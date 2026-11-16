En el duelo por la primera plaza del grupo A3, Inglaterra se tomó la revancha de Wembley, cuando España ganó por el mismo resultado en el primer partido de esta Liga de Naciones.

Un gol de penal de Harry Kane (45′) y otros dos de Ezri Konsa (53′) y Ben White (57′) acabaron con la racha de 44 partidos oficiales sin perder de la Roja, que estuvo cerca de remontar con los tantos de Mikel Oyarzabal de penal (65′) y de Nico Williams (75′).

"Teniendo en cuenta las circunstancias, creo que ha sido una actuación muy completa y la mejor hasta ahora", señaló el seleccionador inglés Thomas Tuchel, haciendo referencia a su llegada al cargo en octubre de 2024.

"Hay que saber ganar y saber perder y los 30 primeros minutos hemos estado desbordados, el rival ha sido mejor, ellos han marcado su territorio, hemos tenido momentos de llegada y con el 0-3 hay que poner en valor lo que hemos hecho", analizó el seleccionador español Luis de la Fuente.

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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, se dispone a tirar un penal en el partido de Liga de Naciones contra España en el Metropolitano el 15 de noviembre de 2026

La vuelta de Lamine Yamal a España, tras perderse el triunfo 2-0 contra la República Checa el jueves, no fue suficiente aunque forzó el penal del primer tanto y asistió en el segundo gol, para superar a una Inglaterra, dominadora hasta la expulsión de Elliot Anderson a los 63 minutos.

La última media hora fue un carrusel de ocasiones de la Roja, que finalmente no obró el milagro e hincó la rodilla por primera vez desde una derrota 2-0 ante Escocia en marzo de 2023.

Francia también avanza primera

Gracias a su triunfo, los Tres Leones se enfrentarán a una selección segunda de grupo en cuartos y disputarán la vuelta en casa.

En el otro partido de esta llave, entre dos selecciones ya eliminadas, Croacia ganó 2-1 a la República Checa.

Más emoción tenía el grupo A1, en el que estaban las dos plazas por decidir.

En Burdeos, Francia aseguró su billete, además como primera de grupo, al derrotar 2-1 a Turquía.

Los Bleus dominaron ampliamente el encuentro, pero volvieron a desperdiciar muchas ocasiones frente a la portería rival.

Consiguieron el triunfo gracias a un gol en propia puerta del defensa turco Topcu (49′) y a Eli Junior Kroupi (80′), su primer tanto con la selección.

Bardakçi recortó distancias al final del partido (90′).

Un festín de Doku para Bélgica

Y Bélgica arrebató la otra plaza a Italia, al golearla 4-1 en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

"Noches así pueden suceder, desafortunadamente. Estas cosas pasan durante un proceso de reconstrucción", señaló el preparador italiano Roberto Mancini.

"Estamos decepcionados, pero es la clase de noche que a la larga será útil para nosotros", añadió.

El delantero de Italia, Pio Esposito, tras fallar un penalti durante el partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Bélgica e Italia, disputado en el estadio Rey Balduino de Bruselas, el 15 de noviembre de 2026

La Nazionale, a la que le bastaba un empate para meterse en cuartos, había tomado sin embargo las riendas tras un muy buen inicio de partido.

Ya derrotada en casa por Bélgica en el partido inaugural 2-0, Italia se situó en el buen camino gracias a un gol del infalible Pio Esposito, el décimo ya en 15 convocatorias, perfectamente servido en el minuto 11 por Michael Kayode.

Pero la reacción belga no se hizo esperar, tomando la forma de un asedio asfixiante del área italiana, recompensado en tres ocasiones en once minutos (15′, 22′ y 26′), liderada por un Jérémy Doku que se vistió de Messi en el tercer gol para regatear a tres italianos antes de batir a Gigi Donnarumma.

Finalmente, Kevin De Bruyne sirvió a Diego Moreira (81′) para que firmara el cuarto.

Ausente de las tres últimas Copas del Mundo, Italia deberá seguir mejorando antes de poder aspirar a la pelea por los títulos.

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