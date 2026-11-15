Starship "ha vuelto a casa tras desplegar los 26 satélites V3 de la red Starlink, que están en buen estado y en contacto, y se están elevando hacia sus altitudes operacionales", destacó una portavoz, acompañada de vítores y comentarios emocionados de otros trabajadores de SpaceX.

El exitoso regreso de la etapa superior de la Starship, tras orbitar la Tierra 14 veces durante más de 22 horas, marcó un hito de ingeniería clave en el vertiginoso desarrollo multimillonario de la Starship, que el multimillonario Elon Musk considera el futuro caballo de batalla para el negocio de satélites de SpaceX y sus ambiciones de llevar humanos a la Luna y, finalmente, a Marte.

El propulsor Super Heavy del imponente cohete de dos etapas —la mitad inferior del cohete— transportó la Starship al espacio el viernes, despegando desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, Texas. Dicho propulsor no logró regresar a la plataforma de lanzamiento unos 10 minutos después del despegue, frustrando así el plan de SpaceX de recuperar ambas partes del cohete por primera vez.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, ya revolucionó el sector espacial con los cohetes parcialmente reutilizables Falcon, que lanzan satélites con regularidad y transportan astronautas a la Estación Espacial Internacional.

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Ahora logró que Starship sea completamente reutilizable para desplegar centros de datos en el espacio y viajar a la Luna y a Marte.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes 13 de noviembre a las 16H47 (22H47 GMT) desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

Pero tras la separación en pleno vuelo de las dos etapas, el propulsor Super Heavy estaba descendiendo cuando su sistema de guiado, navegación y control abortó el intento de recuperación.

"El propulsor no estaba en el lugar en el que se suponía que debía estar para proceder con la recuperación", explicó el portavoz de SpaceX, Dan Huot, y añadió que los ingenieros seguían investigando la causa.

La primera etapa, que SpaceX había logrado recuperar en tres vuelos de prueba anteriores, cayó entonces en las aguas que bordean su base, donde explotó.

Por su parte, la nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

Según SpaceX, la trayectoria de regreso era que Starship sobrevolara zonas desérticas escasamente pobladas, serpenteara sobre pueblos y luego llevara a cabo una "gigantesca maniobra de barrido" en su tramo final, rodeando las ciudades del Valle del Río Grande en Texas para llegar a su zona de aterrizaje desde el este.

La recuperación de Starship fue muy compleja porque se preveía que la nave caería mucho más rápido y desde una altitud mucho mayor que el propulsor.

Como una pérdida de control de la nave podría resultar muy peligrosa, la empresa había previsto diversos escenarios para poder acortar el vuelo y hacer que el aparato se precipitara en el océano Pacífico si fuera necesario.

La agencia espacial estadounidense NASA espera que Starship sirva como módulo de alunizaje en su misión Artemis, y el administrador Jared Isaacman felicitó el viernes a SpaceX por "otro lanzamiento espectacular", sin mencionar el contratiempo con el propulsor.

Con AFP

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