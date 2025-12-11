Nicolás "Maduro se va". Con estas palabras– emitidas durante una comparecencia ante la prensa en Oslo este 11 de diciembre– la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado y ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, fue enfática en su posición sobre la posible salida del presidente Nicolás Maduro. El líder chavista permanece en el poder desde 2013 tras ser designado directamente por Hugo Chávez, quien asumió el Ejecutivo en 1999.

"Tenemos los planes listos para asumir el poder desde el primer día"

Mientras aumentan las presiones de Estados Unidos con un despliegue naval y ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y Pacífico oriental, al tiempo que apunta al Gobierno venezolano, al que vincula con el llamado Cartel de los Soles, Machado señaló que la oposición que representa "no está involucrada en absoluto" con las decisiones sobre seguridad nacional que tomen otras naciones.

“Todos los países tienen el derecho a defenderse y creo que las medidas del presidente Trump son decisivas para llegar a este punto (…) el régimen se sentía con total impunidad y ahora sienten que esto es en serio", sostuvo.

Al ser cuestionada por la prensa este 11 de diciembre sobre un posible día después del fin de la Administración de Maduro, Machado respondió: "tenemos los planes listos para asumir el poder desde el primer día (…) Tenemos que prepararnos para la transición".

Para ello, aseguró, será necesario "coordinar" ayuda con "aliados internacionales".

"Le pedimos al mundo que nos ayude (…) Venezuela es un país ocupado, le pedimos al mundo que actúe", enfatizó.

Al ser interrogada sobre el petrolero incautado por EE. UU. el miércoles cerca a aguas venezolanas, la líder política respondió que "el régimen venezolano usa recursos estatales para reprimer (…) Hay que detener a estos brutos criminales, detener el flujo de dinero es esencial".

Sobre su retorno a Venezuela, como ha prometido, pese a que el Gobierno de Maduro advirtió con declararla como persona prófugo y con su arresto a su regreso, Machado remarcó que volverá a su país.

"Mi vuelta a Venezuela no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible", sintetizó.

"Estamos pidiendo que el mundo actúe"

Horas antes, la líder opositora y ganadora del Nobel, María Corina Machado, salió de la clandestinidad para hacer su primera aparición pública en casi un año, saludando a simpatizantes desde el balcón de su hotel en Oslo en la madrugada del jueves.

Entre celulares grabando y gritos de “¡viva!”, Machado se acercó hasta las vallas instaladas por la Policía noruega por razones de seguridad. Aun así, en varias ocasiones se subió a ellas para estar más cerca de sus simpatizantes, estrecharles la mano, lanzar besos e incluso fundirse en abrazos.

Su aparición en el balcón tomó por sorpresa a muchos, ya que pocos minutos antes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, había dicho que no habría encuentro con ella, puesto que la exdiputada quería reunirse de inmediato con su familia, a la que no veía desde hacía dos años.

María Corina Machado aseguró en una rueda de prensa el jueves que hará “todo lo posible” por regresar a Venezuela, aunque no precisó cuándo volverá. “No diré cuándo ni cómo será”, comentó, pero añadió que desea “acabar muy pronto con esta tiranía y tener una Venezuela libre”.

Al ser preguntada si considera necesaria una intervención estadounidense en Venezuela, Machado respondió: “Estamos pidiendo ayuda al mundo” y señaló que “Venezuela es un país ocupado, estamos pidiendo que el mundo actúe”.

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento adecuado”, declaró la principal opositora del presidente Nicolás Maduro a los periodistas al salir del Parlamento noruego.

Machado, premiada por desafiar el control del presidente Nicolás Maduro, no llegó a tiempo a la ceremonia del miércoles. Su hija recibió el premio y pronunció un contundente discurso en su lugar.

La activista venezolana llegó a la capital noruega horas más tarde y fue directamente a reunirse con su familia, según indicó el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes.

Desde el balcón del Grand Hotel, Machado luego saludó a una multitud de seguidores eufóricos que cantaban y gritaban “libertad”, según periodistas de la AFP.

Machado ofrecerá una conferencia de prensa a las 09:15 GMT, informó el gobierno noruego.

La líder opositora, que ha vivido escondida en Venezuela, fue vista por última vez en público el 9 de enero, cuando protestó la toma de posesión de Maduro para su tercer mandato.

En su discurso de aceptación del Nobel, Machado instó a sus compatriotas a seguir luchando contra el “terrorismo de Estado” de Maduro.

“Lo que los venezolanos podemos ofrecer al mundo es la lección forjada en este largo y difícil camino: que para tener democracia debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, dijo Machado en el discurso leído por su hija.

No está claro cómo logró salir de Venezuela. Caracas advirtió que sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país.

“Corre riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más cautela con ella que con otros, porque detenerla tendría un valor simbólico muy fuerte”, dijo Benedicte Bull, profesora especializada en América Latina en la Universidad de Oslo.

La anterior negativa de Machado a exiliarse también había reforzado su peso político.

“Ella es la líder indiscutible de la oposición, pero si permaneciera fuera del país por mucho tiempo, eso cambiaría y perdería influencia gradualmente”, añadió Bull.

’Terrorismo de Estado'

Su hija aseguró al público del Nobel que su madre regresará. “Ella quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito”, dijo Ana Corina Sosa Machado.

La madre de Machado y sus tres hijas, así como algunos mandatarios latinoamericanos —incluyendo al presidente argentino Javier Milei— asistieron a la ceremonia en Oslo.

En su discurso, Machado denunció secuestros y torturas bajo el mandato de Maduro, calificándolos como “crímenes de lesa humanidad” y “terrorismo de Estado desplegado para enterrar la voluntad del pueblo”.

Machado ha sido elogiada por su lucha por la democracia, pero también criticada por alinearse con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

La ceremonia en Oslo coincide con un importante despliegue militar estadounidense en el Caribe en las últimas semanas y ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, estaban implicadas en el narcotráfico.

Maduro, en el poder desde 2013, sostiene que el objetivo de esas operaciones —que Machado ha considerado justificadas— es derrocar su gobierno y apoderarse del petróleo venezolano.

Premio Nobel

Machado ha acusado a Maduro de robar las elecciones venezolanas de julio de 2024, de las cuales fue excluida. La oposición sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó esos comicios. Él reside ahora en el exilio y también estuvo presente en Oslo el miércoles.

Otros laureados con el Nobel de la Paz tampoco han podido recibir su premio en persona. Generalmente son sus familiares quienes lo recogen, explicó esta semana el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Los ganadores de los Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía recibieron sus premios el miércoles en Estocolmo de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.

El premio consta de un diploma, una medalla de oro y 11 millones de coronas (1,2 millones de dólares), que se divide cuando hay varios galardonados en la misma categoría.

