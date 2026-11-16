Lo esencial:
- El papa León XIV experimenta una intensa jornada en su penúltimo día de gira en Perú, con paradas en Cusco y Pucallpa, en la Amazonía, antes de volver a Lima.
- En Sacsayhuamán, Cusco, el pontíice entregó la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén.
- Cusco ha congregado los encuentros de la mañana, mientras en Pucallpa, se llevará a cabo una multitudinaria misa en la tarde.
- Está previsto que el pontífice pase la noche en la capital peruana, donde sostendrá una misa de despedida el lunes, en la Base Aérea Las Palmas.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de la gira del papa León XIV por Perú, este domingo 15 de noviembre, en su penúltimo día de la gira que también lo llevó por Uruguay y Argentina:
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