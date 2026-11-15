Lo esencial:
- El papa León XIV continúa su cuarto día de visita a Perú, con actividades en Cajamarca, en el norte, y en Chiclayo, en el noroccidente del país.
- El máximo líder de la iglesia católica precedió un acto en la catedral de Chiclayo, que dirigió durante ocho años como obispo.
- El papa encabezó la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, acto en el que se le reconoce como reina.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este sábado 14 de noviembre relacionadas con la visita del papa León XIV a Perú, tercer y último país de su gira con un total de 12 días, que ya llevó a Uruguay y Argentina:
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