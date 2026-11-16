El papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a Pucallpa, en la Amazonía peruana, tras su paso por la ciudad andina de Cusco. Es el quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú. En la ciudad selvática se reunió con pueblos indígenas y tiene previsto celebrar la primera misa de un papa en la Amazonía peruana.

En Cusco, el papa de 71 años enfrentó su prueba física más dura desde que fue operado de un cáncer de pulmón. La antigua capital inca está a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, una altura que deja sin aliento a muchos visitantes.

Danzantes actúan durante el encuentro del papa León XIV con misioneros y representantes de pueblos indígenas amazónicos en el malecón de Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, Perú, el 15 de noviembre de 2026. El papa realiza un viaje de 12 días por Sudamérica que lo trajo de regreso al país donde fue misionero y obispo.

En Pucallpa, el XIV condenó enérgicamente lo que llamó la explotación de la selva amazónica e instó a los católicos a oponerse "con perseverancia" a la deforestación y la contaminación causadas por la producción de oro y petróleo en la selva tropical más grande del mundo.

Fue la jornada más exigente de su gira por Sudamérica. Comenzó en Chiclayo, en el norte del país, donde durante dos días el papa reunió a cientos de miles de personas en la diócesis que encabezó como obispo durante ocho años. Temprano partió hacia Cusco, donde presidió dos actos.

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El pontífice aterrizó a las 14:30 hora local (19:30 GMT) en el aeropuerto David Abensur Rengifo de Pucallpa. Lo recibieron autoridades regionales, religiosas y de las fuerzas de seguridad, que le entregaron artesanías locales.

Los médicos del papa han dicho que el cáncer estaba localizado y no se había extendido, y que no necesitará más tratamiento.

Según los expertos, el papa no corre ningún peligro especial durante el viaje, pero que puede necesitar tomar descansos o usar oxígeno suplementario, como hacen muchos viajeros.

Viajar a gran altitud unas semanas después de una cirugía de pulmón no es inusual, dijo el Dr. Stephen Cassivi, profesor de cirugía torácica en la Clínica Mayo, un centro médico estadounidense sin fines de lucro.

La última escala

En Cusco, niños con gorros andinos rojos y blancos, ponchos de colores vivos y polleras bordadas recibieron al papa cuando bajó del avión en Cusco. Es la última escala de un intenso viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú.

Después subió cientos de metros más hasta Sacsayhuamán, una enorme fortaleza de piedra que corona una colina sobre Cusco. Allí se reunieron grupos de músicos y danzantes rituales de distintos puntos de los Andes para un servicio de oración.

El papa León XIV es recibido por personas vestidas con trajes tradicionales andinos a su llegada al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, Perú, el 15 de noviembre de 2026.

Toda la agenda del día se sigue de cerca en busca de señales de que su recuperación va por buen camino.

Su regreso al país incluyó reencuentros emotivos en Chiclayo, donde fue obispo, y repetidas referencias a Perú, al que describió como su patria adoptiva.

La reciente cirugía generó dudas sobre si el viaje podría realizarse según lo previsto.

Sin embargo, León mantuvo la exigente agenda. El viernes agradeció a los peruanos sus oraciones y su apoyo, “en particular por mi salud”.

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Foco en el medioambiente y las comunidades indígenas

En Suramérica, que concentra la mayor población católica del mundo, León busca revitalizar una fe que pierde seguidores en algunas zonas del continente.

Aprovechó la gira para defender a los pobres y marginados, denunciar la violencia y expresar su preocupación por la caída de la natalidad.

En Pucallpa, una de las ciudades más grandes de la Amazonía peruana, el papa se reunió con líderes indígenas para escuchar sus preocupaciones sobre las amenazas que enfrentan las comunidades de la selva.





El pontífice lamentó la ola de asesinatos de líderes tribales que protestaban contra la deforestación, y señaló que son crímenes que deben resolverse.

"Muchos líderes indígenas han sido asesinados por defender sus territorios", dijo León "¡La sangre de estos hermanos clama a Dios y exige justicia!".

Pucallpa está a orillas del río Ucayali, en el centro de una región que se convirtió en uno de los principales focos de deforestación de Perú.

Según cifras oficiales, Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosque entre 2001 y 2024. Es una superficie equivalente a la de Bélgica.

León advirtió que "los patrones de explotación y actividad económica amenazan el equilibrio de la creación".

"Ustedes conocen bien los daños causados ​​por la deforestación indiscriminada y la contaminación de los ríos y otras aguas a causa de la minería ilegal y los derrames de petróleo", dijo el papa a los líderes indígenas.

El líder indígena Fernando Carteiro indicó que las comunidades locales esperan que el papa ayude a visibilizar su lucha.

“El mensaje que él puede dar no es solo para Perú, será para el mundo entero”, declaró a la AFP. Agregó que las comunidades recibirían con los brazos abiertos a un papa dispuesto a “hablar de nuestro lado”.

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León tenía previsto presenciar una danza tradicional shipibo-konibo y después pronunciar un discurso que, según se espera, se centrará en el narcotráfico, la tala ilegal y la contaminación en la Amazonía.

También participará en una ceremonia con un árbol de shihuahuaco, una especie amazónica muy codiciada por los madereros que puede vivir más de 1.000 años. Luego celebrará una misa y regresará a Lima.

Con AFP, Reuters y EFE

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