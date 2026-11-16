Estonia informó este domingo 15 de noviembre que cerrará su frontera con Rusia después de frustrar lo que describió como un intento de incendio provocado, orquestado por la inteligencia militar rusa (GRU), contra una fábrica de drones.

“Estonia cerrará todos los pasos fronterizos entre Estonia y Rusia a partir del 1 de diciembre”, publicó en X el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, citando “pruebas claras” de que el GRU había ordenado el ataque.

Poco antes, el primer ministro Kristen Michal escribió en X que el GRU había ordenado un “intento de sabotaje” contra la empresa de defensa estonia Threod Systems la noche del sábado.

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“Se evitaron daños mayores gracias a unas medidas de seguridad reforzadas y a la rápida reacción de las fuerzas del orden. Los atacantes han sido detenidos”, añadió.

El ataque frustrado tuvo lugar en Viimsi, al norte de la capital, Tallin.

En una publicación posterior, Tsahkna señaló: “Rusia debe entender que las acciones hostiles contra Estonia conllevan consecuencias (…) Los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar nuestra seguridad no quedarán sin respuesta”.





Asimismo, indicó que había informado de la decisión a sus homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a ocho personas residentes en Letonia, declaró a los periodistas la fiscal jefe, Astrid Asi.

Michal calificó el incidente como «parte de la guerra híbrida más amplia que Rusia libra contra Europa, con el objetivo de reducir el apoyo a Ucrania y disminuir la presión sobre Rusia».

“No nos dejaremos intimidar”, añadió.

Threod Systems fabrica drones de reconocimiento y de ataque.

En agosto, la empresa subcontratista del sector de defensa Milrem, con sede en Tallin, fue objeto de un intento de incendio provocado, suceso por el cual fueron detenidos varios ciudadanos letones.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP

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