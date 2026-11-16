A falta de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre en España, la mayoría de las encuestas presentan al conservador Partido Popular (PP) como la fuerza más votada. Los mismos sondeos también otorgan al PP y al ultraderechista Vox una suma de escaños suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

La principal excepción es el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público, que da como ganador al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque sin mayoría suficiente, y ubica al PP y a Vox por debajo de los 176 escaños necesarios para formar gobierno. Una empresa privada, SW Demoscopia, también ubica a los socialistas en primer lugar.

La campaña comenzó oficialmente el viernes 13 de noviembre. Las encuestas publicadas desde entonces muestran un estancamiento o un leve retroceso del PP, compensado por el avance de Vox, que podría duplicar los 33 escaños que obtuvo en 2023.

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En las elecciones de julio de 2023, el PP fue el partido más votado, con 137 escaños. Lo siguieron el PSOE, con 121, y Vox, con 33. Sin embargo, los socialistas de Pedro Sánchez fueron quienes lograron formar gobierno, con el apoyo de otras fuerzas de izquierda y de partidos nacionalistas catalanes y vascos.

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El avance de Vox permitiría un gobierno de la derecha

El seguimiento diario de la empresa 40dB para el diario ‘El País’, publicado este domingo 15 de noviembre, otorga al PP el 31,4% de los votos y 130 escaños, frente al 29,9% y 119 diputados del PSOE. Vox obtendría el 18,3% y 62 escaños, con lo que ambos partidos de derecha sumarían 192.

La encuesta de SocioMétrica para ‘El Español’, también publicada este domingo, otorga 130 diputados al PP, 110 al PSOE y 67 a Vox. De esta manera, el bloque de la derecha sumaría 197 escaños. El sondeo de Sondaxe para ‘La Voz de Galicia’ muestra un reparto similar, con 130 escaños para el PP, 106 para el PSOE y 65 para Vox.

El estudio de Sigma Dos para 'El Mundo' es el más favorable a la derecha, y otorga al PP y a Vox, juntos, el 51% de los votos y hasta 199 escaños.

El líder de Vox, Santiago Abascal.

El CIS y SW Demoscopia, a contracorriente

La encuesta preelectoral del CIS, publicada el jueves 12 de noviembre a pocas horas del inicio de la campaña, es la que mejor resultado le da al PSOE, con entre 134 y 143 diputados, por encima de los 121 que obtuvo en 2023. El PP se quedaría entre 98 y 106 escaños. Vox, en línea con el resto de los sondeos, podría llegar a 65.

Con esos números, PP y Vox alcanzarían como máximo 171 escaños, cinco por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE tampoco tendría asegurada una mayoría alternativa, porque en los últimos meses se distanció de algunos de los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023.

El seguimiento de SW Demoscopia del 13 de noviembre también sitúa primeros a los socialistas, con el 31,6% y 134 diputados. El PP obtendría el 28,5% y 114 escaños, y Vox, 59. La derecha sumaría 173 escaños, tres por debajo de la mayoría.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aplaude durante un acto en Burgos, España, el 21 de octubre de 2026.

Cuestionamientos al CIS

El PP y Vox acusan al CIS de sobrerrepresentar a la izquierda en sus estimaciones. El organismo es presidido por José Félix Tezanos, exresponsable de Estudios y Programas del PSOE.

En marzo, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobó el informe de una comisión de investigación que exige el cese de Tezanos. El PP de Alberto Núñez Feijóo también presentó una querella penal contra él por presunta manipulación de encuestas.

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En octubre, la Junta Electoral Central aceptó en parte una denuncia del PP por falta de información sobre una encuesta del organismo. Le exigió a Tezanos que se abstenga de cometer nuevas vulneraciones de la ley electoral, pero rechazó abrirle un expediente sancionador.

El Gobierno, por su parte, respaldó la continuidad de Tezanos al frente del CIS y lo defendió como “un sociólogo que acierta las encuestas”. El organismo procesa los datos con una metodología distinta a la de las empresas privadas.

En diálogo con France 24, Iñaki Chaves, periodista, profesor y doctor en Comunicación y Ciencias Sociales, dice desconfiar de las encuestas en general, porque pueden “promover el voto” o desalentarlo. Sobre el CIS, considera que tiene “un sesgo socialista considerable” por la trayectoria partidaria de su presidente, afiliado al PSOE desde 1973.

La ley electoral española prohíbe publicar encuestas en los cinco días previos a la votación, por lo que los últimos sondeos podrán difundirse hasta el 23 de noviembre.

Con EFE y medios locales

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