientras sanciona a oligarcas y funcionarios rusos. Las palabras de Dragone reflejan que para algunos actores de la alianza esta táctica se muestra insuficiente frente a ataques cada vez más audaces.

Una guerra sin disparos

El almirante Giuseppe Cavo Dragone ya había planteado al diario español 'El Mundo', en una entrevista publicada el pasado 26 de noviembre, la posibilidad de "lanzar una acción preventiva donde haya drones preparados contra la OTAN". El militar afirmó entonces que Occidente "ya está en una guerra híbrida" contra el Kremlin.

La hipótesis del jefe militar alude a múltiples hostilidades reportadas en países cercanos a Rusia, que informan sobre reiteradas violaciones territoriales y actos de sabotaje por actores extranjeros, desconocidos en la mayoría de los casos.

El pasado septiembre, Estonia denunció la cuarta violación de este 2025 de su espacio aéreo. Un grupo de cazas MiG-31 rusos permanecieron 12 minutos dentro de territorio nacional, una incursión que el Gobierno estonio calificó de “descarada e inédita”.

La situación en la región se iba a tensar aún más, ya que a finales de ese mes y principios del pasado octubre, Dinamarca y Alemania sufrieron varios cierres de aeropuertos civiles y militares debido a avistamientos de drones no identificados, que las autoridades han anunciado como "un ataque híbrido sistemático", potencialmente vinculado a Rusia.

El hecho más reciente de sabotaje, aún sin esclarecer, sucedió el 17 de noviembre de 2025 en Polonia, donde se produjo una explosión en una línea férrea utilizada para transportar armas y suministros a Ucrania. El primer ministro Donald Tusk acusó a los servicios de inteligencia rusos de orquestar el ataque, utilizando a dos ciudadanos ucranianos reclutados como agentes.

Europa ha descubierto su vulnerabilidad frente a la guerra del siglo XXI, aturdida por las frecuentes incursiones con drones sobre su espacio aéreo, cuyo origen difícilmente se logra identificar. La OTAN intentó responder en septiembre con el anuncio del plan Centinela Oriental, para fortalecer la vigilancia en Europa oriental, mientras que la Comisión Europea impulsa la creación de un muro anti drones para blindarse de las incursiones foráneas.

Pero las denuncias de sabotaje permanecen, pese a los planes de contingencia promocionados por Occidente.

En este clima de vulnerabilidad, el presidente del Comité Militar de la OTAN brinda una entrevista en la que parece recordar aquel adagio popular que defiende que "no hay mejor defensa que tener un buen ataque".

Con Reuters y medios locales

