Pedro Sánchez ha apelado a una fórmula conocida, que le ha salido bien en el pasado. El 5 de octubre, anunció la disolución de las Cortes Generales, integradas por las dos cámaras del Parlamento: el Congreso de los Diputados y el Senado.

Lo hizo luego de que el Partido Popular, Vox y la formación independentista catalana Junts rechazaran la convalidación de dos reales decretos-leyes sobre vivienda, impulsados en medio de la presión social por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en el apartamento desde los 16 años.

Leer tambiénEfecto "Maricarmen": España vive su primera huelga general en 14 años por la crisis de la vivienda

En medio de protestas generalizadas por la crisis de la vivienda, Sánchez promovió dos decretos con los que buscaba frenar los desahucios y viabilizar la renovación automática de los contratos de arrendamiento en determinados casos, para proteger a los inquilinos de los llamados fondos buitre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ambos fueron rechazados en el Congreso. Según algunos analistas consultados, Sánchez intentó sacar provecho de la efervescencia popular en torno al tema de la vivienda para dar un golpe de timón en un entorno en el que ya no tenía apoyo mayoritario para gobernar.

Fue el mismo cálculo que le funcionó en 2019, cuando disolvió las Cortes ante el rechazo a sus propuestas de presupuesto, y en 2023, cuando adelantó las elecciones generales tras el retroceso del PSOE en los comicios municipales y autonómicos.

Las dos veces la jugada redundó en alianzas que hicieron posible la investidura, primero con Unidas Podemos y luego con Sumar y varios partidos regionales, entre ellos el mismo Junts que le dio la espalda en el tema de la vivienda.

En este texto presentamos los datos centrales del proceso de elecciones generales de este 29 de noviembre, en las que Sánchez buscará renovar su mandato:

Los partidos y sus figuras

Sánchez volverá a liderar al PSOE en busca de una nueva investidura, con la vivienda como una de sus principales apuestas, pero también lastrado por los casos de corrupción en su entorno político, entre ellos la investigación por presuntos amaños en contratos de obra pública que afecta al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

“Sánchez lanzó una idea-fuerza para intentar cabalgar sobre el tema de los desahucios, pero esa reivindicación se le ha ido de las manos porque ha sido absorbida por un sector más de izquierdas, que es el Frente Amplio”, evalúa Juan Luis López Aranguren, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza.

A este escenario se suman las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) en enero y de Urda, que dejaron más de 100 muertos. Tras esta última dimitió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El desastre ferroviario, por otra parte, ha cambiado por completo la narrativa de estas elecciones, de acuerdo con la visión del experto.

“Se ha puesto el foco sobre la gestión, porque este es el segundo accidente grave que tenemos este año, luego del de enero en Adamuz, donde murieron 46 personas. A esto también se unen otros escándalos como las imputaciones contra el entorno familiar y político de Sánchez”, apunta López Aranguren.

El analista también cuestiona la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles.

Afirma que Sánchez se ha visto afectado por “los cuestionamientos por el manejo de la Ley de Nietos, que daba el derecho de voto a descendientes de supuestos exiliados del franquismo, aunque se ha demostrado que no todos los casos califican, con lo cual parecería que estaba articulando una especie de modificación del censo electoral para mantenerse en el poder”.

El presidente ha tratado de retomar el 16 de noviembre el control de la narrativa en lo relativo a las reivindicaciones sociales, con el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo, el noveno desde que está en la Moncloa, un incremento de 5,3% a dos semanas de las elecciones.

Los dos mayores movimientos de derecha, Partido Popular y Vox, tienen cada uno su hombre fuerte: Alberto Núñez Feijóo en el caso del primero y Santiago Abascal por la formación de ultraderecha.

El Frente Amplio reúne a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, y presenta a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Podemos no se afilia con esa alianza y sigue aspirando en solitario, con la exministra de Igualdad, la eurodiputada Irene Montero, como abanderada.

Las elecciones también reúnen a partidos independentistas como la ERC y el Junts catalanes, el EH Bildu y el PNV vascos o el BNG gallego.

Las fechas claves

El 13 de noviembre se inició oficialmente la campaña electoral, que deberá cerrar el 27 de noviembre, dos días antes de los comicios.

Hasta el momento, la campaña ha basculado entre las acusaciones de los partidos de la derecha de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido una “invasión migratoria” y las denuncias del presidente de que estos movimientos representan una “amenaza” para la democracia.

A esta retórica se sumó este 16 de noviembre la voz del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que viajó a España y expresó su apoyo a la reelección del líder socialista.

Leer tambiénLula y su espaldarazo a Pedro Sánchez: "Es la persona indicada para defender la democracia en Europa"

Los electores que hayan solicitado el voto por correo podrán remitirlo hasta el 25 de noviembre. Los españoles residentes en el exterior podrán depositar su voto en las oficinas consulares y demás locales habilitados del 21 al 26 de noviembre.

Entre el 24 y el 28 quedará prohibida la difusión o reproducción de encuestas.

También hay varios debates confirmados. El 19 de noviembre, se producirá el primer cara a cara entre los dos principales aspirantes: Sánchez y el líder del PP, Núñez Feijóo, que chocarán en torno a vivienda, economía, política social, corrupción y migración y política exterior.

El 23 habrá un debate más amplio, que medirá a los portavoces parlamentarios de los ocho principales partidos en torno a tres bloques: vivienda y bienestar social, economía, empleo e infraestructura y finalmente clima sociopolítico y pactos.

Un último debate podría enfrentar a los cuatro candidatos principales (Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal y Colau), aunque este todavía no está confirmado.





Mientras tanto, de esos cuatro candidatos, Sánchez, Núñez Feijóo y Colau han aceptado entrevistas con el creador de contenido Jordi Wild.

Luego de las elecciones del 29 de noviembre, está previsto que entre el 4 y el 7 de diciembre se realice el escrutinio por parte de las juntas electorales provinciales y, finalmente, el 23 de diciembre se celebrarán las sesiones constitutivas de ambas cámaras.

El sistema electoral

Los votantes escogerán bajo dos métodos distintos el Congreso de los Diputados (el que a la postre determinará la formación de Gobierno) y el Senado.

En el primer caso, las boletas contienen listas cerradas con los candidatos de cada partido, con lo que el voto no es uninominal. El elector se inclina por la lista completa, a diferencia del Senado, donde sí marca a sus preferidos por nombre y apellido, con la única limitación del número máximo permitido por su circunscripción.

Los diputados se eligen en 52 circunscripciones: una por cada una de las 50 provincias y dos más por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Comunidad de Madrid aporta el mayor número de diputados, 38 en total, seguida por Barcelona con 32.

El porcentaje de votos que obtiene un partido en todo el país no determina directamente cuántos diputados consigue. Los escaños se reparten por circunscripción mediante el método D’Hondt, una fórmula de representación proporcional cuyos resultados también dependen del número de escaños que se elige en cada territorio.

Leer tambiénElecciones anticipadas en España: ¿cómo se vota y en qué consiste el método D’Hondt?

Los votos se cuentan por separado en cada circunscripción. Luego se les aplica el llamado umbral electoral, el descarte de aquellas opciones que no hayan alcanzado el 3% de los votos válidos emitidos. Posteriormente, el número de votos se dividirá entre 1, 2, 3, 4 y los números sucesivos que sean necesarios para obtener un cociente. De acuerdo con ese número, se asignan los escaños a los cocientes más altos.

Por ejemplo, si un partido consigue 100.000 votos, sus primeros cocientes serán 100.000, 50.000 y 33.333. Si otra formación logra 70.000 votos, sus cocientes serán 70.000, 35.000 y 23.333. Si esos dos partidos se miden en una provincia que otorga tres escaños, los tres cocientes más altos serán dos del primer partido (100.000 y 50.000) y uno del segundo partido (70.000), con lo que se entregarán los asientos según esa proporción.

Una vez asignadas las curules, se constituyen las cámaras y el rey propone un candidato para formar gobierno. Éste deberá someterse a una votación de investidura en el Congreso de los Diputados, de 350 miembros.

Para superarla, debe contar con mayoría absoluta (la mitad más uno de los legisladores), que se ubica en 176 pareceres favorables en la Cámara. Si no lo logra en el primer intento, se procede a una segunda votación, en la que bastará una mayoría simple, que consiste en tener más votos a favor que en contra.

Los sondeos de noviembre de GAD3 para ABC y de DYM para 20minutos sitúan la suma de PP y Vox por encima de los 190 escaños en el Congreso de los Diputados, lo que les permitiría alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, López Aranguren advierte que esa mayoría no garantiza un acuerdo entre ambas formaciones para gobernar juntas.

“Ya están gobernando juntos en varias regiones, como Aragón o Andalucía, y la estrategia sería reeditar estos gobiernos autonómicos en uno nacional, pero también es posible que a Vox le interese apoyar desde afuera un gobierno del PP para no desgastarse, manteniendo una postura crítica para, en la medida en que vaya surgiendo desgaste y malestar social, capitalizar ese descontento e ir aumentando la base electoral”.

Cuestión de supervivencia

El escenario que se encontrará Sánchez el 29 de noviembre será muy distinto al que se le presentaba el 5 de octubre cuando disolvió las Cortes. La bandera del acceso a la vivienda cambió de manos y su opción se ha visto empañada por la tragedia de Urda, las imputaciones por corrupción a su entorno más cercano y la cuestión migratoria agravada por la situación en Ceuta.

Sin embargo, J. Ignacio ‘Iñaki’ Chaves G., periodista, profesor y doctor en Comunicación y Ciencias Sociales, destaca la resiliencia que el presidente ha mostrado en otros escenarios.

“Pese a todo, Pedro Sánchez es un superviviente, es un buen estratega, que sabe jugar en terreno ajeno y en su propia cancha”, destaca el experto.

“Las dos veces anteriores tampoco había nadie que diera un peso por él y salió a flote. En esta ocasión, la situación era insostenible. El desahucio y después la muerte de Maricarmen Abascal han precipitado toda la presión de los demás partidos de la coalición de gobierno. En caso contrario, Sánchez hubiera podido aguantar lo que quedaba de legislatura”, afirma.

Chaves recuerda una tendencia que se ha repetido en varios procesos electorales en Europa y el mundo entero, que parece haber frenado lo que hasta entonces parecía un avance sostenido de la ultraderecha. Considera que resultados como la victoria de la Lista Estudiantil en Serbia, de Lula en Brasil o el estrepitoso revés del Partido Republicano en las midterms estadounidenses marcan una desaceleración de ese progreso de los movimientos conservadores.

“La derecha y la ultraderecha están crecidas, lo cual es una contradicción en momentos en que España está más necesitada que nunca de políticas sociales, pero la historia demuestra que las encuestas se han equivocado. Creo que cosas como el vuelco de Lula o las midterms pueden animar un cambio en las tendencias”, afirma.

López Aranguren, por su parte, distingue la articulación de “una nueva derecha que tiene más que ver con una cuestión identitaria que ideológica. De hecho, es en muchos aspectos una derecha antiliberal, que rechaza la globalización, a la que venden como un detrimento para la clase agrícola”.

Con más de un millón de votantes aún indecisos, solo cuatro de cada cinco españoles de tendencia izquierdista que apoyen a los socialistas en provincias pequeñas podrían darle la vuelta a la situación, anticipó el consultor político Iván Redondo, antiguo estratega de campaña de Sánchez, consultado por la agencia Reuters.

Con EFE, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más