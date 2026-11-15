Una fotografía de poder en medio de un orden internacional fragmentado.

La confirmación de la Casa Blanca de una reunión conjunta entre Trump, Xi y Putin convierte la cita prevista en Shenzhen en uno de los acontecimientos diplomáticos más singulares de los últimos años. Los tres dirigentes ya han mantenido encuentros bilaterales, pero nunca se han sentado juntos en una misma mesa como jefes de Estado. La imagen, por sí sola, tendrá un peso político considerable: reunirá a los responsables de Estados Unidos, China y Rusia, países que concentran los mayores arsenales nucleares y desempeñan un papel determinante en los principales conflictos y disputas estratégicas del momento.

Sin embargo, el carácter excepcional del encuentro no debe confundirse con la expectativa de un acuerdo histórico. Tanto los funcionarios estadounidenses como los analistas reconocen que no se espera un resultado concreto en materia de desarme nuclear. La agenda tampoco está completamente definida y los tres mandatarios llegan con prioridades diferentes. En ese sentido, la importancia de la reunión podría residir menos en sus conclusiones inmediatas que en la posibilidad de establecer un canal de comunicación directo entre tres gobiernos cuyas relaciones combinan cooperación, competencia y profunda desconfianza.

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La cumbre se desarrollará, además, en un momento en que las instituciones multilaterales y los acuerdos internacionales atraviesan una etapa de presión. Las guerras en Ucrania e Irán, la disputa tecnológica entre Washington y Beijing y la desaparición de los últimos límites bilaterales al armamento nuclear estratégico entre Estados Unidos y Rusia reflejan una arquitectura internacional cada vez más condicionada por las decisiones de las grandes potencias.

¿Una nueva Yalta?: Ucrania, el principal riesgo de una nueva negociación entre grandes potencias

Aunque Washington ha indicado que Trump no tiene previsto abordar la guerra rusa en Ucrania durante la reunión trilateral, el conflicto estará inevitablemente presente en el trasfondo político de la cita. Para Vladímir Putin, sentarse junto a los mandatarios de Estados Unidos y China representa una oportunidad para proyectar a Rusia como una potencia con capacidad de intervenir en la definición del orden internacional, pese al aislamiento que intentaron imponerle Estados Unidos y sus aliados europeos tras iniciar la invasión en 2022.

Moscú también puede interpretar el encuentro como una ocasión para recuperar protagonismo diplomático y reforzar su posición en cualquier negociación futura sobre Ucrania. El hecho de que Putin comparta una mesa con Trump y Xi permite al Kremlin transmitir la imagen de que las decisiones fundamentales sobre seguridad internacional corresponden a un reducido grupo de potencias. Esa lectura explica las comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética acordaron aspectos centrales de la reorganización europea tras la Segunda Guerra Mundial.

La comparación, no obstante, tiene límites. Y es que no existe información que permita afirmar que los tres dirigentes vayan a negociar una redistribución territorial o un acuerdo sobre Ucrania en Shenzhen. De hecho, la Casa Blanca ha señalado que Trump evitará introducir el conflicto en la agenda. Pero esa exclusión no elimina las inquietudes de Kiev: el presidente Volodímir Zelenski ya ha advertido el riesgo de que las grandes potencias discutan el futuro de su país sin su participación.

Para Ucrania, el problema no es únicamente la posibilidad de que se alcance un acuerdo desfavorable, sino que se consolide una dinámica diplomática en la que su soberanía y sus intereses de seguridad queden subordinados a las prioridades estratégicas de Washington, Moscú y Beijing. Para los gobiernos europeos, la preocupación tiene otra dimensión: que las decisiones sobre la seguridad del continente se negocien en un marco del que no formen parte los países que deberán asumir sus consecuencias.

La posición de China añade complejidad. Beijing mantiene oficialmente una postura de neutralidad, pero su relación económica y estratégica con Rusia se ha profundizado desde el inicio de la invasión. El gigante asiático ha incrementado sus compras de energía rusa y se ha convertido en un proveedor fundamental de tecnologías y componentes que Moscú necesita. Al mismo tiempo, ha defendido que los aliados occidentales de Kiev contribuyeron a generar las condiciones que desembocaron en la guerra. Su reticencia a incluir Ucrania en la agenda trilateral sugiere que Xi no quiere que la reunión se convierta en un escenario para validar las prioridades de Putin.

Irán, el conflicto que sí estará sobre la mesa

A diferencia de Ucrania, la guerra en Irán figura entre los asuntos que Trump pretende abordar con Xi y Putin. La inclusión del conflicto resulta especialmente significativa, ya que enfrenta directamente a Estados Unidos con un escenario regional en el que China y Rusia mantienen intereses propios y vínculos con Teherán.

Para Trump, conversar sobre Irán con los otros dos dirigentes ofrece la posibilidad de presentar la diplomacia entre grandes potencias como una herramienta para influir en una guerra que tiene consecuencias más allá de Medio Oriente. El conflicto también está relacionado con la seguridad energética y con la evolución de los precios internacionales del petróleo. El presidente estadounidense ha atribuido parte del encarecimiento de la energía a los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas, aunque los analistas citados por AP señalan que la guerra en la que está involucrado Irán explica en gran medida el aumento de los precios mundiales del crudo.

Archivo: el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Thomas Hudner, dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en una ubicación no revelada, el 21 de marzo de 2026.

La participación de Putin en esa conversación introduce otro elemento: Moscú ha profundizado su cooperación militar, diplomática y de inteligencia con Irán. Por tanto, el presidente ruso no llega a la mesa como un interlocutor ajeno al conflicto, sino como el dirigente de un país que mantiene una relación estratégica con uno de los actores implicados.

China, por su parte, tiene razones para evitar una escalada que afecte a sus intereses comerciales y energéticos. La reunión permitirá comprobar si Xi está dispuesto a desempeñar algún papel de interlocución o si prefiere limitarse a defender sus intereses sin asumir compromisos políticos que puedan comprometer su relación con Teherán. No obstante, la información disponible no permite anticipar que de la conversación vaya a surgir una iniciativa conjunta o una fórmula de negociación.

El desarme nuclear, una agenda que enfrenta intereses desiguales

El control de armas nucleares constituye el otro gran asunto que Trump quiere introducir en la reunión. La expiración en febrero del tratado Nuevo START, que limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, dejó sin vigencia el último gran acuerdo bilateral de este tipo entre las dos principales potencias atómicas. Su desaparición marca un cambio relevante: por primera vez en más de medio siglo, los arsenales de Washington y Moscú carecen de los límites establecidos por ese tratado.

Trump pretende que cualquier nuevo marco de control armamentístico incluya también a China. La propuesta responde al crecimiento del arsenal nuclear chino, que, según las estimaciones citadas por los medios estadounidenses, supera las 500 o 600 ojivas y podría alcanzar las 1.000 hacia 2030. Sin embargo, la diferencia con Estados Unidos y Rusia sigue siendo considerable: ambos países disponen de más de 5.000 ojivas cada uno.

Esa desigualdad explica la resistencia de Beijing a participar en negociaciones concebidas en términos similares a las que durante décadas mantuvieron Washington y Moscú. Desde la perspectiva china, aceptar restricciones equivalentes podría significar asumir obligaciones propias de potencias con arsenales mucho mayores, sin que exista una reducción proporcional de la ventaja nuclear estadounidense y rusa.

Archivo: la unidad rusa del sistema de misiles balísticos intercontinentales Yars avanza por la Plaza Roja durante un desfile militar el Día de la Victoria, que conmemora el 80.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025.

La Administración Trump, sin embargo, considera que el crecimiento del arsenal chino hace cada vez más difícil mantener un sistema de control nuclear limitado a dos países. El encuentro podría servir para abrir una conversación sobre las condiciones de una futura negociación, pero los propios funcionarios estadounidenses han descartado que se alcance un acuerdo durante la cita.

El desafío será encontrar un punto de partida que contemple las diferencias entre los tres arsenales y los intereses de seguridad de cada país. Sin mecanismos de transparencia, límites verificables y compromisos recíprocos, la invitación a China corre el riesgo de quedarse en una declaración política sin consecuencias prácticas. La reunión, en cualquier caso, pone de manifiesto que el fin del Nuevo START no es únicamente un problema bilateral entre Washington y Moscú: también plantea interrogantes sobre el futuro de la estabilidad nuclear global.

Nvidia y la disputa tecnológica: un asunto que Trump prefiere mantener fuera de la mesa

El escándalo relacionado con Jensen Huang, quien hasta esta semana dirigía Nvidia, añade una dimensión tecnológica y de seguridad nacional a la visita de Trump a China. Huang dejó su cargo después de que salieran a la luz relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses consideran un activo de Beijing.

El caso adquiere relevancia política porque Nvidia ocupa una posición central en el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial, dos ámbitos que se han convertido en piezas fundamentales de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. La tecnología avanzada ya no es solo un asunto comercial: también está vinculada a la seguridad, la capacidad militar, la inteligencia y el liderazgo económico de las principales potencias.

Trump ha señalado que no tiene previsto abordar el escándalo con Xi. Los funcionarios estadounidenses consideran que se trata de una cuestión de seguridad nacional, pero no esperan que el presidente la incorpore a la conversación diplomática. Esa decisión refleja la voluntad de mantener separados, al menos durante la reunión, los asuntos de seguridad tecnológica y los objetivos de la negociación entre los tres mandatarios.

Montaje con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exCEO de Nvidia, Jensen Huang.

La ausencia del caso Nvidia de la agenda, según lo anunciado por la Casa Blanca, no significa que la rivalidad tecnológica haya perdido importancia. Al contrario, el episodio evidencia hasta qué punto las relaciones empresariales, la inteligencia y la competencia por el control de tecnologías estratégicas pueden cruzarse. También muestra los límites de una cumbre concebida para tratar asuntos globales: incluso cuando un problema afecta a una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, puede quedar fuera de las conversaciones si los dirigentes consideran que su inclusión perjudicaría otros objetivos.

Xi, el anfitrión que busca influencia sin asumir compromisos

De los tres dirigentes, Xi Jinping afronta una posición particularmente delicada. La celebración de la reunión en China le permite exhibir la capacidad de Beijing para reunir a los líderes de las otras dos grandes potencias y proyectar su creciente influencia internacional. Pero ser anfitrión también supone asumir los riesgos de una cita cuyo desarrollo puede resultar imprevisible.

China tiene intereses distintos a los de Washington y Moscú. No parece dispuesta a aceptar de antemano una negociación nuclear en condiciones que considera desiguales y tampoco quiere que la reunión se convierta en un foro para discutir la guerra de Ucrania bajo los términos de Putin. Al mismo tiempo, necesita preservar su relación estratégica con Rusia y gestionar sus diferencias con Estados Unidos sin poner en peligro los espacios de cooperación económica.

Archivo: El presidente chino, Xi Jinping, asiste a una ceremonia con motivo del 105.º aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino en el Palacio de la Asamblea del Pueblo en Pekín, China, el 1 de julio de 2026.

La reunión también puede complicar el mensaje que Beijing quiere transmitir durante la APEC. China busca presentarse como defensora del libre comercio y del multilateralismo, pero una cumbre protagonizada por tres grandes potencias puede alimentar la percepción de que el futuro internacional se decide mediante acuerdos entre un reducido número de gobiernos. El profesor Hoo Tiang Boon, citado por AP, considera que ese formato puede entrar en contradicción con el discurso chino de apoyo al multilateralismo.

Para Xi, el reto consiste en aprovechar el valor simbólico de la reunión sin quedar atrapado en las prioridades de Trump o Putin. Su presencia no implica necesariamente que comparta los objetivos de sus interlocutores. También puede utilizar el encuentro para reforzar su imagen de dirigente capaz de dialogar con Washington y Moscú desde una posición de autonomía estratégica.

Lo que puede esperarse: más simbolismo que acuerdos inmediatos

Las diferencias entre los tres mandatarios hacen improbable que la cita produzca un pacto amplio sobre los conflictos internacionales. Trump busca proyectar liderazgo y obtener resultados diplomáticos que refuercen su imagen de estadista; Putin pretende consolidar el reconocimiento de Rusia como una potencia imprescindible y mantener abierta la posibilidad de negociar sobre Ucrania; Xi intenta preservar los intereses chinos y evitar compromisos que limiten su margen de maniobra.

En el corto plazo, el resultado más tangible podría ser la apertura de conversaciones sobre control nuclear y la posibilidad de mantener contactos posteriores sobre Irán. También será importante observar si los tres gobiernos consiguen acordar algún mecanismo de diálogo que sobreviva a la reunión y permita abordar sus diferencias. Sin continuidad diplomática, la fotografía de Shenzhen podría convertirse en un episodio de alto impacto mediático, pero de escasa incidencia práctica.

La dimensión simbólica, sin embargo, no es menor. Para Putin, aparecer junto a Trump y Xi supone una oportunidad de cuestionar la imagen de aislamiento internacional de Rusia. Para Xi, representa una demostración de influencia y capacidad de convocatoria. Para Trump, ofrece un escenario excepcional para reivindicar su papel en la diplomacia global, en un momento en que su administración busca avances en asuntos de seguridad y política exterior.

Donald Trump y Xi Jinping luego de su encuentro en Washington.

La principal incógnita es qué modelo de relaciones internacionales terminará proyectando la reunión. Si los tres dirigentes utilizan el encuentro para abrir espacios de negociación respetando los intereses de los países afectados, la cita podría contribuir a reducir algunas tensiones. Pero si la imagen dominante es la de tres potencias que deliberan sobre los asuntos de otros Estados sin contar con ellos, el encuentro reforzará los temores de una diplomacia basada en esferas de influencia.

No será una nueva Yalta en sentido estricto, al menos no por lo que se conoce de su agenda. Pero la comparación revela una inquietud real: que, en un mundo atravesado por guerras, rivalidades tecnológicas y una nueva etapa de incertidumbre nuclear, las decisiones de mayor alcance vuelvan a concentrarse en las capitales de las grandes potencias. El verdadero significado de Shenzhen dependerá menos de la fotografía de sus protagonistas que de lo que estén dispuestos a negociar, de los límites que acepten y, sobre todo, de quiénes queden fuera de la mesa.

Con Reuters, AP y medios locales

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