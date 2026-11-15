Lo esencial:

El papa León XIV continúa su cuarto día de visita a Perú, con actividades en Cajamarca, en el norte, y en Chiclayo, en el noroccidente del país.

El máximo líder de la iglesia católica precedió un acto en la catedral de Chiclayo, que dirigió durante ocho años como obispo.

El papa encabezó la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, acto en el que se le reconoce como reina.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este sábado 14 de noviembre relacionadas con la visita del papa León XIV a Perú, tercer y último país de su gira con un total de 12 días, que ya llevó a Uruguay y Argentina:

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