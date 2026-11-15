Mirra Andreeva ganó 12 de los últimos 13 juegos para superar con facilidad a Diana Shnaider por 6-2 y 6-1 y completar su participación en la fase de grupos de las Finales de la WTA el viernes.

Andreeva cedió tan solo 11 juegos en total al ganar el Grupo 2 con un récord de 3-0 y se enfrentará a Jessica Pegula en las semifinales del sábado. Elina Svitolina se medirá a la campeona de Wimbledon, Linda Noskova, en la otra semifinal en el Indian Wells Tennis Garden.

Shnaider, la segunda suplente, sustituyó a última hora a Karolina Muchova, quien se retiró por una enfermedad gastrointestinal. Shnaider debutó en las Finales de la WTA en individuales tras clasificarse en dobles el año pasado junto a su compatriota rusa Andreeva. En la fase de grupos, el año pasado, su balance fue de 0-3.

Shnaider se puso 2-0 arriba en el primer set antes de que Andreeva tomara el control y se llevara la victoria en 55 minutos. Andreeva ganó el 71% de los puntos con su primer servicio y convirtió seis de siete puntos de quiebre. Shnaider cometió 32 errores en su único partido, después de haber estado entrenando toda la semana sin saber si su participación sería necesaria.

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“No sé si fue muy divertido”, dijo Andreeva. “Es agradable compartir una cancha con una amiga. Para mí, personalmente, es más estresante porque la conozco bien”, apuntó.

Andreeva, la campeona del Abierto de Francia de 19 años, necesitó poco más de una hora para ganar sus dos primeros partidos. El viento aumentó considerablemente el viernes bajo un cielo soleado.“Fue un poco caótico en la cancha”, dijo.

Muchova, finalista de Wimbledon este año, ya perdió sus dos primeros partidos y no habría podido avanzar a las semifinales aunque hubiera jugado el viernes.

Muchova es la segunda jugadora que se retira de este torneo de ocho días y 10 millones de dólares en premios. Elena Rybakina, número uno del mundo, se retiró antes de que comenzara el torneo el domingo pasado, alegando una enfermedad viral y agotamiento.

Es la primera vez desde 2019 que ambas suplentes de individuales compiten en la fase de grupos. Marta Kostyuk reemplazó a Rybakina y obtuvo un resultado de 0-3 en el Grupo 1.

Svitolina eliminó a Sabalenka

La ucraniana Elina Svitolina derrotó este viernes a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la fase de grupos y se clasificó para las semifinales de las Finales de la WTA, que se disputan en Indian Wells.

Svitolina, número 6 del mundo, derrotó a Sabalenka por 3-6, 6-3 y 1-6 en casi dos horas de partido.

La manga definitiva estuvo marcada por la profunda crisis de Sabalenka con el servicio, un tramo decisivo en el que la bielorrusa se mostró incapaz de conservar su saque en todo el parcial y en el que solo ganó 6 puntos de 20 con su servicio en el tercero.

Tras esta victoria, Svitolina se enfrentará a la checa Linda Nosková en el cruce de semifinales, programado para disputarse este sábado.

Las finales se disputan este año en Indian Wells, Estados Unidos, después de que la WTA rescindiera el contrato de tres años que concedía a Riad la sede del torneo tras el estallido de la guerra en Medio Oriente.

Con AP y EFE

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