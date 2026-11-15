Las calles de París volvieron a convertirse este sábado 14 de noviembre en escenario de protesta social.

La manifestación contra el alza del costo de vida comenzó en la simbólica Plaza de la República, desde donde el cortejo avanzó hacia la Bastilla. La jornada, impulsada por la coordinación del movimiento chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles, ha estado marcada por la convergencia de distintas reivindicaciones sociales y por la expectativa sobre el nivel de participación, después del descenso registrado en las movilizaciones del fin de semana anterior.

Al finalizar el día de protestas, el Ministerio del Interior francés contabilizó 106.000 manifestantes en todo el país, 24.000 sólo en París; mientras que los sindicatos reportaron 200.000 personas en marchar a nivel nacional.

Descontento social

La quinta jornada consecutiva de movilización contra la inflación amplió su alcance más allá de las reivindicaciones económicas. En París, el cortejo incorporó a colectivos que denuncian las violencias ejercidas por parte de la fuerza pública contra niños y adolescentes, organizaciones ecologistas y movimientos contrarios a una propuesta legislativa que, según sus detractores, podría ampliar las circunstancias en las que las fuerzas del orden están autorizadas a utilizar sus armas.

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La convergencia fue uno de los principales objetivos de los organizadores. Las distintas agrupaciones buscaron reunir bajo una misma movilización preocupaciones relacionadas con el poder adquisitivo, los servicios públicos, la protección de la infancia, la justicia climática y el uso de la fuerza por parte de la policía.

El portavoz de los chalecos amarillos, Benjamin Ball, defendió desde la Plaza de la República la necesidad de mantener la presión sobre el Gobierno. Según él, las medidas adoptadas hasta ahora no responden a la magnitud de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la población.

Las organizaciones estudiantiles, por su parte, anunciaron que mantendrán la movilización hasta obtener respuestas a sus demandas. También llamaron a participar en la nueva jornada de huelgas y manifestaciones convocada por los sindicatos para el próximo martes.

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Un recorrido autorizado y un dispositivo de seguridad reforzado

La manifestación capitalina cuenta con la autorización de la prefectura de policía para recorrer el trayecto establecido. El itinerario ha sido objeto de negociaciones entre los organizadores y las autoridades, con la participación de distintas organizaciones sindicales y colectivos movilizados.

El paso por la Bastilla responde también a una consideración de seguridad: los organizadores y las autoridades buscan facilitar que las familias con niños puedan abandonar el cortejo antes de llegar a Nación, donde en anteriores manifestaciones se han producido enfrentamientos durante la dispersión.

Un manifestante sostiene un cartel con la frase «Se detiene a más estudiantes de los que se escucha» durante una manifestación para exigir un aumento del financiamiento a la educación en París, el sábado 14 de noviembre de 2026.

El Gobierno desplegó un importante dispositivo de seguridad en todo el país. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que alrededor de 70.000 miembros de las fuerzas del orden han sido movilizados para esta jornada, con un esquema similar al aplicado durante los sábados anteriores.

El ministro advirtió sobre la actuación de grupos susceptibles de provocar disturbios, que, según explicó, suelen dispersarse en pequeños núcleos para intentar eludir los controles policiales. También pidió a los prefectos que mantuvieran la vigilancia ante unas formas de violencia que, según declaró, no perdieron intensidad pese a la reducción de la participación en algunas jornadas.

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La participación, la principal incógnita

Más allá de las reivindicaciones y del dispositivo policial, la principal incógnita de este sábado ha sido el nivel de participación. La movilización del fin de semana anterior registró un retroceso respecto a las jornadas precedentes, lo que alimentó las dudas sobre la capacidad del movimiento para mantener su impulso durante un quinto fin de semana consecutivo.

Según las cifras difundidas para la jornada anterior, el Ministerio del Interior contabilizó 146.000 participantes en toda Francia, mientras que la intersindical juvenil elevó la estimación a 250.000. La diferencia entre ambos balances vuelve a poner de manifiesto la distancia habitual entre las cifras oficiales y las de los organizadores.

Para este sábado, el Ministerio del Interior había previsto entre 50 y 60 manifestaciones en el conjunto del territorio francés. La convocatoria nacional busca mantener la presión en distintos puntos del país, mientras París concentraba una movilización especialmente diversa.

De 2018 a 2020, el Gobierno de Emmanuel Macron ya se había enfrentado a una ola duradera de protestas contra el costo de vida, que dio luz a los chalecos amarillos. El movimiento actual, menos descentralizado, da un nuevo reto al mandatario, a seis meses de su partida del Palacio del Eliseo y de las próximas elecciones presidenciales de 2027.

Con EFE y Reuters

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