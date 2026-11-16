Lo esencial:
- La Guardia Revolucionaria iraní asegura que atacó una base militar de EE. UU. en Bahrein, lo que complicaría aún más la resolución del conflicto.
- Washington no se ha pronunciado sobre el alegado ataque de Irán, mientras Bahrein sostiene que interceptó varios asaltos de Teherán.
- Las fuerzas gubernamentales de Yemen se retiraron de una zona cercana al estrecho de Bab el-Mandeb–de gran relevancia para el comercio y la energía global–, un fuerte revés en la guerra frente a los hutíes, respaldados por Irán.
- Israel asegura que mató a un alto mando de Hamás durante un ataque aéreo en el sur de Gaza.
A continuación, las principales noticias de este domingo 15 de noviembre en torno a los diversos frentes de conflicto en Medio Oriente:
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