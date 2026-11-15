Los vuelos se reanudan, pero la crisis continúa. El tráfico aéreo estadounidense ha comenzado a recuperarse, aunque está lejos de funcionar con normalidad. Más de 2.500 vuelos fueron cancelados este sábado 14 de noviembre y cientos más registraron retrasos, según los datos de FlightAware, mientras las compañías aéreas tratan de reorganizar sus operaciones después de la suspensión nacional de despegues que paralizó los aeropuertos durante horas el viernes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la orden de mantener los aviones en tierra alrededor de las 20:15 del viernes (hora del Este). A partir de entonces, algunos vuelos nacionales pudieron despegar, aunque la recuperación fue limitada y las consecuencias de la interrupción continuaron afectando a pasajeros y aerolíneas durante la jornada siguiente.

Pasajeros varados esperan en el Aeropuerto Internacional de Cancún, después de que se solicitara que las aeronaves en aeropuertos mexicanos con destino a Estados Unidos permanecieran en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas estadounidenses autoricen la reanudación de los vuelos; Cancún, México, 13 de noviembre de 2026.

La magnitud del problema que se registra este sábado se explica también por lo ocurrido el viernes: más de 8.200 vuelos, equivalentes a más del 31% de los programados en todo el país, fueron cancelados, según la firma de análisis de datos aeronáuticos Cirium. Aunque algunos viajes internacionales recibieron autorización para operar, miles de viajeros quedaron sin posibilidad de llegar a sus destinos.

Las autoridades han advertido que restablecer las operaciones no significa recuperar inmediatamente la normalidad. La reorganización de aviones, tripulaciones y conexiones, junto con la acumulación de pasajeros afectados, podría prolongar las alteraciones durante varios días.

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¿Qué provocó la suspensión nacional de vuelos en EE. UU.?

Funcionarios de la Administración de Donald Trump atribuyeron la interrupción a problemas en la infraestructura tecnológica del sistema de control del tráfico aéreo estadounidense. Según sus explicaciones, la incorporación de nueva tecnología habría sobrecargado equipos antiguos, lo que provocó interrupciones intermitentes en las comunicaciones y fallos en los sistemas de radar.

La pérdida de fiabilidad de estas herramientas obligó a las autoridades a suspender los despegues durante más de cuatro horas como medida preventiva. La decisión buscaba evitar que los aviones iniciaran sus trayectos sin que los controladores pudieran garantizar una comunicación fiable con los pilotos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema no estuvo relacionado con el nuevo sistema de la FAA basado en inteligencia artificial, que se encuentra en proceso de implementación para ayudar a predecir incidencias en el espacio aéreo. Según precisó, esa tecnología no está conectada con los equipos que fallaron el viernes.

“Todo esto tiene que ver con los equipos antiguos. Los nuevos equipos que ya se han instalado no sufrieron ninguna interrupción”, afirmó Duffy.

Un pasajero consulta Flightradar después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional «debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad», tras un informe previo de la agencia sobre graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo; la escena tiene lugar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026.

Tampoco existen indicios de que la avería estuviera relacionada con un ciberataque. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que hubiera evidencias de una intrusión informática y aseguró que no hubo vidas en peligro durante la suspensión de las operaciones.

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¿Una infraestructura obsoleta en pleno proceso de modernización?

La crisis ha vuelto a poner el foco en el estado de la infraestructura tecnológica que sostiene el control del tráfico aéreo en Estados Unidos, un sistema que las autoridades llevan tiempo intentando renovar.

La modernización comenzó el año pasado, después de que el Congreso aprobara una partida presupuestaria de 12.500 millones de dólares. Desde entonces, la FAA ha sustituido miles de antiguos cables de cobre por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio.

Sin embargo, los trabajos todavía no han concluido. Duffy y la Casa Blanca reclaman otros 30.000 millones de dólares para completar la renovación tecnológica.

El secretario de Transporte atribuyó parte de la responsabilidad al Congreso por no haber aprobado financiación adicional para acelerar la incorporación de nuevos equipos, aunque también reconoció que la interrupción del viernes puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas existentes.

Duffy advirtió, además, de que podrían producirse nuevos episodios de este tipo. “No pensábamos que tendríamos una interrupción de este tipo. Pero la tuvimos”, señaló. Según explicó, los técnicos pudieron analizar el fallo, reiniciar el sistema y recuperar las operaciones, aunque no descartó que vuelvan a registrarse problemas.

No es la primera interrupción, pero sí una de las más graves

La suspensión del viernes fue la primera paralización nacional de vuelos desde enero de 2023, cuando un fallo informático afectó al sistema de la FAA encargado de enviar avisos de seguridad a los pilotos. Aquella interrupción duró aproximadamente 90 minutos y obligó también a detener temporalmente las operaciones.

El episodio actual tiene una dimensión mucho mayor: se trata de la paralización nacional más prolongada en 25 años y la segunda de estas características desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En los últimos años también se han registrado incidentes relacionados con el deterioro de los equipos de control aéreo. En septiembre, un problema de comunicaciones en el noreste del país afectó a cientos de vuelos después de que un equipo de construcción cortara una línea de fibra óptica. Asimismo, el año pasado se produjeron interrupciones breves en los sistemas de radar que afectaron a las operaciones del aeropuerto de Newark.

Aviones esperan en la terminal del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, el 13 de noviembre de 2026. Las autoridades reguladoras de la aviación estadounidense ordenaron la suspensión —una medida sumamente inusual— de todos los vuelos en el país el 13 de noviembre, tras una importante interrupción en las comunicaciones que, según el Departamento de Seguridad Nacional, no parecía ser el resultado de ningún "ataque malintencionado".

La diferencia fundamental en esta ocasión fue la dimensión nacional del fallo. Steve Arroyo, experto en seguridad aérea y antiguo piloto de United Airlines, explicó que la falta de comunicaciones fiables entre los controladores y los pilotos obliga a mantener los aviones en tierra, ya que permitir los despegues sin esa capacidad supondría un riesgo.

La medida tampoco fue equivalente a la adoptada después de los atentados del 11 de septiembre. En esta ocasión no se ordenó a los aviones que ya estaban en el aire aterrizar inmediatamente. Según Arroyo, los pilotos probablemente pudieron mantener la comunicación con los controladores durante las operaciones en los aeropuertos.

Pasajeros varados y equipos deportivos obligados a cambiar sus planes

Las consecuencias de la interrupción se hicieron visibles en los aeropuertos de todo el país, donde miles de pasajeros tuvieron que esperar durante horas, buscar alternativas de transporte o cancelar sus desplazamientos.

En Dallas, Emily Brown y su hija de 14 años permanecieron más de cuatro horas en el aeropuerto antes de renunciar a viajar a Columbus, Ohio. Habían organizado el desplazamiento para sorprender a una amiga de la adolescente, que había ahorrado su propio dinero para comprar el billete. Finalmente, la joven tuvo que conformarse con llamarla por teléfono desde el aeropuerto.

En Los Ángeles, Ruth Coles permaneció más de cinco horas dentro de un avión después de aterrizar procedente de Newark, Nueva Jersey. Los pasajeros esperaban a que quedara libre una puerta de embarque, mientras el piloto les comunicaba que estaban próximos a poder desembarcar.

Pasajeros hacen fila en una terminal después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional «debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad», tras haber informado previamente sobre graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo; esto ocurrió en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026.

Otros viajeros tuvieron que buscar alojamiento y medios de transporte alternativos. Corbyn Wascher, que regresaba a Illinois después de asistir a una conferencia en Miami, permaneció cuatro horas en la pista del aeropuerto de Charlotte. Ante la imposibilidad de encontrar otro vuelo, terminó pagando 100 dólares por un trayecto en Uber hasta un hotel.

La interrupción también afectó a los acontecimientos deportivos del fin de semana. Varias universidades tuvieron que modificar sus planes de desplazamiento, contratar autobuses, buscar alojamiento y retrasar los horarios de sus partidos.

El equipo de fútbol americano de la Universidad de Auburn, por ejemplo, decidió viajar por carretera a Mississippi State, lo que obligó a retrasar el encuentro previsto para el mediodía hasta las 16:15 (hora del Este). Otras universidades afectadas fueron Baylor, Washington, Kansas State, Minnesota y Ole Miss.

Ante las dificultades, Duffy pidió a los equipos de fútbol americano universitario que contactaran con la FAA para que la agencia pudiera dar prioridad a los vuelos relacionados con los partidos programados para el sábado.

¿Qué ocurre con los vuelos internacionales y los pasajeros afectados?

La suspensión también tuvo repercusiones fuera de Estados Unidos. La agencia europea de aviación suspendió las salidas con destino a territorio estadounidense a petición de la FAA desde las 17:00 del viernes hasta la medianoche, hora del Este.

Algunas operaciones internacionales, sin embargo, pudieron continuar. Según informó el aeropuerto de San Francisco, los vuelos con destino al Pacífico recibieron autorización para despegar desde la noche del viernes, incluidos los que tenían como destino Hawái y Asia.

El secretario de Seguridad Nacional indicó que los vuelos internacionales se gestionaron caso por caso, en función de las condiciones operativas.

Una persona toma una fotografía de una pantalla que muestra información sobre vuelos retrasados ​​y cancelados, después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. ordenara una suspensión nacional de los despegues —una medida conocida como «ground stop»— «debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad». La decisión se produjo tras un informe previo de la agencia sobre graves problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo. La imagen fue captada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026.

Para los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados, las aerolíneas deben ofrecer la posibilidad de reprogramar el viaje sin coste adicional o un reembolso si deciden no viajar. No obstante, las alternativas pueden ser más limitadas cuando las cancelaciones se deben a problemas de control del tráfico aéreo y no a circunstancias directamente atribuibles a las compañías.

¿Cuándo volverá a la normalidad el tráfico aéreo?

La principal incógnita ahora es cuánto tardará el sistema en recuperar su funcionamiento habitual. Aunque la FAA ha levantado la suspensión nacional, las aerolíneas todavía deben resolver las consecuencias de las cancelaciones masivas, recolocar a los pasajeros y reorganizar sus aviones y tripulaciones.

El secretario de Transporte ha advertido de que la recuperación no será inmediata y que los efectos de la paralización podrían sentirse durante varios días.

Pese a ello, las autoridades estadounidenses confían en que el sistema vuelva a operar con normalidad a tiempo para el Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento de viajeros en el país.

Por ahora, el balance es el de una crisis que ha superado su fase más grave, la suspensión nacional de despegues, pero que continúa teniendo consecuencias importantes para el transporte aéreo. Los aviones han vuelto a volar, aunque miles de pasajeros siguen pendientes de sus conexiones y las aerolíneas trabajan para recuperar una operativa que podría tardar días en estabilizarse.

Con AP y medios locales

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