Expolicía, fue pieza clave además para establecer alianzas con los narcos colombianos y reorientar el negocio de la droga en México hacia la cocaína.

Su muerte fue informada por la secretaría del estado de Jalisco, donde cumplía una pena de 40 años de cárcel en Guadalajara. El viernes fue trasladado de urgencia a un hospital privado.

"Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas", indicó la entidad. "Presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00″, 20H00 GMT.

Oficiales de la Policía Estatal de Jalisco hacen guardia frente al Hospital Country 2000, donde se reportó la muerte del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, alias "el jefe de jefes", tras una emergencia de salud en Guadalajara, México, el 15 de noviembre de 2026.

La salud de Félix Gallardo se había deteriorado notablemente en los últimos años con padecimientos como hipertensión, diabetes y sordera.

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En 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba "verdaderamente mal". Un juez le concedió la prisión domiciliar, pero problemas técnicos para ser vigilado con un brazalete electrónico impidieron su traslado.





El surgimiento del cartel

Félix Gallardo era oriundo del estado de Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946, según registros públicos.

Su incursión en el crimen fue prácticamente de la mano de su carrera en la policía estatal y en la federal.

Llegó incluso a ser guardia de un gobernador de Sinaloa, lo que según especialistas le habría ayudado para contar con la complicidad y protección de importantes políticos.

Metanfetamina incautada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de producción de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa, en México, el 4 de junio de 2019

Fue socio de otro veterano capo, Rafael Caro Quintero, con quien, junto a otros jefes criminales, unieron las bandas dedicadas a traficar droga a Estados Unidos y forjaron el cartel de Guadalajara.

Este cartel fue un "modelo hegemónico" y sentó "las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas", señala la web especializada en narcotráfico Insight Crime.

Félix Gallardo "se asoció con traficantes colombianos como Pablo Escobar" y era el que controlaba el narcotráfico "en la frontera con Estados Unidos", añade la publicación.

Un mural del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, fotografiado en el barrio que lleva su nombre en Medellín el 18 de abril de 2023

La banda de Guadalajara controlaba el hampa en el país por lo que Félix Gallardo fue erigido como "El jefe de jefes" o "El Padrino".

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La caída

Félix Gallardo fue condenado por el homicidio en febrero de 1985 de un agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que fue secuestrado y torturado.

El homicidio de "Kiki" Camarena es una herida que aún lacera a Estados Unidos.

La presión de Washington fue tal que Caro Quintero, encarcelado ahora en Estados Unidos acusado de narcotráfico y del asesinato del agente, fue capturado en 1985.

Un vendedor de periódicos ordena los periódicos que informan de la detención del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, en El Paso, Texas, Estados Unidos, en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2024.

En abril de 1989 fue capturado Félix Gallardo, quien desde prisión, según especialistas, siguió controlando el negocio criminal.

Cumplía su condena en el penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

El cártel de Guadalajara implosionó en la década de 1990 y sus líderes locales formaron cárteles regionales, entre ellos el de Sinaloa, promovido por Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, condenados a cadena perpetua en Estados Unidos.

Félix Gallardo se mantuvo en el imaginario popular gracias a narcocorridos como "El jefe de jefes", que está prohibido en espacios públicos, y a las series de Netflix, con el actor mexicano Diego Luna en la piel del capo.

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