Ingreso a la OTAN a cambio de entregar el Donbass a Rusia. Esa es la propuesta Estados Unidos a Ucrania, según afirma el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski.

Kiev tendría que renunciar así al control de los territorios de esa región en el oriente de su país que todavía controla.

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El jefe de Estado ucraniano explicó que la cuestión fue planteada por los negociadores estadounidenses Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff, durante los contactos diplomáticos posteriores a la última ronda de conversaciones celebrada en Abu Dabi.

“¿Qué pasaría si Ucrania se une a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbass?”, relató Zelenski al describir la propuesta estadounidense. El mandatario reiteró que Kiev no está dispuesto a ceder territorio, aunque abrió la posibilidad de consultar a la población mediante un referendo si recibe un paquete integral de garantías de seguridad, que incluya el respaldo de los socios occidentales, el mantenimiento de unas Fuerzas Armadas ucranianas fuertes y bien financiadas y fondos para la reconstrucción del país.

Archivo: el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, se reúnen con Jared Kushner —yerno del presidente estadounidense Donald Trump— y con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, durante la jornada de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) y tras el viaje de los enviados a Rusia, en Dublín, Irlanda, el 12 de noviembre de 2026.

El presidente subrayó que cualquier eventual acuerdo no supondría reconocer como rusos los territorios ocupados. También rechazó la posibilidad de que Ucrania adopte un estatus de neutralidad, una opción que, según recordó, exigiría modificar la Constitución. “Si Putin espera que la neutralidad de Ucrania quede consagrada, eso no va a suceder”, subrayó.

Zelenski rechaza negociar el futuro de la seguridad europea antes de terminar la guerra

El mandatario ucraniano también expresó su preocupación por la propuesta estadounidense de abrir conversaciones sobre una nueva arquitectura de seguridad para Europa, al considerar que Rusia podría aprovecharlas para debilitar a la OTAN y modificar el equilibrio militar del continente. Zelenski advirtió de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pretende revisar las garantías de seguridad europeas y podría utilizar ese debate para plantear cambios en la presencia militar estadounidense, especialmente en los países bálticos.

“Primero hay que poner fin a esta guerra”

El Kremlin ha reclamado que la OTAN regrese a su configuración anterior a 1997, antes de la incorporación de numerosos países de Europa del Este, incluidos los Estados bálticos. Para Zelenski, recuperar ahora esa exigencia, formulada por Putin en 2021 antes de la invasión a gran escala de Ucrania, constituye una señal preocupante de las ambiciones rusas. “El deseo de Putin de modificar las fronteras en Europa es un hecho”, sostuvo.

Frente a esta posibilidad, el presidente ucraniano defendió que cualquier debate sobre la seguridad continental debe producirse después de alcanzar un alto el fuego y definir las garantías para Kiev. “Primero hay que poner fin a esta guerra”, afirmó, al tiempo que insistió en que los países europeos deben participar directamente en las negociaciones y decidir por sí mismos cualquier modificación de los acuerdos de seguridad del continente.

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Starshield, en el centro de las acusaciones de Kiev contra SpaceX

En paralelo a las negociaciones diplomáticas, Zelenski acusó a SpaceX, la compañía de Elon Musk, de imponer restricciones al sistema satelital militar Starshield que están perjudicando las operaciones de las fuerzas ucranianas. Según el mandatario, las limitaciones llevan cinco días en vigor y afectan a los drones que operan en zonas ocupadas por Rusia, donde los aparatos pierden la conexión cuando superan los 161 kilómetros por hora.

Esta restricción estaría dificultando especialmente la interceptación de los drones rusos Shahed propulsados por motores a reacción, así como las operaciones ucranianas de alcance medio contra objetivos militares en territorio ocupado. Zelenski cuestionó la explicación de SpaceX, que atribuyó los problemas a dificultades técnicas y aseguró a Kiev que no había impuesto restricciones.

Esta foto de archivo de militares ucranianos los muestra instalando un sistema de internet por satélite Starlink el 10 de abril de 2025.

“Nosotros no creemos que sea así”, afirmó el presidente, quien aseguró que las pruebas realizadas por sus fuerzas en distintos sectores del frente apuntan a un problema generalizado y no a incidencias aisladas. También señaló que ha solicitado a sus mandos militares y al Ministerio de Defensa que aborden la cuestión con SpaceX, el Pentágono y el Departamento de Estado estadounidense.

Kiev sospecha que las limitaciones podrían responder a una decisión política de Washington, en un momento en que la Administración Trump intenta impulsar un acuerdo para poner fin a la guerra. Zelenski recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había asegurado previamente que Starshield estaba bajo el control del Gobierno estadounidense, por lo que considera necesario esclarecer quién ha decidido aplicar las restricciones.

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Las negociaciones no logran avances, aunque preparan un intercambio de prisioneros

Los contactos celebrados en Abu Dabi durante dos días entre delegaciones ucranianas y rusas la semana pasada, con mediación estadounidense, concluyeron sin avances significativos sobre las condiciones para terminar la guerra. Sin embargo, ambas partes acordaron avanzar hacia un intercambio de prisioneros a gran escala que podría involucrar entre 1.200 y 1.300 personas por cada bando, según las estimaciones de Zelenski, aunque las cifras definitivas siguen pendientes de negociación.

Entre las prioridades de Kiev figuraban también un alto el fuego en el sector energético, la reapertura del mar Negro, la liberación de prisioneros y la preparación de una reunión entre los líderes de los países implicados. Zelenski afirmó que la delegación rusa no tenía autorización para tomar decisiones sobre algunas de estas cuestiones y que Moscú tampoco mostraba voluntad de aceptar una tregua energética.

El presidente ucraniano señaló que los enviados estadounidenses se comprometieron a trasladar a Putin la propuesta de un alto el fuego en las infraestructuras energéticas durante sus conversaciones en Moscú, aunque no se comunicaron avances posteriores. También confirmó que Washington respalda la participación directa de los países europeos en las próximas negociaciones, después de que sus representantes quedaran fuera de la mesa principal en Abu Dabi.

Kiev rechaza la tregua propuesta por Putin para Kostiantynivka

Zelenski también descartó la propuesta del presidente ruso de establecer un alto el fuego humanitario localizado en Kostiantynivka, una ciudad intensamente disputada en la región de Donetsk. El mandatario ucraniano considera que la iniciativa permitiría a las fuerzas rusas entrar y ocupar la localidad, en lugar de responder a una verdadera intención de facilitar la evacuación de civiles.

“Putin simplemente quiere que abandonemos Kostiantynivka para que ellos puedan entrar y ocupar toda la ciudad”, afirmó. Zelenski aseguró que los civiles ya habían tenido la oportunidad de evacuar y explicó que Kiev había propuesto extender una tregua humanitaria a otros siete u ocho asentamientos cercanos donde todavía hay población civil, incluidos niños, atrapada por los combates. Según el presidente, Moscú rechazó esa alternativa.

En este contexto, Zelenski advirtió que los objetivos territoriales rusos no se limitan al Donbass y apuntó a las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, donde Ucrania mantiene importantes guarniciones militares.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, el Estado Mayor ucraniano informó además sobre ataques contra una instalación petrolera vinculada a la red de exportación rusa en la región de Samara y contra el aeródromo de Lipetsk-2, en el marco de sus operaciones contra infraestructuras que respaldan el esfuerzo bélico de Moscú.

Con Reuters y AP

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